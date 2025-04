Emily de Ceco decidió apartar a Roberto Castillo de su causa, luego de ver al abogado insultando a su expareja

Emily de Ceco reaccionó tras los videos de Roberto Castillo insultando a su expareja

Luego de que se dieran a conocer una serie de escandalosos videos donde Roberto Castillo insulta a la madre de sus hijos, el conflicto entre el letrado y Daniela Vera Fontana parece no tener fin. Como si fuera poco, las consecuencias para el abogado no terminan. Tras la filtración de los videos, quien decidió reaccionar fue Emily de Ceco, la exparticipante de Love is Blind quien era representada por la pareja de Cinthia Fernández en su causa contra Santiago Martínez.

“Hoy me toca tomar una decisión difícil pero necesaria”, fueron las primeras palabras que eligió de Ceco para comunicar, a través de redes sociales, el final de su vínculo con Castillo. Luego, la joven continuó: “Ante los hechos de público conocimiento que involucran al doctor Castillo, he decidido que ya no me represente legalmente en la causa que llevo adelante”.

Emily de Ceco decidió que Roberto Castillo no la siga representando como abogado (Instagram)

Acto seguido, de Ceco expresó el fundamento de su tajante decisión: “Como sobreviviente de violencia de género, no puedo permitirme estar acompañada por alguien que, según se ha mostrado públicamente, ha ejercido violencia también. Esto no solo me afecta profundamente a nivel personal, sino que también va en contra de todo lo que estoy luchando por sanar y defender”.

Por último, la exparticipante del reality se refirió a la continuidad de su caso y a su representación: “Estoy en búsqueda de un nuevo abogado/a que me acompañe con el compromiso, la sensibilidad y el respeto que esta situación requiere. Gracias a quienes me están acompañando en este proceso, y gracias por el respeto hacia esta decisión”.

La reacción de Emily Ceco a los videos de Roberto Castillo insultando a su expareja

Lejos de esta postura, la primera reacción de Emily fue diferente. Al ver la situación por primera vez, Ceco aseguró que se estaba banalizando la violencia. Sin embargo, poco después decidió enviarle un mensaje a Fernanda Iglesias cambiando su opinión.

“Quiero que le pidas disculpas de mi parte a Daniela, como mujer me siento avergonzada por lo que dije”, comienza el mensaje que le envió por medio de Instagram Emily a Iglesias. Y continúo: “Siempre de lado de las mujeres. Me solidarizo mucho con ella, jamás pensé que el trasfondo era de esta dimensión, sufrí la misma violencia y es imposible no empatizar con ella y rememorar mil cosas”. Su mensaje no termina allí, sino que aseguró que su opinión fue errónea y teniendo en cuenta solo una parte de la historia. “En este momento me estoy replanteando que Castillo siga representándome como abogado”, decía al final del mensaje, dejando en claro que luego de ver al letrado completamente fuera de sí se estaba replanteando su continuidad en el caso.

El video de Roberto Castillo insultando a su expareja

La relación de Roberto Castillo y Daniela Vera Fontana

Hace varios meses que la relación de Roberto Castillo y Daniela Vera Fontana se encuentra en el foco de la tormenta, en un principio porque su separación se dio en medio de especulaciones de infidelidad por parte del abogado con Cinthia Fernández.

En el primero de estos videos no se lo puede ver a Roberto, pero se lo puede escuchar a la perfección. Con un tono elevado, la voz rasposa por la furia y con una gran cantidad de insultos, le gritó a Daniela: “Vos me maltrataste, vos bolu… Te estás adelantando a mi jugada, sin saber nada, solamente defendiendo a la otra posición, es una enfermedad que tenés, bolu… me querés atacar, listo, yo me voy a defender”. Esa fue la primera frase que salió de la boca del abogado y lo que generó la pregunta de la madre de sus hijas acerca de cuándo lo atacó, lo que solo acrecentó la irritación de Castillo.

“Sí, bolu… en ese momento, idiota. No te das cuenta”, fue la respuesta que le dio a su expareja y Daniela se defendió diciendo que su familia estaba de testigo de la situación. Al escuchar esto, el letrado continuó con los insultos. “Tu familia es una enferma igual que vos, bolu…¿Sos pelotu…? Esa es mi jugada idiota. ¿Sos pelotu… o te hacés? Esa era mi jugada, bolu… si el otro también estaba siendo irónico antes, ¿no te diste cuenta? Eh, eh, bolu… ¿Me estás jodiendo? Sos una enferma, vos estás mal de la cabeza y me querés arrastrar al pozo con vos, por la ignorancia tuya y tu enfermedad que tenés”, se lo escucha gritar frente al silencio de la mujer.

Acto seguido, continuó: “Sos una pelotu… Yo en ese momento no quiero que te metas, nada más, que no te metas, ni siquiera te pedí que me ayudes, si está tu hermano, tu papá y un amigo son tres para defenderse, son tres cabecitas, vos no te metas, yo me defiendo solo, no te metas a apoyar a los demás, solo eso te pedí y no lo conseguí, no lo conseguí”.