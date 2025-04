El sorpresivo anuncio de María Eugenia Ritó sobre su próximo trabajo en los medios

María Eugenia Ritó reveló su próximo desafío laboral

Una vez más, las luces del teatro la envolvieron como en los viejos tiempos. Con su inconfundible presencia, elegancia y esa energía arrolladora que siempre la distinguió, María Eugenia Ritó dijo presente en la noche del estreno de La cena de los tontos, la exitosa obra que actualmente protagonizan Laurita Fernández, Mike Amigorena y Martín Bossi.

La vedette, ícono de una época dorada del espectáculo argentino, se mostró sonriente y relajada mientras saludaba a sus colegas y posaba para las cámaras en la alfombra azul del teatro. Era una noche especial, y ella lo sabía.

Con su look impecable y el carisma intacto, Ritó se detuvo unos minutos a dialogar con el móvil de Implacables, donde dejó en claro que está lista para volver a ocupar el lugar que le pertenece en el mundo del espectáculo. “Noche de teatro. Vamos a ver a los colegas. Es una muy buena obra, La cena de los tontos. La vi en película y anteriormente con Suar y Francella”, dijo con nostalgia y admiración, al recordar aquella versión mítica que marcó un hito en la escena nacional.

De hecho, habló de lo que la une a los actores que actualmente encabezan la pieza teatral: “Con Mike Amigorena trabajé en Polka, y con Martín Bossi siempre hablamos por Instagram. También estuve mucho en el Bailando con él, nos hicimos muy amigos, y Laurita Fernández es una diosa, súper talentosa que la conozco del certamen, cuando ella era bailarina”.

María Eugenia Ritó habló de su presente y los próximos proyectos (Maximiliano Luna)

Pero la gran sorpresa llegó cuando, con la espontaneidad que la caracteriza, reveló que está trabajando en un nuevo proyecto profesional. Si bien no dio demasiados detalles, dejó entrever que su vuelta al ruedo ya es un hecho y que muy pronto volveremos a verla brillar: “En breve voy a hacer Divas Play”,

En medio de su regreso al ámbito artístico, surgieron rumores que no tardaron en sacudir las redacciones del espectáculo: ¿habría vuelto Ritó a apostar al amor con Marcelo Salinas, el hombre con quien compartió su vida durante años y de quien se separó en 2013?

El periodista Gustavo Méndez lanzó la bomba y las miradas se posaron sobre ella. Aprovechando el mano a mano con la cronista, la pregunta fue directa y sin rodeos: “Decinos si te arreglaste con tu ex”.

María Eugenia Ritó desmintió la reconciliación con su expareja, Marcelo Salinas (X)

Fiel a su estilo frontal, sin rodeos ni titubeos, María Eugenia Ritó respondió con contundencia, dejando en claro que los rumores no siempre reflejan la realidad: “No, no sé qué versos dicen”. Y con esa frase cortante, dio por terminada la entrevista.

Cabe recordar que luego de que a mediados de marzo se especulara respecto de un supuesto acercamiento con Salinas, la exvedette decidió salir a hablar y desmentir categóricamente las versiones que la rodeaban.

Desde su cuenta de X (ex Twitter), Ritó fue tajante: “No fui al recital de Shakira, no me gusta. No hay reconciliación. Anoche salí a cenar con Ever Zelaya y nada más”, escribió junto a un emoji de beso. Pero eso no fue todo: para reforzar su mensaje, en otro tuit sumó un contundente “Es mentira” seguido de tres emojis de cruces rojas, dejando en claro su postura. En diálogo con Teleshow, la artista también enfatizó su negativa a haber vuelto con su expareja. “¡Es todo mentira!”, sumó.

Sin embargo, la controversia no terminó allí. Horas más tarde, el periodista Gustavo Méndez, quien había alimentado los rumores en el programa Implacables de El Nueve, también usó sus redes sociales para responderle directamente. “Ritó, nunca dije eso en Implacables. Reitero: venía trabajando la info y en la previa del recital de Shakira, me topé con una fuente súper fidedigna que... Igual, acá termina el tema. Sabes que te quiero”, expresó.

Con su regreso cada vez más firme y nuevas metas por delante, Ritó demuestra que está más viva que nunca. Porque, como dice el dicho, el verdadero talento nunca se apaga... solo espera el momento justo para volver a encenderse.