El último adiós a Toti Ciliberto: la emotiva despedida de su círculo íntimo y un cortejo por la cancha de Chacarita

Sus familiares más cercanos como sus hijos Guadalupe y Jerónimo, despidieron a Toti Ciliberto en el cementerio de San Martín (RS Fotos)

Este miércoles 2 de abril, bajo un cielo despejado y con el sol acompañando desde temprano, familiares, amigos y colegas despidieron los restos de Salvador Maximino Toti Ciliberto en el cementerio de la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Minutos antes, el cortejo fúnebre hizo una emotivo recorrido por la cancha de Chacarita Juniors, el club de sus amores, donde recibió respetuosos aplausos.

Jerónimo y Guadalupe, sus hijos, caminaron junto al féretro. También algunos de sus compañeros con los que compartió décadas de humor en la televisión, históricos de VideoMatch. Entre ellos, se destacaron Álvaro Waldo Navia junto a su mujer Vanina Escudero, Jorge Carna Crivelli y Larry de Clay, sus más íntimos amigos. También Sergio Gonal, Diego Pérez y Fabián Scoltore.

Este miércoles se despidieron los restos mortales de Toti Ciliberto en el cementerio de San Martín

Toti falleció el martes 1 de abril a los 63 años, producto de una descompensación derivada de un problema intestinal. Su salud había tenido altibajos en los últimos meses. Su amigo Larry De Clay detalló en diálogo con TN que “entre la noche y la madrugada sufrió un paro cardíaco y falleció”.

Sus restos fueron despedidos en el velatorio que se realizó el mismo martes, en la cochería La Diosma de San Martín, donde Ciliberto vivió buena parte de su vida. Desde las 17 hasta las 21, el salón ubicado en Coronel Mom 2140 recibió a una multitud que quiso brindarle un último homenaje. Según informaron desde Desayuno Americano (América TV), durante un momento se permitió el ingreso al público para que vecinos de la zona pudieran despedirlo. Luego se restringió la entrada para preservar la intimidad de la familia.

El momento más emotivo de la ceremonia de despedida a Toti Ciliberto fue cuando enterraron el cajón fúnebre

Durante el velatorio, se escucharon algunas de las canciones y fragmentos de sketchs que marcaron su carrera, para recordar al humorista como él hubiera querido: con una sonrisa. El ambiente fue tranquilo pero cargado de emoción. Varios colegas optaron por no hablar con la prensa, pero otros, como Carna, no pudieron evitar conmoverse. “Nunca esperamos esto”, dijo con la voz quebrada a Telefe. Después agradeció el gesto del canal por colocar su logo en luto: “Esa fue su casa y me pareció muy lindo”.

Familiares y amigos de Toti Ciliberto llevaron el cajón fúnebre hasta su última morada

Álvaro Navia y Vanina Escudero acompañaron el cortejo fúnebre de Toti Ciliberto

Toti Ciliberto había nacido el 25 de mayo de 1961. Trabajó en varios oficios antes de dedicarse a la actuación: sedería, fábrica de plásticos, corralón, educación física, preceptor en terciarios. En 1991 participó de la obra Hamlet (o la Guerra de los teatros) dirigida por Ricardo Bartís, junto a Pompeyo Audivert, Osvaldo Santoro, Soledad Villamil y Alejandro Urdapilleta, entre otros.

Jorge Crivelli, conocido como Carna, despidió a su amigo Toti Ciliberto

Larry de Clay y su esposa en el último adiós a Toti Ciliberto

Diego Pérez se mostró visiblemente conmovido por la partida de Toti Ciliberto

Sergio Gonal y su pareja acompañaron a los familiares de Toti Ciliberto en su entierro en el cementerio de San Martín

Fabián Scoltore en la despedida de Toti Ciliberto en San Martín

En 1992 llegó su salto a la televisión cuando Marcelo Tinelli lo convocó para sumarse a Videomatch, el programa donde construyó personajes como el paraguayo Riquelme, el Martín Fierro dorado y Rolando Fernández, el Gran DT, con el que incluso grabó un sketch en el FC Barcelona junto a Lionel Messi.

Un grupo reducido de familiares y amigos se acercaron al Cementerio de San Martín para despedir a Toti Ciliberto

A lo largo de su carrera, trabajó en programas como Adivina adivinador (1997), Esta noche… con Moria Casán, La peluquería de Don Mateo, Poné a Francella, Soy Gitano, Educando a Nina, Fanny la fan y Loco por vos. En cine participó en Vivir intentando, Brigada explosiva: misión pirata, Cuatro de copas y Los bastardos (2023).

Débora Marquez, exesposa y madre de los hijos de Toti Ciliberto, estuvo presente en el cementerio

Con aplausos y muestras de respeto la gente despidió a Toti Ciliberto cuando el cortejo fúnebre pasó por la cancha de Chacarita (RS Fotos)

En sus últimos años había bajado de peso y hablado abiertamente sobre su recuperación de adicciones. En 2023 contó que se había volcado a la religión: “Dios me está utilizando a través del humor para acercar a mucha gente al cristianismo”, dijo en un show en Rosario. También había contado públicamente que durante su adolescencia sufrió bullying por su acné. “El secreto es reírse de uno”, recordó en una entrevista.

La muerte de Toti Ciliberto dejó un vacío en el mundo del espectáculo argentino. Pero sus personajes, sus frases y el recuerdo de quienes lo conocieron siguen vigentes. Este miércoles, mientras lo despedían entre aplausos y banderas rojinegras, quedó claro que fue más que un comediante: fue alguien querido, dentro y fuera del escenario.