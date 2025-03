Moria Casán sorpendió en la puerta del colegio de su nieto Dante y se robó todas las miradas: “Vino la abuela”

Tras finalizar la jornada escolar, Moria Casán se presentó a la salida del colegio y retiró a su nieto para llevarlo a su hogar (Video: Tik Tok)

Moria Casán enterneció a todos al mostrarse en un rol muy especial: fue a buscar a su nieto al colegio y las redes sociales se rindieron a sus pies. Con su look inconfundible y su actitud avasallante, la diva generó furor al aparecer caminando por la vereda junto a Dante, el hijo de Sofía Gala, en una escena tan inesperada como adorable. El momento quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral y desató una ola de comentarios llenos de admiración, nostalgia y humor.

En las últimas horas, un video que compartió la propia Moria en sus historias de Instagram se hizo popular en Tik Tok y X, previamente conocido como Twitter, donde ya acumula más de 324 mil reproducciones. El título sobreimpreso que acompaña las imágenes dice todo: “Tu abuela es la ONE y te busca en el colegio”. La escena causó furor entre los usuarios: en medio del habitual caos de salida escolar, entre mochilas, maestras y padres apurados, apareció la exvedette, caminando con su nieto Dante, hijo de Sofía Gala, como si estuviera bajando de un escenario de revista.

Por su parte, el preadolescente de 10 años se mostró emocionado al ver a su abuela entre los familiares que esperaban con ansias a los alumnos luego de una ardua jornada escolar. “Les dije que vino la abuela a buscarme”, comentó Dante tras encontrarse con Moria. Ella, con un tono jocoso, lo corrigió: “No, el abuelo. Mirá que te dejo…”.

Moria Casán junto a su hija Sofía Gala Castiglione y su nieto Dante (Instagram)

Las redes estallaron. “Yo quiero que Moria sea mi abuela y me vaya a buscar al colegio”, escribió una usuaria en X, junto a emojis de súplica. Otra sintetizó lo que muchos pensaron: “Imaginate que tu abuela sea Moria ,¡me muero!”. La mezcla de fascinación y ternura generó una catarata de comentarios. “Qué abuela maravillosa”, “Amo la gente con personalidad, sigue siendo ella yendo a buscar a su nieto”, “Tu nieto chocho. De eso se trata la vida”, fueron solo algunos de los cientos de mensajes que celebraron la postal más tierna y mágica de la diva.

Cabe mencionar que no fue la primera vez que Casán se mostró en una faceta profundamente familiar. En octubre pasado, la mediática se deshizo en palabras emotivas al saludar públicamente a su nieta mayor, Helena Tuñón, con motivo de su cumpleaños número 16. “Cumpliendo 16 años Helena Tuñón. Una de las mujeres que sacude mi emocionalidad, me atraviesa y resignifica el amor”, escribió entonces, dejando ver el lazo inquebrantable que la une a la hija mayor de Sofía Gala. Como si eso no bastara, completó el mensaje con una selfie de su nieta y una nueva declaración cargada de ternura: “Feliz recumpleaños en tu cumpleaños. La perfección existe. Te amo Helena Tuñón”.

Moria recibió la visita inesperada de sus dos nietos, Helena y Dante (Instagram)

Dos meses antes, ese amor volvió a quedar en evidencia cuando sus dos nietos sorprendieron a su abuela en plena función de la obra Brujas, en la que la actriz brillaba cada noche. Al terminar la función, los dos adolescentes la esperaron en el camarín. La actriz, conmovida, no dudó en compartir el momento con sus seguidores a través de sus redes sociales. “Mi linaje de ADN, mis amados de visita en el camerino de Brujas, Helena y Dante”, escribió, junto a una imagen donde se la veía abrazada a los dos jóvenes, rodeada de luces de camarín y vestuario.

En un mundo donde todo pasa rápido y las figuras públicas suelen resguardarse de lo íntimo, Moria eligió mostrar ese costado emocional, honesto y lleno de afecto. Y lo hizo a su manera: con palabras grandilocuentes, estética teatral y un amor desbordante por sus nietos, que pareciera completarla tanto como cualquier escenario.