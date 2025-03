Jimena Monteverde mandó al frente a Nahuel Pennisi por decirle que no a su comida: “Pidió un menú especial” (Video: Almorzando con Juana, Eltrece)

En cada emisión de La Noche de Mirtha como de Almorzando con Juana, Jimena Monteverde se luce con los platos que les prepara a los invitados del programa. Este domingo estuvieron como invitados Romina Gaetani, María Belén Ludueña, Rulo, Guillermo Pfening y Nahuel Pennisi. Este último, por su parte, pidió cambio en el menú y la cocinera lo mandó al frente.

“Les va a encantar, pienso”, aseguró, divertida antes de enumerar las delicias que preparó con su equipo. “De entrada tenemos un roll de zanahoria. No tiene harina y adentro lleva un cream cheese, que es básicamente queso crema, y palta. Lo dije en inglés para que suene mejor”, bromeó.

“De primer plato tenemos unos farfalle caseros bicolor, porque son de espinaca y blancos, con una fonduta de tomate. Muy fresquito. De postre, show de helados y cucurucho”, completó, sorprendiendo a sus invitados. “Son cucuruchos caseros, así que van a probarlos”, detalló.

“Es que yo tengo un tema con la comida. Soy muy simple”, aseguró Nahuel Pennisi sobre el plato de milanesas con puré que le pidió a Jimena Monteverde (Almorzando con Juana, Eltrece)

Para el final, la cocinera contó que cantante quiso platos diferentes y ella se los preparó. ¿Exigió una preparación exótica con ingredientes importados? Para nada. “Nahuel pidió menú especial, chicos. Aplausos para él que pidió milaneses con puré”, contó, mientras que de entrada el artista estaba comiendo una empanada.

“¿Se podía?”, preguntó Rulo, divertido sobre el cambio que consiguió el intérprete de “Universo paralelo” y “Regresa”. En ese momento, Nahuel contó que a la hora de alimentarse, sus gustos son sencillos. “Es que yo tengo un tema con la comida. Soy muy simple”, explicó.

Sin embargo, la elección del artista fue celebrada por el resto de sus compañeros de mesa. “¡Es muy rica! Me encanta con espaguetis”, comentó Gaetani, mientras Monteverde aseguraba que la combinación de “milanesa y fideos” pasó de ser una preparación casera muy típica en los hogares argentinos a “estar de moda”.

"Universo paralelo", "Recuerda" y "Mundo", son algunos de los éxitos de Nahuel Pennisi

La semana pasada estuvo como invitado Martín Bossi en Almorzando con Juana y también protagonizó un divertido momento cuando rechazó el postre que preparó la cocinera, quien conduce en El Nueve el ciclo Escuela de cocina.

El capocómico se dedicó a comer de a cucharadas, directo del envase, un pote de dulce de leche. “¿Vos qué estás haciendo? Estás rompiendo la dieta. ¡No lo había visto!“, indagó, entre risas, la conductora.

“La verdad, es que es estamos como de entrecasa. Le empecé a entrar en la cocina. ¿Está mal?“, preguntó el humorista, quien había participado en un segmento en el que la cocinera y la actriz preparan una receta, acompañadas por uno de los invitados. ”Esto lo hago en mi casa y la verdad que me siento como en casa, así que disculpen chicos", señaló, con humor.

En ese momento, la mesa se dividió entre los que consideraban que una cucharada de dulce de leche era suficiente para empalagar y quienes no podían parar hasta terminar el pote. Bossi, por supuesto, se reconoció de estos últimos. “Yo me levanto a la noche, porque uno va al baño, y le hago un ‘tac’, una cucharada, y tipo 4 de la mañana me voy a dormir”, contó, mientras Amigorena no salía de su sorpresa.

“Le entré al dulce de leche con Juana en la cocina y ahora no puedo parar”, comentó, haciendo que Juana le haga una pregunta con picardía. “¿Dijiste ‘le entré a Juana en la cocina’?”, le lanzó, provocando carcajadas y chistes de un lado y del otro.