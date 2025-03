Tini Stoessel en París: la cantante encendió las redes con sus outfits más audaces en la capital de la moda

Uno por uno, los looks que la cantante eligió para sus días en París (Instagram)

La Paris Fashion Week no solo fue el escenario donde Tini Stoessel brilló en el desfile de Balmain, sino también el espacio perfecto para desplegar su faceta más fashionista ante las cámaras. Sin embargo, su pasión por la moda no se quedó atrás con ese evento, sino que la cantante demostró que puede ponerlo en práctica en cualquier situación de su vida cotidiana. Ahora, a través de una serie de imágenes compartidas en Instagram, la cantante mostró los distintos estilos que la acompañaron durante su estadía en la capital de la moda, dejando a sus seguidores fascinados con cada una de sus elecciones a la par de las tendencias del viejo continente.

En la primera foto, Tini posó de espaldas con una mini blanca con volados y una chaqueta de cuero negra, dejando a la vista su imponente tatuaje en la espalda, un diseño de gran tamaño que captó la atención de los usuarios que llenaron de “me gusta” su última publicación. La tinta en su piel no pasó desapercibida, en especial debido a que antes no decoraba su espalda y se llevaba todo el protagonismo a la hora de lucir sus outfits como si se tratase de un accesorio más.

En otra postal de la publicación, la artista decidió apostar a un look elegante y sensual, con un vestido dorado completamente brillante y de espalda descubierta, una elección que realza su silueta y su amor por el glamour. La combinación de luces y texturas convirtió esta imagen en una de las más deslumbrantes de la publicación, resaltando de los otros vestuarios que se caracterizaron por colores más apagados.

La cantante lució su tatuaje ante la cámara en uno de sus tantos vestuarios

Con un abrigo de piel sintética a juego con su top, Tini sonrío ante la cámara

Tampoco faltaron los outfits de inspiración urbana y sofisticada. En una de las fotos, la compositora aparece sentada en el suelo, vestida con un tapado largo en cuero marrón, un sweater oscuro y jeans amplios, complementando el look con botas en punta color borgoña. Con el cabello suelto y una expresión desafiante, el conjunto equilibra a la perfección lo casual con lo vanguardista.

Otro de los estilismos más llamativos la muestra con un conjunto completamente gris de estilo oversized, con un buzo con capucha y pantalón holgado, una apuesta relajada pero en sintonía con las tendencias actuales.

Para cerrar con broche de oro, Tini dejó ver su costado más sofisticado con un abrigo de piel sintética negra y una falda entallada, en una imagen que la muestra de espaldas en un pasillo iluminado con reflejos dorados. Las mangas caídas de su abrigo dejan al descubierto su espalda y su tatuaje, reforzando una estética elegante y poderosa.

El brillo de su vestido dorado se destacó entre las elecciones de outfits durante sus días en París

El estilo urbano también fue parte de las elecciones de la artista durante su visita a la capital francesa

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar, destacando tanto su porte como su audacia para jugar con diferentes estilos. “Anunciá el Tinipalooza, no aguanto más”, escribió una fan ansiosa por novedades de los proyectos que adelantó a finales del año pasado. Otros resaltaron su conexión con la moda: “Tini, París es tuyo”; “Sos una hadita”; “La real conquistadora de Francia”; “¿Cuándo nos casamos?”; “No puedo más con esos looks hermosos” y “Diosa en cada foto”, fueron algunas de las reacciones más repetidas.

Sus producciones fueron una extensión de su paso por el exclusivo evento de moda al que asistió la semana pasada. En esa ocasión, la intérprete de “Buenos Aires” eligió un vestido negro largo con transparencias, una alternativa que combinó sofisticación y sensualidad. Su estilismo se completó con un sobretodo negro y zapatos de tacón, logrando un look elegante ante las cámaras.

Tini lució por una campera de cuerpo larga y unos jeans amplios a la hora de disfrutar de sus días en París

Como broche de oro, Tini volvió a lucir el tatuaje de su espalda (Instagram)

Con cada una de sus elecciones, Tini reafirma su presencia como referente de moda, mostrando una versatilidad que va desde lo urbano hasta lo más glamoroso. Y, en la cuna de la alta costura, lo dejó más que claro.