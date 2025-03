Mica Viciconte sin filtro contra Nicole Neumann por la fiesta de 15 de Allegra: “No voy a donde me sienta incómoda”

Desde su auto, Mica Viciconte apuntó contra la modelo y dejó firme su postura ante la fiesta de una de sus hijas, Allegra (Video: Puro Show – El Trece)

La cuenta regresiva para la celebración de los 15 años de Allegra Cubero, hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, comenzó y, con ella, las tensiones familiares volvieron a quedar expuestas. Tras las declaraciones de la modelo sobre el evento, Mica Viciconte, actual pareja del exjugador de Vélez Sarsfield, respondió sin filtros y dejó en claro su postura.

Sobre la organización del evento y las dinámicas en familias separadas, Viciconte opinó en Puro Show (El Trece): “Desconozco. Hoy los jóvenes se manejan mucho, en caso de padres separados eligen la fiesta con alguien y viaje con otro. Es cuestión de que se hable”. Y fue aún más contundente respecto a su asistencia: “No sé, no tengo ni idea. Igualmente, ya saben, no voy a un lugar que me genere incomodidad. No me interesa”.

Para despejar dudas sobre su vínculo con la hija de su pareja, explicó que no busca forzar ninguna relación y que Allegra sabe cómo es ella. “La adoro, pero ella me conoce y sabe perfectamente cómo pienso. Lo entendería”, aseguró respecto a la reacción que tendría la adolescente en caso de ausentarse a la celebración.

La segunda hija de la modelo estaría organizando los detalles de su fiesta de 15 años (Instagram)

En los momentos previos, se refirió a la posible denuncia de la modelo sobre el maltrato a una de sus hijas, Viciconte fue tajante: “Que yo esté al tanto, no. No recibí nada y si fue sugerido, no le hicieron caso. Así que no llegó a mi poder. No recibí ninguna denuncia, ni tuve que ir a declarar”, aseguró en un medio televisivo. Además, restó importancia a la polémica: “Es lo mismo de siempre y yo considero que cuando las nenas están grandes, hablan. Así que no me preocupa en absoluto la relación que tengo, estoy hace casi ocho años, es lo mismo de siempre. Si me llamara el juzgado, iría, no tengo ningún problema”.

El miércoles, Neumann había dado su versión sobre la fiesta de su hija y la posibilidad de reunir a las dos familias. “Lo que mis hijas pidan, lo van a tener”, afirmó con seguridad. Según la modelo, Allegra quiere que ambas familias estén presentes en su fiesta, y ella está dispuesta a cumplir su deseo. Sin embargo, cuando le preguntaron si Mica podría participar en la organización, la respuesta fue tajante: “Allegra es la que decide”.

Nicole Neumann se refirió a la celebración de su hija y la posibilidad de que Mica Viciconte participe (Video: Puro Show - El Trece)

La modelo también se involucró en los aspectos principales del evento. “Estoy encargada del diseño del vestido con Laurencio Adot y del viaje. ¿Viste que ahora se usa viajar?”, comentó. Aunque dejó abierta la posibilidad de que otros miembros de la familia colaboren, dejó en claro que su prioridad es la felicidad de su hija.

Más allá de la celebración, las tensiones entre la modelo y el exdeportista vienen de arrastre. Hace menos de un mes, ambos se encontraron en el Juzgado de Familia N°2 de San Isidro, luego de que la modelo presentara una solicitud ante la Justicia para mejorar la comunicación entre las familias. La disputa judicial también involucró a Viciconte, quien fue mencionada por la psicóloga de Neumann como una pieza clave para destrabar los conflictos y mejorar la dinámica familiar.

Cubero, por su parte, intentó minimizar la situación y aseguró que la audiencia ya estaba programada. “Es una audiencia programada hace tiempo”, declaró en Intrusos (América). También negó que su pareja haya sido citada formalmente: “No hay que darle demasiada importancia. No está citada Mica, solo fue un pedido de la psicóloga. Las cosas están tranquilas, estaba todo resuelto. No hay nada de qué sorprenderse”.

Nicole Neumann y Fabián Cubero se encontraron en una mediación judicial, luego de que la modelo presentara una solicitud para mejorar la comunicación entre las familias (Video: Intrusos - América)

Sin embargo, Nicole no tomó el asunto con la misma calma. Según la panelista Karina Iavícoli, la modelo quedó “en shock, re preocupada y recontra enojada” cuando trascendió la información sobre la apertura de esta instancia judicial.

Con la fecha del evento cada vez más cerca, las diferencias familiares siguen sin resolverse. Allegra tendrá su fiesta soñada con su madre a cargo de cada detalle, pero la gran incógnita es si la celebración podrá reunir a ambas familias o si solo servirá para profundizar aún más las distancias.