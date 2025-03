El desgarrador posteo de Marisol, la exnovia de Martín Ku, en el día que hubiera nacido su hijo: “Me dio y me quitó vida”

Marisol Sosa Unzaga recordó la fecha en que habría nacido su bebé, compartiendo un emotivo mensaje en Instagram

El duelo gestacional es una realidad silenciosa que atraviesan muchas mujeres, y María Sosa Unzaga, exnovia de Martín Ku, quien fue participante de Gran Hermano, y ganó popularidad bajo el nombre de Marisol decidió compartir su experiencia a través de un conmovedor posteo en Instagram. La joven compartió que este lunes 17 de marzo era la fecha en la que debería haber nacido su bebé, Merlín. En un texto lleno de amor, nostalgia y resignación, expresó el vacío que le dejó la pérdida, pero también la forma en que sigue sintiéndose madre a pesar de la ausencia física de su hijo.

"Hoy, probablemente, hubiese sido el día más feliz de mi vida. Hoy, lunes 17 de marzo, hubiese nacido Merlín“, escribió en el inicio de su mensaje. A partir de allí, hizo un recorrido por sus sentimientos, explicando cómo la maternidad la transformó, aunque su bebé no haya llegado a sus brazos.

En el posteo, Marisol relató cómo, desde el momento en que supo que estaba embarazada, su vida cambió para siempre. “Merlín me dio y me quitó vida”, aseguró, describiéndolo como “el regalo más dulce y amargo” que tuvo. Aunque su embarazo fue breve, dejó en ella una marca imborrable, a nivel emocional y físico.

"Hoy hubiese nacido Merlín": el homenaje de Marisol Sosa al hijo que perdió durante el embarazo

En este punto, mencionó el concepto de microquimerismo fetal, un fenómeno biológico en el que células del bebé permanecen en el cuerpo de la madre incluso después de la gestación. “Existe algo llamado ‘microquimerismo fetal’ que es básicamente células del bebé que se desprenden y viven por siempre dentro de la madre”, explicó, reforzando la idea de que su hijo sigue con ella de una manera profunda y tangible.

A lo largo del texto, describió cómo la presencia de Merlín se mantiene en su día a día: “Yo a Merlín lo pienso todos los días. Lo llevo a todos lados, vamos a caminar los dos, disfrutamos juntos de un rico café, conocemos a otros pequeños”. También se permitió imaginar cómo hubiese sido su vida si él estuviera con ella físicamente: “Todavía pienso en que podríamos dormir las mejores siestas haciendo cucharita, o que podría enseñarle canciones de Justin Bieber y mirar películas viejas de Disney. Pero no”.

A pesar del dolor, aseguró que se siente madre, aunque su experiencia sea diferente a la de otras mujeres. “Soy su mamá. Soy mamá. Quizás no lo tengo a upa, ni me despierta a mitad de la noche con sus llantos, pero él me eligió a mí”.

La maternidad transformó a Marisol Sosa, quien describe a su hijo Merlín como "el regalo más dulce y amargo"

El duelo gestacional es un proceso complejo, que no se reduce únicamente a la tristeza. También implica la reconstrucción de una identidad. Marisol lo expresó con claridad al decir: “Hoy hubiésemos nacido los dos”.

En su texto, compartió su forma de mantener vivo el recuerdo de Merlín: “Me costó tiempo asimilarlo, pero soy su mamá”. “Espero algún día cargarte en brazos, darte todos esos besitos en el cuello, oler tu olorcito a bebé, y sacarte muchas sonrisas. Pero por ahora, me conformo con que vos me cargues a mí”, cerró.

La pérdida del embarazo y su separación de Martín Ku

El posteo de Marisol llega después de meses de silencio tras la pérdida de su embarazo, un hecho que fue público debido a su relación con Martín Ku, “El Chino” de Gran Hermano 2023. En agosto del año pasado, la pareja había anunciado que esperaban un bebé, pero unas semanas después confirmaron la triste noticia: “El corazón de nuestro bebé dejó de latir”, escribió en ese entonces.

La pérdida del embarazo ocurrió en un viaje a Bariloche, un lugar importante para Marisol y Martín Ku

La pérdida ocurrió en un viaje a Bariloche, un lugar que ambos amaban. “Decidió irse rodeado de montañas, lagos y el frío que tanto nos gusta”, expresó Marisol en su momento. En aquel entonces, tanto ella como Martín pidieron respeto para atravesar el duelo en privado. Sin embargo, la exposición mediática de su relación les jugó en contra, ya que antes de que pudieran compartir la noticia con su familia, la información se filtró a los medios. “No nos quedó otra que confirmarlo”, se lamentó Martín en su cuenta de X (ex Twitter).

Meses después, la pareja anunció su separación, y el propio Ku admitió haber sido infiel. “Ya no estamos más juntos. Nosotros veníamos mal hace bastante tiempo… Y bueno, yo me mandé un montón de cagadas. Básicamente, le fui infiel”, confesó en el streaming de Los Bros, emitido a través de Bondi Live. Incluso hace un mes, en el Día de los Enamorados, compartió la noticia de que estaba nuevamente en pareja.

Allí se mostró como Manón Chiavón, una influencer dedicada al mundo del fitness y dueña de una marca deportiva. El Chino se fotografió con su flamante pareja frente a un espejo. “Mi San Valentín”, escribió.