Habló Thelma Fardin después de la condena histórica a Juan Darthés: “Los jueces pusieron las cosas en su lugar”

Habló Thelma Fardin después de la condena histórica de Juan Darthés en Brasil (Video: No dejes para mañana, Radio Con Vos)

Un día después de que Juan Darthés recibió una histórica condena por parte de la justicia brasileña, Thelma Fardin compartió sus sensaciones luego de que el actor reciba 6 años de prisión por abuso sexual. “Los jueces pusieron las cosas en su lugar”, señaló.

“Para mí era tan fuerte la necesidad de mi verdad. Era era muy grande la impotencia de sentir que era yo la que estaba en el banquillo de los acusados en vez de él. Ayer los jueces hicieron exactamente eso, pusieron las cosas en su lugar. Uno dijo ‘pero cómo es posible que la responsabilidad la pusieran en una chica de 16 años queriendo decir por qué tardó en denunciar, ¿por qué no decimos que este tipo es el que él mismo que dijo ’sí, vino a mi habitación y ella me quiso besar'?, no esta estupidez”, recordó Thelma en “No dejes para mañana” (Radio Con Vos), sobre los hechos que ocurrieron durante una gira de Patito Feo en 2009 en Nicaragua.

“¿‘Cómo no estamos diciendo entonces que la responsabilidad, si esto hubiese ocurrido y a pesar de las contradicciones de su relato durante estos siete años, cómo incluso si fuese verdad su versión, vamos a decir que tiene razón él y no ella’?”, citó, sobre las palabras de uno de los jueces, en el ciclo radial de Romina Manguel.

Thelma Fardin junto con su abogada, Carla Junqueira

También Thelma se refirió a la larga jornada que vivió. “Estoy exhausta, la verdad. El agotamiento que tengo físico, mental, emocional, intelectual, todos los agotamientos. Hoy volver a mi casa con esta resolución es mucho más que restaurativo que si hubiese sido adverso. Esta instancia era una ampliación de aquellos tres jueces que fallaron hace un año, prácticamente en junio del año pasado, y ya lo habían condenado y esta es la respuesta a su apelación. Sumaron tres jueces más y esos tres jueces también lo condenaron”, detalló.

“Así que de seis jueces entendieron que era condenable. Uno dijo que que por la tipicidad, una cosa muy específica de su interpretación del Código Penal, pero que de hecho planteaba leyendo el Código Penal Argentino, que si hubiese sido acá él lo hubiera considerado también, con la posibilidad de condenarlo. Pero que entendía que su Código Penal no era el de Brasil. Con todos esos tecnicismos, a esta altura y con tanto cansancio, por un lado fue muy, muy reparador estar ahí, porque además yo fui a la audiencia presencialmente. Fue muy fuerte, algo que no no me hubiera imaginado después de siete años”, recordó.

Thelma Fardin expresó su alegría en redes sociales luego de que la Justicia de Brasil condenara a Juan Darthés (Foto: Instagram)

La actriz se refirió a la lucha que llevó durante estos años. “Mi sensación fue algo muy fuerte. En un principio, con ese dominó gigante que se armó a nivel social en nuestro país, con tanta gente contando sus historias y mandándome mensajes, que que hoy volvió a pasar, en donde me decían ‘gracias a vos yo conté”. Entonces para mí siempre fue como el refugio frente a la violencia, frente a la justicia que me mandó a hacer 80 pericias. No, 87 objetivamente y efectivamente”, detalló.

En ese momento, la conductora del programa habló del tratamiento que recibió Thelma Fardin como el caso en sí. “Se invirtió la carga de la prueba y la que tenía que demostrar que efectivamente había sido violada eras vos y no la justicia”, aseveró Manguel. “La manipulación que hicieron de la información... Mostraban una foto que era vieja y la ponían. Esto lo siguieron haciendo hasta último momento, eh”, señaló.

“Escuchar a uno de los jueces diciendo que había llegado con un voto, entendiendo la tipicidad, el tecnicismo de si había habido violencia. Su defensa era si me había amordazado, si me había atado, si me había drogado, imaginate. Para mí era brutal escucharlo. Uno de los jueces, estando ahí, escuchando a la defensa, terminó y dijo ‘yo pensé que teníamos que configurar la violencia en esos términos, que son los que imaginamos de la violencia, pero por favor, la violencia en sí misma es la violación. ¿Cómo es posible que estemos pensando a ver si la violencia es que el amordazara?‘“, rememoró.

Juan Darthés recibió una condena histórica en Brasil

“La disparidad de poder era clarísima y ellos trataron, todo el tiempo, de ponerlo como que él estaba a la altura mía, cuando sin duda estamos frente a un tipo de 46 con una nena de 16. Nunca imaginé yo lo importante que era escuchar a la justicia con todo ese mecanismo, con esa solemnidad, que muchas veces parece tan distante de la gente corriente que dice qué es la justicia”, expresó.

“Ayer fue con mucha humanidad esa audiencia y sentirme escuchada por la justicia. Yo no tenía dimensión de lo reparador que podía ser. También entender que, al fin, es una sentencia firme y que ya está. Él no puede apelar más. Incluso, ya su última defensa fue, ‘los hechos pasaron, pero no la cagó a palos’. O sea, por poniéndolo llanamente”, señaló. “Él en juicio habló solo una vez y fueron 45 minutos contra, imaginate, la cantidad de mis pericias y mi declaración que duró cinco horas, sumado a todos mis testigos”, detalló.