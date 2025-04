La reacción de Emily Ceco a los videos de su abogado Roberto Castillo insultando a su expareja: “Replanteando”

La reacción de Emily Ceco a los videos de Roberto Castillo insultando a su expareja

Meses atrás, Emily Ceco denunció a Santiago Martínez por violencia de género luego de un año casados gracias a conocerse en el reality de Netflix llamado Love is Blind. Para hacer frente a este caso decidió que Roberto Castillo esté a cargo de su defensa, sin embargo, luego de que se filtrara una serie de videos del abogado insultando a Daniela Vera Fontana, la participante está replanteándose esta decisión.

La filtración de estos videos se dio a raíz de la discusión que tuvieron Castillo y Vera Fontana en una plaza, allí las dos hijas que tienen en común tenían que partir con su papá, sin embargo, Daniela vio que el auto no estaba equipado con la sillita de seguridad correspondiente para la menor de las dos niñas por lo que comenzó la pelea. Al escuchar esto, Ceco aseguró que se estaba banalizando la violencia, sin embargo, al ver los videos decidió enviarle un mensaje a Fernanda Iglesias cambiando su opinión.

“Quiero que le pidas disculpas de mi parte a Daniela, como mujer me siento avergonzada por lo que dije”, comienza el mensaje que le envió por medio de Instagram Emily a Iglesias. Y continúo: “Siempre de lado de las mujeres. Me solidarizo mucho con ella, jamás pensé que el trasfondo era de esta dimensión, sufrí la misma violencia y es imposible no empatizar con ella y rememorar mil cosas”.

Su mensaje no termina allí, sino que aseguró que su opinión fue errónea y teniendo en cuenta solo una parte de la historia. “En ese momento me estoy replanteando que Castillo siga representándome como abogado”, dice el final del mensaje, dejando en claro que luego de ver al letrado completamente fuera de sí se está replanteando su continuidad en el caso. Fernanda contó que se tomara el tiempo necesario para pensarlo y llegar a la decisión de manera tranquila.

El mensaje que le envió Emily Ceco a Fernanda Iglesias tras los videos de Castillo

Fueron dos videos los que mostraron en el programa de El Trece. Según la explicación de la propia Daniela, esto se dio cuanto estaban regresando de la casa de sus padres. Mis padres viven en zona oeste y nosotros en ese entonces en el barrio de Villa Urquiza. Apenas subimos al auto, se puso nervioso y empezó a tratarme mal porque había tenido un intercambio de opiniones entre uno de mis hermanos, un amigo de mi hermano y mi padre. Como yo no lo defendí, porque una puede ser novia, pareja o no sé, y tener su criterio y opinión, se puso como loco, empezó con los insultos, las ofensas hacia mí y para con mi familia”, comenzó el mensaje que le envió a la panelista.

Sobre el segundo tape en donde se lo ve a Castillo enojarse con otro conductor de un auto cercano, aclaró: “En ese mismo trayecto se peleó con el conductor de otro vehículo, puso su auto a la par para arrancarle el espejito y con ánimos de chocarlo. No paraba de repetir insultos, fue la primera vez que lo grabé porque tuve mucho miedo de que provocara un accidente, de que me lastime. Lo que quería yo era llegar para que se durmiera producto del alcohol que tenía encima”. En el programa de El trece comenzaron a reproducir el video, pero debido al elevado tono de los insultos decidieron cortarlo antes de que termine.

Roberto Castillo peleando con un conductor

Este segundo video es el más subido de tono en cuanto a los insultos. En ese clip se lo puede ver a Roberto en el plano, con una camisa a rayas y completamente desbordado. “Podés parar”, es lo primero que se escucha decir a Vera Fontana. “¿Sos bolu… sos pelotu… o te hacés, mogólico? Sos bolu… sos idiota. Enfermo, ¿qué te haces?. Bajá el vidrio, idiota, baja el vidrio, la con… de tu madre“, le decía la pareja de Cinthia Fernández al otro conductor.

“Pará, pará, mi amor, pará ¿Qué te pasa? Vas a chocar, por favor. Amor, por favor, vamos a casa“, pidió la mujer.. ”Cerra el or... vos, andá con Rodrigo y el otro como se llama, el empleado, andá con el empleado a chup… pij…, pelotu…, anda a chup… pij…, seguí chup… pij… y callate la boca, pelotu… a mí no me hables. Me voy a buscar una mujer de verdad, vos chup… pij… sos una put… anda a chup… pij… Para mí sos una put… defendés a los otros y eso es ser una put…“, se despachó de manera violenta, lo que hizo que desde la producción del programa le pusieran fin al video.