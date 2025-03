Sol Pérez contó cuándo nacerá su primer hijo: “Hay que ir despidiendo esta panza”

En la recta final de su gestación, Sol Pérez adelantó algunos detalles a sus fanáticos y reveló cuál será la tarea especial de su marido (Video: Instagram)

Con la panza enorme, una sonrisa imbatible y el corazón latiendo cada vez más fuerte, Sol Pérez atraviesa el tramo final de su embarazo. Ya se despidió de su lugar como panelista en Cortá por Lozano (Telefe) para dar inicio a la licencia por maternidad, por lo que puso como principal objetivo llevar adelante todos los preparativos para la inminente llegada de su primer hijo. Desde sus redes sociales, la abogada compartió un video en el que no solo mostró cómo creció su vientre en estas semanas, sino que también confirmó la fecha del parto y abrió un cálido, pero picante, debate con sus seguidores.

“Semana 38 y ya hay que ir despidiendo a esta panza hermosa. Tengo fecha para el 4 de abril porque Marco viene sentadito, así que le toca cesárea”, expresó la futura mamá, mientras posaba y lucía orgullosa su cuerpo de embarazada, respecto a la inminente llegada de su bebé . Con un tono tierno, pero firme, Sol contó además cómo vienen preparándose junto a su pareja, Guido Mazzoni, para la llegada del nuevo integrante de la familia.

Y ahí fue donde sorprendió a sus seguidores. Porque más allá de la preparación de la habitación y las horas de sueño que están por desaparecer, Sol puso sobre la mesa un tema de debate: el rol del padre en la lactancia. “Le preguntaron a Rodrigo De Paul a qué momento volvería y él dijo cuando amamantaba a sus hijos y les daba la mamadera. Me quedé pensando en lo importante que es que los padres puedan compartir esa conexión única”, lanzó Pérez, generando de inmediato una catarata de comentarios.

La panelista se prepara para la inminente llegada de su hijo

La panelista fue más allá y, tras consultar con especialistas, tomó una decisión que compartió con total naturalidad: “Pregunté sobre la leche de fórmula y me dieron el ok. La mamadera de la madrugada le toca a él. Vamos a compartir no sólo esa conexión que se crea y esa responsabilidad que suele recaer en las madres. ¿Qué piensan?”, preguntó a sus seguidores, abriendo la conversación con la franqueza que la caracteriza.

Días atrás, el nombre del bebé también fue tema de charla, y no faltó el humor. Aunque en un principio Marco Aurelio era la opción favorita de Guido, Sol fue tajante con la decisión: “Lo limpiamos al padre con el Aurelio, era un montón. Pobre chico, iba a tener una carga enorme”. El propio Mazzoni reconoció resignado: “¡Era un montón!”, y Pérez cerró el tema con una sonrisa: “A mí me gustaba Aurelio solo, pero no, quedamos en Marco. Es divino”.

Más allá de los preparativos y las decisiones compartidas, Sol no perdió su frescura ante la cámara. Admitió que aún le quedan cosas por organizar y que la ola de calor de los últimos días no ayudó: “Hay días que el calor se sufre más que otros, pero no me puedo quejar”. A pura energía y con la emoción a flor de piel, la cuenta regresiva para conocer al bebé ya comenzó.

Sol Pérez compartió los últimos detalles de su gestación (Video: Implacables - El Nueve)

Ahora, con la fecha marcada en el calendario y su bebé acomodado para su llegada al mundo, Sol respira profundo, acaricia su panza y cuenta las horas. Deja atrás los debates televisivos y las tardes de panel para abrir paso a una nueva escena, mucho más íntima, real y transformadora. Ya no será la abogada combativa, ni la influencer todo terreno: será la mamá de su primer hijo. Y aunque todavía falten algunas cosas por organizar, ya tiene listo lo más importante: el amor, las ganas y una decisión firme de compartir la maternidad como una experiencia de a dos. Porque para Sol, incluso la mamadera de la madrugada puede ser un acto de amor compartido en familia.