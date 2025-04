El mensaje de L-Gante que preocupó a sus seguidores en medio de su distancia con Wanda Nara: “Estoy destruido”

Wanda Nara y L-Gante, en medio de los rumores de crisis, actuaron juntos en Paraguay a mediados de marzo

El ambiente se volvió denso, las redes sociales ardieron y el silencio que mantenía L-Gante en las últimas semanas finalmente se quebró... pero no como muchos esperaban. Lejos del tono festivo o provocador que suele caracterizar sus publicaciones, el cantante de cumbia 420 reapareció con una serie de mensajes que desataron una ola de preocupación entre sus seguidores. En un contexto marcado por rumores de distanciamiento con Wanda Nara, el joven artista mostró su costado más vulnerable y dejó al descubierto un estado emocional delicado.

Todo comenzó con un posteo en su cuenta oficial de Facebook que rápidamente se viralizó. “Estoy destruido desde hace mucho tiempo”, escribió sin rodeos, en lo que pareció ser una especie de desahogo íntimo pero público. La frase, cruda y punzante, conmovió a miles. Y es que no es habitual que el intérprete, conocido por su estilo desafiante y enérgico, se exprese con tanta honestidad sobre su interior.

En ese mismo post, agregó: “Estaré en soledad hasta que me vuelva a sentir bien y volveré con todo”. Una promesa que suena más a una súplica de recuperación que a una declaración de intenciones. Como si necesitara alejarse del ruido, del foco mediático, y reencontrarse con su esencia. Sus palabras sin dudas se notaban impregnadas de dolor.

Los mensajes compartidos por L-gante en sus redes

Los comentarios no se hicieron esperar. Decenas, cientos de mensajes se multiplicaron con muestras de apoyo, corazones, palabras de aliento y también muchas preguntas. ¿Está atravesando una crisis personal? ¿Tiene que ver con Wanda? ¿Qué le pasa realmente al ídolo del barrio?

Es que, desde hace semanas, los rumores de una posible separación con la empresaria, con quien había mantenido un vínculo sentimental intenso y muy mediatizado, venían ganando fuerza. Y si bien ninguno de los dos había confirmado ni desmentido nada, el posteo del cantante alimentó todas las especulaciones.

El texto, que contenía una frase esperanzadora una frase esperanzadora —“Volveré con todo”— terminó siendo una especie de catarsis emocional, casi una carta abierta, cargada de altibajos anímicos. Una confesión que expuso a un L-Gante que pocas veces se muestra ante su gente: reflexivo, agotado, sensible. Un corazón expuesto, latiendo fuerte en una red social.

Pero la historia no terminó ahí. Pocos minutos después de que se conocieran los mensajes del artista, Wanda Nara irrumpió en Instagram con una publicación que no pasó desapercibida. Vestida con ropa deportiva, relajada, sonriente y posando frente al espejo, escribió una frase que encendió aún más la polémica: “Soy muy feliz”.

Wanda Nara se mostró feliz en Instagram

¿Casualidad o respuesta directa? La foto fue interpretada por muchos como un gesto desafiante, como una forma sutil —aunque contundente— de marcar distancia. Mientras L-Gante se abría emocionalmente, ella parecía enviar un mensaje de firmeza y bienestar.

De hecho, luego de la publicación de la empresaria, el propio cantante volvió a volcarse a su cuenta de Facebook donde disparó: “Jamás me voy a quebrar y hablar mal de alguien que amé. Soy un hombre y todo lo que di de mí, lo disfrutará mi hija”

Frente al revuelo mediático, también habló Claudia Valenzuela, la madre del cantante, en una comunicación con Karina Iavícoli en Intrusos. “No está deprimido, si no ya estaríamos hablando de algún problema de salud mental, de un tema serio como la depresión. Está tranquilo, pensante, y en estos momentos en que uno ve su presente, su pasado y su futuro, con los pros y los contras”, aseguró. Y agregó un dato no menor: “Pasaron cosas buenas y malas. Quiere volver a dedicarse a todo lo que hace, juntando todas las fuerzas. Con Wanda no se alejaron, nada que ver”, a la vez que recordó que mañana Elián festeja sus 25 años.

Así, en un clima cargado de emociones encontradas, versiones cruzadas y un silencio incómodo entre los protagonistas, el presente de L-Gante se tiñe de incertidumbre. Lo cierto es que el joven cantante, ícono de una generación que lo sigue con devoción, está atravesando una etapa compleja. Y por primera vez en mucho tiempo, eligió no ocultarlo.