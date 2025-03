Catherine Fulop habló de la pelea familiar con Gabriela Sabatini: “No puedo hacerme cargo”

Catherine Fulop se refirió al conflicto con Gabriela Sabatini: “No puedo hacerme cargo de lo que le pasa al otro”

La ausencia de Gabriela Sabatini en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala sacó a la luz una interna familiar desconocida. Ova Sabatini se refirió a la distancia con su hermana y ahora Catherine Fulop contó cómo vive este quiebre en la relación con su cuñada.

“Hay muchos trabajos que se pueden hacer desde uno para sanar, no me puedo hacer cargo de lo que le pasa al otro. Yo me hago cargo de lo mío, trato de hacer mi terapia, eso te da paz, uno perdona, es creer o reventar. Hay que tener conciencia de esas cosas”, afirmó la actriz en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/ Radio de la Ciudad).

“Dios sabe por qué pasan las cosas y ojalá que todo vuelva a la normalidad”, se sinceró, sobre el distanciamiento con la extenista que comenzó luego de la muerte de Beatriz Garófalo, la madre de los hermanos Sabatini. Unos días antes Oriana también había expresado su dolor por la situación con su tía.

Oriana Sabatini habló con Ángel de Brito de la pelea familiar detrás de la ausencia de Gabriela Sabatini en su casamiento (Instagram)

La cantante estuvo como invitada en Ángel Responde, el ciclo de streaming que conduce Ángel de Brito en Bondi Live. “Cuando fue tu casamiento, obviamente fue noticia que no vino Gaby...”, comenzó diciendo el conductor, pero antes de que pudiera terminar la frase, Oriana lo interrumpió. “¿Te puedo corregir algo que dijiste? Es mentira que no le mandé la invitación, algo así dijiste, ¿no?”, aseveró.

El conductor retrucó: “No sabés ni lo que dije. Me estás corrigiendo y no sabés lo que dije”, pero lejos de incomodarse, Oriana fue por más. “Como que le habías mandado el save the date, pero no la llamaste”, explicó de Brito. Y ahí llegó la frase que encendió todo: “¿Cómo la iba a llamar si no veníamos hablando igual?”, lanzó. Y aclaró que, a diferencia de los invitados “generales” que recibieron una lista de difusión, Gabriela recibió un mensaje personalizado como toda su familia.

Aunque amagó con mostrar el mensaje que le mandó a su tía, la artista prefirió no hacerlo. Pero no ocultó su fastidio con los rumores que rodearon el conflicto. “Tampoco veo necesario hablar porque yo no tengo nada que probarle a nadie. Sí me enoja un montón que traten a mi familia de chorra cuando es un chequear y te das cuenta de que no es así”, aseguró, en referencia a las versiones que indicaban que la pelea y el distanciamiento con Gabriela se debía a diferentes motivos, entre los que se especularon de índole económica.

Gabriela Sabatini, la gran ausente en la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

“Yo pregunté muchas veces qué pasaba, pero bueno…”, agregó, sin dar vueltas, respecto al origen detrás del conflicto familiar. Y aunque dejó en claro que desconoce los detalles de la interna, sí expresó su deseo de reconciliación: “Es una lástima que estén todos peleados. Me encantaría que se reconciliaran”.

Antes de la boda de Oriana y Dybala, luego de varios días de especulaciones acerca de si la leyenda del tenis iba a estar presente en el casamiento, Ova Sabatini confirmó en Socios del espectáculo (El Trece) la ausencia de su hermana, en donde también se refirió a su relación con su futuro yerno y a la tristeza por no tener en vida a sus padres. “¿Te jode que haya tanta polémica con la venida o no de tu hermana a la boda?”, lo consultó Rodrigo Lussich en julio del año pasado.

“No me gusta, pero entiendo cómo es esto y sabía que iba a pasar”, contestó Ova, con cierta incomodidad. “Les voy a decir que no va a venir. Para mí es un tema muy, muy triste y me quiero enfocar en la felicidad. Tengo que aceptar el hecho y seguir adelante”, sentenció, con un dejo de resignación. Y cerró el tema con optimismo: “Ya se solucionarán las cosas”.