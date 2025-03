Mario Casas se despidió de Argentina entre muestras de amor y fotos con sus fans

El regreso de María Graña, la voz del tango: “Un chico no puede estar escuchando una música que le dice barbaridades” La cantora reapareció con obras inéditas, una mirada crítica sobre el presente musical y el testimonio íntimo de una mujer que lo dio todo

Miguel Ángel Solá, entre guiones, telones y emoción, cuenta cómo es su primera experiencia como director A los 74 años, el actor se animó a dirigir y adaptó Match for Love, una historia de amor moderna, con su sello emotivo, preciso y profundo. “Me encanta estar arriba del escenario, pero esta vez no me subo”, aseguró en exclusiva con Teleshow