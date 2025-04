El difícil momento de Wanda Nara y L-Gante: rumores de crisis y toxicidad en la pareja

Yanina Latorre aseguró que el vínculo entre Wanda y L-Gante está en pausa y es “tóxico” (Video: El Observador)

En medio de todos los escándalos de la farándula actual, Wanda Nara y L-Gante enfrentan versiones que ponen en duda la continuidad de su vínculo sentimental. Aunque la empresaria y el cantante intentaron mostrarse juntos en redes sociales, diferentes fuentes coinciden en que la relación atraviesa un presente complicado. En las últimas horas, Yanina Latorre aseguró en el programa radial transmitido a través de El Observador que “no están juntos” y que el vínculo se volvió “tóxico”.

La información aportada por la conductora de Sálvese Quien Pueda (América TV) se suma a una serie de episodios que alimentan la hipótesis de un desgaste profundo: salidas con exparejas, disputas judiciales, celos cruzados y un entorno que no apoyaría la relación.

Según explicó Yanina Latorre en su programa de radio, la relación entre Wanda Nara y L-Gante estaría en pausa. “Wanda no está hoy con L-Gante”, aseguró, y amplió: “Me contaron que están en un momento muy tóxico. Van, vienen, se pelean, vuelven, discuten”.

El representante de L-Gante expresó disconformidad respecto a su relación con Wanda Nara en ocasiones anteriores

Este patrón inestable habría alcanzado un nuevo pico el último fin de semana, cuando Elián Valenzuela fue fotografiado durante una salida con su exnovia. La imagen se viralizó rápidamente y sumó tensión al vínculo. Para Latorre, estos comportamientos confirman el deterioro de la relación: “Todo va, todo va, todo va y eso suma”, dijo, en referencia a la acumulación de hechos conflictivos.

Además del desgaste cotidiano, el entorno cercano a ambos estaría en contra de que continúen juntos. Según se comentó en el ciclo A la Tarde (América TV), el representante del cantante habría manifestado su disconformidad con el vínculo. A pesar de eso, Nara compartió recientemente un video en sus historias de Instagram donde se los ve juntos, en un gesto que muchos interpretaron como una estrategia para desmentir las versiones de separación.

Wanda Nara y L-Gante enfrentan rumores de crisis en su relación amorosa

Más allá de los intentos por sostener una imagen pública de estabilidad, las versiones que aporta Latorre sugieren que los gestos no alcanzan para ocultar la crisis. En su relato, incluso introdujo una problemática de mayor gravedad: “El problema de las adicciones”, mencionó brevemente, haciendo alusión a los “excesos de L-Gante”, tal como se había referido en ocasiones anteriores.

Celos, disputas legales y conflictos con terceros

Otro de los elementos que contribuye a este escenario tenso es la disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi. En medio de diferencias en torno al régimen de visitas de las hijas que tienen en común, surgió un nuevo documento que, según mostró Ángel de Brito, contradice los argumentos de la empresaria.

Latorre explicó: “Mostró Ángel un papel donde dice que las chicas no mostraron ninguna intención de no ver al padre”, en referencia a las hijas de Wanda. “Wanda dice ‘las chicas no lo quieren ver’, y toda esta guerra es un drama”, añadió. En este contexto, la justicia falló a favor de Nara, ordenando que Icardi devuelva ciertas pertenencias de sus hijas: “Ella reclama las mochilas que tiene Mauro. Y ahora debería devolvérselas”, detalló.

La justicia ordenó a Mauro Icardi devolver objetos personales de las hijas que tiene con Wanda Nara

Pero la tensión no termina allí. La panelista también habló de celos y resentimientos cruzados, especialmente vinculados con la China Suárez. Para Latorre, Wanda estaría afectada por la relación que Icardi tiene con la actriz: “Por tu odio, por tu despecho, porque evidentemente ella está obsesionada con la China Suárez”, afirmó al analizar los motivos detrás de su negativa a facilitar el contacto con las niñas. Según su interpretación, ese mismo “despecho” se reflejaría en la actitud de Icardi hacia L-Gante y todo el entorno de su exesposa.

En paralelo, Nara habría tomado una decisión tajante en relación con su equipo legal: despidió a sus dos abogadas de familia, según contó Latorre.