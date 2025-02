Sol Pérez, en la dulce espera: cómo se llamará su hijo, cuándo nacerá y una respuesta contundente a las críticas

Sol Pérez reveló cuándo nacerá su hijo

La felicidad se respira en el aire para Sol Pérez, quien atraviesa con ilusión su primer embarazo junto a su esposo, Guido Mazzoni. La conductora y panelista compartió en Implacables detalles exclusivos de este momento único y reafirmó una tajante decisión sobre el nombre de su bebé.

Con una sonrisa imborrable, la también abogada reveló que el pequeño Marco Mazzoni llegará al mundo alrededor del 12 de abril, aunque dejó la puerta abierta a un posible adelanto: “Desde la semana 37 ya puede llegar, pero bueno, veremos”, expresó con ansiedad y ternura.

Pero entre tanta felicidad, también hay detalles que fueron quedando en el camino. “Todavía no terminé de organizar algunas cosas”, reconoció, mientras transita la semana 30 de gestación con una energía inagotable. Ni siquiera la intensa ola de calor que azota al país logra derribar su entusiasmo: “Hay días que el calor se sufre más que otros, pero no me puedo quejar”, aseguró con optimismo.

Si bien en un principio Aurelio era una opción para el segundo nombre del bebé, la pareja decidió descartarlo. “Lo limpiamos al padre con el Aurelio, era un montón. Pobre chico, iba a tener una carga enorme”, explicó con humor.

Sol Perez primeros meses de embarazo

Sobre el caso, cabe recordar que hace poco más de un mes, al revelar el sexo del bebé en Cortá por Lozano, el ciclo donde ella es panelista, Mazzoni destacó que “yo quería ‘Marco Aurelio’, pero me lo vetaron”, agregó. “¡Era un montón!”, defendió Sol su postura. “A mi me gustaba Aurelio solo, pero no, quedamos en Marco”, cerró la mediática. “Buscábamos nombres italianos y ese nos gustó. Es divino”, dijo Guido.

“Yo ya sabía de entrada. Estaba convencida. Capaz me veía más mamá de una nena, porque comparto mucho tiempo con mis sobrinas. Pero no, ¡varoncito!”, dijo Pérez en ese momento, emocionada

Como es habitual, Sol sigue con su estilo fit incluso en plena gestación, ya que adaptó su rutina con el aval de especialistas. Pero su pasión por el entrenamiento no tardó en generar polémica.

En redes, un usuario cuestionó su dedicación al ejercicio: “Esta obsesión que tienen con ejercitarse tiene que ser algún tipo de trastorno”, escribió @p_rcos2. El comentario se viralizó y cosechó miles de interacciones, pero la respuesta de Sol no tardó en llegar, y fue lapidaria:

Sol Pérez mostró su dura rutina de entrenamiento a poco de dar a luz

“Se llama salud. Está avalado por médicos, entrenadores y expertos en salud. Pero seguro vos sabes más, la próxima te pregunto cómo llevar un embarazo saludable a vos”, disparó sin filtros.

Pero más allá del cruce, Sol quiso poner las cosas en su lugar y habló con claridad sobre el tema: “Cada embarazo es distinto. Lo que hice fue bajar el nivel de entrenamiento, reducir los pesos y seguir un plan específico con mi entrenadora y mi obstetra”.

Y concluyó con un mensaje para quienes opinan sin conocimiento: “Es feo estar embarazada y que te juzguen como si yo fuera a tomar una decisión que perjudique a mi hijo. Voy a ser la primera en cuidarlo”.

Pero no es la primera vez que debe enfrentar comentarios. Hace unos meses, a través de su cuenta de Instagra, expresó: “Las vengo leyendo mucho en las historias, el otro día hablábamos sobre lactancia mixta, y vengo escuchando sobre los mandatos sociales, todo eso que cae sobre la madre”. La abogada confesó que entre sus inquietudes se encuentran los prejuicios hacia las madres que optan por métodos de lactancia diferentes a los tradicionales. “Si la madre elige una lactancia mixta con leche materna y de fórmula, ¿eres una mala madre?”, reflexionó, exponiendo su temor ante estos juicios y cómo estos pueden afectar la salud mental de una mujer en un momento tan vulnerable.

Sol Pérez habló de sus miedos antes de ser madre

“Todas esas cosas que caen sobre la mamá y que no ayudan para nada para el bienestar psicológico y mental de una madre. Obviamente que me falta un largo camino por delante, lo sé, y quiero preguntar y escuchar”, se sinceró. Entre los temas que Sol decidió abordar en su diálogo abierto sobre la maternidad, la lactancia mixta ocupa un lugar central.

Esta modalidad, que combina la leche materna con la leche de fórmula, representa para muchas madres una alternativa práctica que les permite equilibrar las demandas de la crianza con sus responsabilidades personales y profesionales. En su caso, Pérez compartió que esta decisión está motivada tanto por razones laborales como por una elección personal.

“Para mí es una gran opción la lactancia mixta, no solamente porque quiero y necesito volver a trabajar, sino también porque es lo que elijo”, afirmó la panelista, destacando la importancia de respetar las elecciones individuales de cada madre. Su postura busca romper con el estigma que muchas veces recae sobre las mujeres que deciden no optar exclusivamente por la lactancia materna, una práctica que, aunque recomendada, no siempre es viable para todas.

Con la cuenta regresiva en marcha, Sol Pérez sigue disfrutando de esta etapa única, desbordando emoción y enfrentando todo con la seguridad que la caracteriza. Marco está en camino y el amor ya lo espera con los brazos abiertos.