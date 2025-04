El emotivo recuerdo de Marcelo Tinelli a Toti Ciliberto luego de su muerte: “Es difícil despedirte”

Marcelo Tinelli recordó a Toti Ciliberto con un fragmento de Videomatch

Este martes, el mundo del espectáculo local se tiñó de tristeza tras la muerte de Toti Ciliberto. Luego de que el histórico humorista de VideoMatch falleciera a los 63 años, diversas figuras y compañeros expresaron su dolor. Uno de los más afectados por la noticia fue Marcelo Tinelli quien manifestó su angustia por la partida de su compañero con un emotivo video.

“Hoy festejo mi cumple, con una sensación extraña, encontrada, ambigua. Feliz por un lado y muy triste por el otro”, comenzó diciendo Tinelli en su posteo en medio de su celebración por sus 65 años. Con un fragmento de VideoMatch, el conductor destacó una de las participaciones del humorista. En esa sintonía, la figura de la televisión continuó: “Es difícil despedirte querido amigo Toti Ciliberto, tan presente siempre, tan amigo de tus amigos, tan cercano. Fuiste de las personas que más me ha hecho reír a mí y a miles de personas. Gracias por tantas alegrías”.

Para cerrar su homenaje y su despedida, Tinelli resaltó el carisma de su compañero y sus sentimientos hacia Ciliberto: “Te voy a recordar siempre con esa sonrisa amorosa y esa bondad eterna. Hoy se fue uno de los nuestros, de nuestro amado Videomatch . Te amoooo amigo. Pronto estaremos juntos y nos seguiremos riendo y abrazando fuerte”.

Toti Ciliberto y Marcelo Tinelli en VideoMatch

Salvador “Toti” Ciliberto murió a los 63 años en el hospital Thompson de San Martín, tras sufrir una hemorragia interna seguida de un paro cardíaco. Su muerte, conocida en las primeras horas del martes, generó conmoción entre sus colegas, amigos y seguidores. Actor y humorista con una presencia indeleble en la televisión argentina de los años noventa y dos mil, su legado está íntimamente ligado al fenómeno popular de VideoMatch, programa desde el cual saltó a la fama.

La noticia del fallecimiento tomó por sorpresa incluso a quienes habían seguido de cerca su estado de salud. Según relató Raúl Biaggioni, conocido como Larry de Clay, Ciliberto había sido internado semanas atrás luego de una descompensación derivada de un problema intestinal.

Si bien el lunes había mostrado una leve mejoría, durante la madrugada su cuadro empeoró drásticamente. “Ayer a la tarde estaba mejor, pero en la madrugada entró en paro”, explicó Biaggioni, visiblemente afectado, mientras se dirigía a la ciudad de Bolívar.

Toti Ciliberto junto a su novia, Analía Lojo

Rosita Speratti, esposa de Larry, detalló que Analía —actual pareja de Toti— los había contactado para pedir ayuda debido a que el hospital no contaba con los equipos necesarios para estudios más complejos. “Después no sé qué pasó, que no se hizo el traslado”, expresó. A la mañana siguiente, Analía volvió a comunicarse, esta vez para comunicar, entre lágrimas, que Ciliberto había muerto. “Fue una noticia terrible para Raúl, no lo podía creer”, comentó Speratti, quien además confesó que su esposo le reprochó a Ciliberto no haberles pedido ayuda antes: “Él nos dijo que no quería molestar”.

Nacido en San Martín y fanático de Chacarita Juniors, Ciliberto fue convocado en 1992 por Marcelo Tinelli para integrar el elenco de VideoMatch. Ese llamado significó el comienzo de una carrera televisiva marcada por personajes memorables, humor popular y una identificación inmediata con el público. Antes de llegar a la televisión, se había desempeñado como profesor de educación física y transitado la bohemia porteña a través de espacios como el Parakultural.

A lo largo de tres décadas de trayectoria, participó en ciclos emblemáticos como Poné a Francella, La peluquería de Don Mateo y Mar de Fondo, y condujo su propio programa, Adivina adivinador, donde encarnó al entrañable personaje Riquelme. Su paso por el cine incluyó roles en Vivir intentando (junto a Bandana), Brigada explosiva: misión pirata (con Emilio Disi y Luciana Salazar) y Cuatro de copas (junto a Federico Luppi).