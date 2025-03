La confesión de Viviana Canosa sobre su divorcio de Alejandro Borensztein: "Estuve cinco años deprimida" (Video: Viviana en vivo, Eltrece)

El escándalo judicial en el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi fue tema en el ciclo de Viviana Canosa en Eltrece. En medio de una entrevista con Lara Piro, la abogada de Mauro Icardi, la conductora de Viviana en vivo recordó cómo atravesó el divorcio de su exmarido, Alejandro Borensztein, y el diagnóstico de depresión que recibió.

“Yo me considero una mina empoderada, pero los divorcios son muy desesperantes. Yo estuve deprimida cinco años habiendo tomado la decisión”, señaló, sobre la ruptura sentimental con el periodista y padre de su hija, Martina, que confirmó en octubre de 2019.

“Quiero decir, cuando vos formás una familia, querés que eso sea para siempre. Yo lo hice en buenos términos, y me pongo como ejemplo, porque lo hice en buenos términos y tengo el mejor padre para mi hija”, destacó Viviana, quien se había casado en 2014 con el escritor e hijo de Tato Bores.

Viviana Canosa y Alejandro Borensztein

“Durante cinco años me inventaron miles de romances y yo decía ‘si supieran que estoy llorando todos los días de mi vida y no me puedo levantar de la cama, con depresión’. No quiero ni imaginarme lo que es un divorcio tóxico con padres que no se llevan, con chicos que lloran y que sufren. Digo, siempre primero, son los chicos”, aseveró la periodista.

En una entrevista con Teleshow, Viviana Canosa contó que desde hace 6 años no está en pareja: “Seguramente si hubo algo en el medio no te lo contaría. Pero no porque no te quiera contar. Es que no hubo nada importante. Y no hay nada importante. No logro enamorarme. Esa es la verdad. No es mi momento. Creo que de esas cosas uno no se puede escapar. Hoy no me siento ni siquiera con ganas. Lo que suceda, va a suceder, como las mejores cosas en mi vida, como la llegada de mi hija, que fue casi sin planearlo. Apareció y fue lo mejor que me pasó. Así que no estoy muy cerrada. Hay que ir fluyendo, pero no me quita el sueño”.

“Sí pasa, pasa. Estar sola hoy lo vivo como una experiencia extraordinaria. No siento que si no estoy con alguien no estoy completa. No soy una media naranja. No estoy mirando a nadie en particular, nadie me esté seduciendo. Pero si apareciera, obvio que no lo dejaría pasar. Soy una mina muy apasionada, claro”, aseguró, sobre cómo es a la hora del amor.

“Durante cinco años me inventaron miles de romances y yo decía ‘si supieran que estoy llorando todos los días de mi vida y no me puedo levantar de la cama, con depresión’", aseguró Viviana Canosa (Viviana en vivo, Eltrece)

Viviana también contó qué tiene que tener un hombre para enamorarla. “Si tengo que jugar ese juego, te diría generoso, amoroso, caballero, divertido, contenedor, un hombre con todas las letras. Sobre todo un tipo sólido, convincente. Y fiel. Después, no sé, aparece todo lo opuesto y me enamoro igual”, se sinceró.

Al ser consultada acerca de si tuvo sinsabores en sus relaciones de pareja, la conductora se refirió a los diferentes momentos que atravesó. “Se sufre siempre. Tuve todo tipo de relaciones. Te entregás y sufrís. El amor de pareja no es perfecto, no es como el de los amigos, que podés estar mucho tiempo sin verte, sin hablar, y cuando te ves, te abrazas y no pasó nada. Una relación es un compromiso, es una intensidad, un estar, un acompañar, que hoy obviamente no sería con cama adentro, pero eso te lo digo ahora”, afirmó.

“Todos sufrimos por el amor de una pareja, pero después nos volvemos a animar. Estoy muy cómoda ahora, pasándola bien sin tener que estar esperando ese llamado, sin obligación, porque el amor siempre trae responsabilidades. Cuando tenga que pasar va a pasar, pero hoy no estaría sucediendo y tampoco me preocupa”, concluyó.