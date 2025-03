Lara Piro, la abogada de Mauro Icardi, contó las exigencias económicas de Wanda Nara: “Se terminó”

Lara Piro, la abogada de Mauro Icardi, contó las exigencias de Wanda Nara: “Vuelos en avión privado” (Video: Viviana en Vivo, América)

Luego de semanas movidas para Wanda Nara y Mauro Icardi, habló en Viviana en Vivo, el ciclo de Viviana Canosa en Eltrece, Lara Piro, una de las abogadas del futbolista, volvió a responsabilizar a la conductora del escándalo en el Chateau Libertador y se refirió a la cuota alimentaria que solicitó ella. Allí terminó hablando de las exigencias que realizó y los ingresos con los que ella cuenta.

“¿Mauro le debe plata a Wanda por la cuota alimentaria?“, indagaron en el ciclo. “Los aburriría: está apelado. Ella pidió 50 mil y el juez lo bajó a 30 mil dólares. Me da vergüenza ajena hablar de plata porque hay tantas mujeres...”, puntualizó ella, sobre las exorbitantes cifras de las que se habla en el caso.

“No son necesidades alimentarias. Dos nenas no necesitan 50 mil dólares por mes”, lanzó la letrada. “Entre las cosas que Wanda Nara pide es avión privado de forma discrecional y no se puede tener los beneficios de la casada con los goces de la soltera. No se puede. Si vos decidiste separarte, el avión privado se terminó”, arrojó, punzante para asegurar que la animadora “empezó pidiendo 300 mil”.

“Yo voy al supermercado, calculo que Wanda Nara no porque es una estrella y, para llenar unos changos no necesitamos esa cantidad”, se despachó. “Él paga la cuota alimentaria, pero no lo que ella quiere. Ella cobra alquileres de departamentos que son gananciales. Tiene dos departamentos que son gananciales, más allá del que habita ella que son dos juntos y donde lo excluyó como un perro. Ese lo está habitando y vale una fortuna”, mencionó.

“De los otros dos cobra un alquiler de 7 mil 500 dólares cada uno que los tiene para ella y son gananciales. Y no hablemos de las casas afuera y de Lago di Como y que corresponden”, siguió enumerando. “La casa de Lago di Como tiene un alquiler de 18 mil euros. Más dos departamentos en Milán por los que recibe 8 mil y 7 mil euros”, siguió enumerando.

También la abogada se refirió a la versión de que Wanda estaría interesada en comprar una lujosa mansión en el mismo barrio en el que vive Icardi en la actualidad. “Yo hablaría de toxicidad, de ensañamiento y de no soltar. Si uno realmente no quiere estar más con el otro, no te vas a la casa de al lado o al mismo barrio. No tiene sentido”, afirmó, para expresar que “Mauro soltó” y desmentir el rumor de que el jugador le paga una mensualidad a la actriz.

Sobre el episodio del Chateau Libertador, fue rotunda. “Wanda conoce a Mauro como nadie. Soy una convencida de que Mauro es su sexto hijo. Lo conoce desde que tiene 17 años, fue pareja desde los 19. Él no tuvo vida, prácticamente, antes de Wanda. Sabía cómo iba a reaccionar”, opinó.

“Más allá de los perros, hubiese tenido que volver. La demanda judicial pedía que las nenas tenían que ir con ropa, útiles escolares, con uniforme y sin perros. Nunca nombró a los perros. Las nenas aparecieron un día frío, medio lluvioso, con una ropita de verano y sin más ropa. Sin útiles, sin mochila y con tres perros”, cuestionó a la empresaria.

“El mejor escenario hubiera sido que vuelva a su casa y que mande a una persona al otro día a buscar. No me avisó a mí porque me dijo que no me quería molestar. Habíamos estado trabajando desde la mañana en recuperar a las nenas porque Wanda a una de las nenas no la había mandado al colegio a propósito, la otra estaba en un campamento en Tandil”, detalló.