Así están hoy Helena y Dante, los nietos de Moria Casán: “Mi linaje de ADN”

Moria Casán recibió una sorpresa en medio de las funciones de Brujas

Moria Casán se encuentra en una etapa de su vida rodeada de emociones tanto laborales como personales: En relación a esto, hace pocas horas fue sorprendida por la visita inesperada de sus nietos, Helena y Dante, al teatro en el que ella se luce a diario. Esto ocurrió después de una función de la obra Brujas, y la reconocida vedette y capocómica no dudó en compartirlo con sus seguidores a través de sus redes sociales.

“Mi linaje de ADN, mis amados de visita en el camerino de Brujas, Helena y Dante”, destacó al compartir la imagen en que se la puede ver acompañada de los hijos de Sofía Gala, mostrando el fuerte vínculo que mantiene con ellos, además de resaltar la importancia que tiene para ella compartir momentos en familia, especialmente en el contexto de su intensa vida profesional y artística.

Sofía es la única hija de Moria Casán, fruto de su relación con Mario Castiglione. Helena tiene 15 años y es hija de la actriz y Diego Tuñón, tecladista de Babasónicos. Dante nació en diciembre de 2014 y su papá es Julián Della Paolera, también músico, cantante de OK Pirámides.

El momento es más que especial para la actriz, ya que se confirmó que el próximo 29 de septiembre la obra se presentará por última vez, luego de 33 años que la transformaron en uno de los clásicos del espectáculo en el país. “Se aproxima el glorioso final de nuestra hechizada Brujas, feliz de pertenecer desde el 3/1/91″, explicó Moria sobre la obra en la que siempre estuvo presente, pese al paso de los años y la rotación de figuras.

El espectáculo abarcó diversas décadas, tiempos de la cultura y marcó a muchas generaciones de argentinos. Fue vista por más de un millón de espectadores y se erigió en un hito del teatro argentino desde su estreno: “Seguimos gracias a ustedes. Les aseguro que desde el primer día que debutamos en el teatro en Mar del Plata, después veníamos al Ateneo en la calle Paraguay, nunca hubo entradas, siempre todo sold out. Éramos como los grandes del rock, los Rolling Stones. Clásicas”, dijo al comenzar esta temporada en la Feliz, la que parece ser la última.

“Queremos darles las gracias. Gracias por acompañarnos, me parece que todos tuvimos una emoción muy particular, es algo que llega mucho a la gente, por eso se produce un fenómeno que no es usual, estar 33 años arriba de un escenario y tener el honor de ser las mismas y venir a trabajar cada día con el placer y esto de lo debemos a ustedes”, agregó la diva.

La conexión con la familia siempre estuvo. La obra la comenzó cuando Sofía Gala tenía solo 3 años, y en medio de una de las miles de funciones reconoció que sería abuela. Ese 10 de octubre de 2008, en momentos en que estaba por nacer su primera nieta, durante toda la función no paró de llorar un bebé. “Fue como si anunciara la llegada de Helena al mundo”, recordó.

El emotivo recuerdo de Moria Casán de su nieta Helena, con motivo de sus 15 años el pasado mes de octubre (Instagram)

Y sí, así era, por lo que apenas salió del teatro fue de inmediato hacia la clínica donde había nacido. Y allí se encontró a ambas: “Sofía estaba espléndida, dándole la teta y tan normal que parecía venir de depilarse, no de parir. Madre e hija eran dos reinas, lo juro. Y yo… no podía ni hablar de la emoción. No me salían las palabras. Sólo las miraba, embobada, y feliz, tan feliz”.

“Estaba muy emocionada (Sofía), lloró todo el tiempo y dice que fue el momento más importante de su vida. Yo la veo tan madraza, tan leona, tan mujer, que me siento plena. ¿Saben por qué? Porque nosotras dos, solitas y juntas, aprendimos a pelearle a la vida y luchamos mucho para ser felices”, destacó en una vieja entrevista.