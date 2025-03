Alanis Morissette llegó a Buenos Aires junto a su familia para presentarse en Lollapalooza Argentina 2025

Alanis Morissette llegó a Buenos Aires después de 15 años para presentarse en el Lollapalooza 2025 (Video: Instagram/@lamanuarias)

La espera terminó para los fanáticos argentinos de Alanis Morissette. La icónica cantante canadiense aterrizó en Buenos Aires en la mañana de este miércoles, acompañada por su esposo e hijos, y se tomó un momento para compartir con los seguidores que la aguardaban en el aeropuerto. Su llegada marca su regreso a la Argentina tras más de 15 años, en el marco de Lollapalooza 2025, festival en el que será una de las artistas principales.

La intérprete de You Oughta Know no visitaba el país desde 2009, cuando ofreció un recordado concierto en el Estadio Luna Park. Ahora, vuelve en el marco de una gira internacional en la que celebra los 30 años de su emblemático álbum “Jagged Little Pill”. Su presentación en el festival tendrá lugar el viernes 21 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro, donde ofrecerá un show repleto de clásicos que marcaron una generación.

Alanis Morissette llegó a la Argentina el miércoles 19 de marzo a las 10:30 de la mañana en un vuelo privado, con su familia a su lado. Vestida con un look relajado, la cantante se mostró cercana y de excelente humor, algo que sus seguidores no tardaron en destacar. A diferencia de muchas estrellas que optan por evitar el contacto con el público, Morissette se tomó el tiempo de saludar, sacarse fotos, firmar autógrafos y conversar con algunos de los presentes.

El productor del show publicó una historia en Instagram con una foto del aterrizaje en el país

Su participación en Lollapalooza 2025 significará su regreso a los escenarios argentinos y un homenaje a su propio legado. Su show será a las 20:45 horas en el Escenario Samsung, donde se espera un repaso por sus grandes éxitos, además de algunas sorpresas para su público.

Una relación especial con Argentina

La historia de Alanis Morissette con Argentina comenzó en 1996, cuando visitó el país por primera vez en plena explosión de “Jagged Little Pill”. En aquella ocasión, la artista sorprendió al interpretar Ironic en un programa de televisión, un momento que aún recuerdan sus seguidores más fieles.

Su última visita fue en 2009, cuando brindó un show en el Luna Park, un concierto que dejó una huella imborrable en sus fans. Ahora, 15 años después, regresa en un momento especial de su carrera, con un repertorio que traerá nostalgia y la oportunidad de revivir los años dorados de su música.

Morissette celebrará los 30 años de “Jagged Little Pill” en su show del Lollapalooza el viernes 21 de marzo

En esta edición de Lollapalooza, compartirá la primera jornada con artistas como Justin Timberlake, Parcels, Ca7riel y Paco Amoroso, y Mon Laferte, entre otros. A horas de su show en el Hipódromo de San Isidro, la emoción ya se siente en el aire. Alanis Morissette está de vuelta en Argentina, y todo indica que su presentación será uno de los momentos más esperados del festival.

Un álbum que marcó una época: el impacto de Jagged Little Pill

Si hay un trabajo discográfico que definió los años 90, ese fue “Jagged Little Pill”. Lanzado en 1995, el disco se convirtió en un fenómeno global, con ventas que superaron los 33 millones de copias y canciones que aún hoy suenan en radios y plataformas de streaming. You Oughta Know, Ironic, Hand in My Pocket y Head Over Feet son solo algunos de los temas que convirtieron a Morissette en una voz inconfundible del rock alternativo.

El álbum “Jagged Little Pill” marcó los años 90, vendiendo 33 millones de copias a nivel global (REUTERS/Mario Anzuoni)

En un contexto dominado por bandas grunge lideradas por hombres, la artista canadiense irrumpió con una propuesta que combinaba bronca, sensibilidad y letras profundamente personales. Su autenticidad la convirtió en un ícono de una generación que encontraba en sus canciones un reflejo de sus propias emociones.

Su banda en aquella época incluyó nombres que luego se harían aún más grandes en la industria. Taylor Hawkins, antes de unirse a Foo Fighters, fue su baterista. También colaboró con Dave Navarro y Flea, de los Red Hot Chili Peppers, lo que reafirmó su conexión con la escena alternativa del momento.

A lo largo de los años, Morissette lanzó varios álbumes, aunque ninguno alcanzó el impacto de “Jagged Little Pill”. A pesar de eso, su influencia en la música sigue vigente, y su disco debut en inglés es considerado uno de los más importantes de la historia del rock.