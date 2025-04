El hijo de Toti Ciliberto habló por primera vez de la muerte de su padre: “No soy consciente de lo que fue mi viejo”

La palabra de Jerónimo, el hijo de Toti Ciliberto

Pasaron poco más de 24 horas y la muerte de Toti Ciliberto continúa impactando en la opinión pública. El humorista, recordado por su paso durante los 90 por VideoMatch y con una larga trayectoria en cine, teatro y televisión, falleció a los 63 años y dejó un profundo vacío entre sus colegas y amigos.

Una vez que se conoció la noticia, el impacto fue inmediato en las repercusiones en las redes y en los medios de comunicación, donde viejos compañeros y ese público que supo reír con sus ocurrencias. En horas de la tarde, comenzó el velatorio en una casa fúnebre de Villa Lynch, partido de San Martín, su patria chica, donde se reprodujeron en carne y hueso los abrazos y las emociones virtuales.

Ya en las primeras horas del miércoles, antes de que el cuerpo de Toti sea trasladado al cementerio de San Martín para el último adiós, su hijo Jerónimo habló por primera vez sobre la muerte de su padre. Lo hizo en un móvil con Desayuno Americano (América) y con una profunda emoción que sumada a su timidez le hizo difícil poner en palabras su sentimiento.

“Estamos muy tristes. Mi papá era una persona muy buena, muy alegre, la vamos a extrañar mucho y lo vamos a recordar con alegría. No hay mucho más que decir”, dijo Jerónimo, y agregó qué es lo que más extrañará de su padre. “Hablar de futbol, de deporte, ir a la cancha. Sus chistes, sus llamadas, tomar un café. Y siempre con una sonrisa”.

Toti estaba en pareja con Analía Lojo y tenía dos hijos, Jerónimo y Guadalupe, fruto de su relación con su primera esposa, Débora Márquez. “Nos sorprendió a todos”, dijo el joven de 24 años, y se excusó de referirse a las complicaciones de salud que derivaron en la muerte. “Les pido disculpas, es mi primera entrevista y estoy un poco nervioso. Quiero recordar a mi papá con alegría”, repitió.

En el breve móvil, Jerónimo se mostró sorprendido por la repercusión que había tenido la muerte de Toti. “Pensé que iba a pasar más desapercibido. También se acercó mucha gente de acá del barrio”, admitió, mientras la cámara mostraba a algunos vecinos con las camisetas de Chacarita Juniors, el club de los amores de la familia.

“A veces no soy consciente de todo lo que fue mi viejo. Para mí es mi papá, y no puedo creer la gente que es amiga de él o que vino ayer”, admitió el joven. Desde el piso, el periodista Luis Bremer le trasladó una anécdota reciente de Carna Crivelli, otro de la troupe de VideoMatch, quien el año pasado sufrió un robo y perdió muchas de sus pertenencias. “Toti lo llamó para decirle ‘este fin de semana hago dos funciones, todo lo recaudado va para vos’”. Y al escucharlo, Jerónimo ya no pudo contener las lágrimas. “Mi viejo era así, muy buena persona”.

Una muerte sorpresiva

Toti Ciliberto murió a los 63 años en el Hospital Thompson de San Martín como consecuencia de una hemorragia interna que derivó en un paro cardíaco. Según relató a Teleshow su gran amigo Larry de Clay, el traslado del humorista a otro centro para realizar estudios más complejos ya estaba previsto: “Se lo iban a llevar para otro lado para hacerle unos estudios más complejos. No sé qué pasó, por qué no lo llevaron”.

Biaggioni también recordó que su amigo había atravesado complicaciones de salud en los últimos meses. “Sé que había tenido un problema intestinal hace 3 o 4 meses, se descompensó y debieron internarlo. Ayer a la tarde estaba mejor, pero en la madrugada entró en paro”, relató.