Nicole Neumann adelantó detalles de la fiesta de 15 de Allegra Cubero: “Que estén las dos familias”

Nicole Neumann adelantó los 15 de Allegra

La celebración de los 15 años de Allegra Cubero, la segunda hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, se perfila como un evento especial. La modelo, en diálogo con Puro Show, reveló detalles de la organización y dejó en claro que la última palabra la tiene su hija.

“Lo que mis hijas pidan, lo van a tener”, afirmó con contundencia al ser consultada sobre la posibilidad de reunir a ambas familias en la fiesta. “Allegra quería que estén las dos familias juntas. Le dije: ‘De mi lado, lo que vos quieras, es tu día, es tu momento y yo lo único que quiero es que vos seas feliz’”.

Neumann, además, se involucró en aspectos clave del evento: “Estoy encargada del diseño del vestido con Laurencio Adot y del viaje. ¿Viste que ahora se usa viajar?”. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que otros miembros de la familia colaboren.

Cuando el periodista preguntó si Mica Viciconte podría participar en la organización, la modelo fue tajante: “Allegra es la que decide”. La relación con Fabián Cubero tampoco fue tema de conversación: “Hace años que no hablo de esos temas, por respeto a mis hijas”, sentenció.

La modelo junto con sus hijas en Punta del Este

La modelo también abordó el impacto mediático en la vida de sus hijas. “Por eso hace años decidí proteger su intimidad. Ven redes, los amigos comentan… Aprendés a decir ‘el que se tenga que encargar de ciertos temas, que se encargue’”, reflexionó. Y agregó: “Los chicos tienen que estar al margen de los conflictos de los adultos. Para ellos, su papá y su mamá siempre van a ser los mejores del mundo”.

Finalmente, al hablar de la posibilidad de volver a ser madre, Neumann confesó: “A veces están las ganas, sobre todo de Manu (Urcera). A mí me encantan, tendría mil chicos, pero veremos”.

Con la cuenta regresiva en marcha, todo indica que los 15 de Allegra serán una celebración inolvidable, con su madre como pieza clave en la organización y un deseo claro: que la felicidad de su hija sea lo más importante.

Nicole Neumann y Fabián Cubero se encontraron en una mediación judicial

Cabe recordar que hace menos de un mes se cruzaron Nicole y Fabian en en el Juzgado de Familia N°2 de San Isidro, tras conocerse la solicitud ante la Justicia de la modelo respecto de su exmarido y padre de sus tres hijas, para mejorar la comunicación entre las familias. Por su parte, también se sumó a la disputa Mica Viciconte, actual pareja del exjugador de fútbol, convocada por la representación de Nicole.

Fue la modelo quien pidió ante la Justicia una mejora en la comunicación familiar, dado que se generaron algunas rispideces durante el régimen de visita programado para las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano. En este marco, Cubero llegó al lugar representado por Roberto Castillo, la actual pareja de Cinthia Fernández, y llevó tranquilidad respecto de la audiencia que estaba prevista. “Es una audiencia programada hace tiempo”, dijo el exfutbolista de Vélez Sarfield en diálogo con Intrusos (América).

Se esperaba que a la convocatoria se sumara Viciconte, la actual pareja de Fabián Cubero, por recomendación de la psicóloga de Nicole Neumann, ya que considera que la ex Combate sería una de las figuras clave para resolver las diferencias entre la pareja, en pos de mejorar la situación de las tres hijas que tienen en común. “No hay que darle demasiada importancia. No está citada Mica, solo fue un pedido de la psicóloga. Las cosas están tranquilas, estaba todo resuelto. No hay nada de que sorprenderse”, dijo Cubero al respecto.

Por su parte, Nicole se mostró ofuscada tras conocerse la información de la apertura de esta instancia judicial con Cubero, que tiene por objetivo mejorar la comunicación familiar entre ambos grupos. “Está recontra enojada. Está en shock, re preocupada”, dijo la panelista Karina Iavícoli al aire de Intrusos. Es que ella se comunicó con la modelo a través de WhatsApp y la respuesta de la hermana de Geraldine Neumann fue contundente. “No autoricé la difusión de esta información, no voy a hablar”, dijo para cortar el diálogo.