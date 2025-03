Juana Viale apostó por un look de moda pero mostró sus dudas sobre el largo del vestido: “A medias tintas, no”

Juana Viale lució su look y mostró sus dudas sobre el largo del vestido: "A medias tintas, no"

Al igual que su abuela, quien siempre hizo de la moda un culto en su programa, Juana Viale sigue los pasos de Mirtha Legrand. Desde que comenzó a conducir, primero el histórico programa de su abuela y después, el suyo propio, la conductora tiene a Gino Bogani como su diseñador de cabecera y este domingo no fue la excepción.

“Ya empezó el otoño. Ya empezamos a ver cómo cambian las hojas de color”, comenzó diciendo la conductora de Almorzando con Juana, tal como lo había hecho su abuela el día anterior, observando el cambio de estación. En ese momento, presentó su vestido.

“Miren qué belleza. Por supuesto, quién más si no es de Gino Bogani. Este vestidito rayado en plata y oro es con talle bajo porque está acá, a la cadera, el talle y termina con dos polleras micro plisadas en plata, con un escote bordado al tono, formando un escote lineal y ovalado en la espalda”, describió, mientras lucía su atuendo en tonos metalizados.

En ese momento, Juana compartió un dato fashionista, aunque manifestó sus dudas. “Me dijeron que este largo de vestido es el que se viene, es por las rodillitas”, aseguró. “A mí me parece un largo raro, no me termina de convencer el largo de rodilla. O es corto, corto o es largo, largo. A medias tintas no, pero me encanta”, contó, divertida, mientras brindaba detalles sobre sus joyas, maquillaje y peinado. “En el pelo hicimos un bombé medio recogido”, describió.

En su último programa, la conductora tuvo como invitados a Jorgelina Aruzzi, quien se prepara para el estreno del unipersonal Animal Humano; Pedro Alfonso, quien viene de protagonizar en Carlos Paz y se sumó a la señal de streaming Olga; Luciano El Tirri, primo de Marcelo Tinelli y protagonista clave del reality familiar; el exautomovilista Marcos Di Palma, quien encabezó una conmovedora movida solidaria para ayudar a las víctimas de la tragedia de Bahía Blanca, y el músico El Polaco, envuelto una vez más en rumores de ruptura con Barby Silenzi, la madre de su hija menor.

El domingo pasado Juana recibió en su programa a Manu Jove, el periodista político de TN que fue agredido en la marcha de jubilados de hace dos semanas que terminó con heridos y detenidos. Cuando Juana Viale lo presentó, le pidió que muestre su look y terminó en un momento, que se volvió viral, al advertirle que tenía la bragueta abierta de su pantalón.

“Estoy contento, un poquito nervioso, pero bien”, aseguró él al ser presentado por la animadora, para después darle su momento para que luzca el atuendo que llevó para el ciclo, como hacen todos los invitados. Sin embargo, lo frenó apenas comenzó.

“¡Pará! Te voy a decir una cosa que te va a poner muy nervioso”, comenzó diciéndole, risueña. “Tenés la bragueta baja”, soltó, haciendo que el periodista rápidamente se suba el cierre y le ponga humor a la situación. “Listo, genial. Gracias, Juana. Espectacular...”, lanzó nervioso, mientras la actriz lanzaba carcajadas y lo abrazaba, y el integrante del streaming Blender se ponía colorado.

“¡Para romper el hielo! ¡Había que decirlo!”, disparó entre risas la nieta de Mirtha Legrand. “La ropa es mía y la bragueta también”, comentó, divertido. “La ropa es todo mía y los zapatos son de Zapatería Jove, que es la zapatería de mi viejo. Nosotros somos de Quilmes y la zapatería ya venía de mi abuelo”, contó, sobre su vestimenta. “Vamos a hablar de eso, pero de braguetas, nada”, concluyó ella con picardía.