Martín Bossi no quiso comer el postre de Jimena Monteverde y se llevó el suyo a la mesa de Juana Viale: “Como en casa”

Martín Bossi se negó a comer el postre de Jimena Monteverde en la mesa de Juana Viale: comió dulce de leche de a cucharadas (Video: Almorzando con Juana, Eltrece)

Se viene La cena de los tontos, comedia teatral que en 2000 protagonizaron Adrián Suar y Guillermo Francella y que regresará a la calle Corrientes protagonizada por Mike Amigorena y Martín Bossi. Estos últimos estuvieron como invitados en Almorzando con Juana y el capocómico tuvo un divertido momento cuando comió su propio postre frente a la conductora.

Bossi se negó a comer el postre que había preparado Jimena Monteverde, la chef que hace una gran dupla con la conductora, y se dedicó a comer de a cucharadas, directo del envase, un pote de dulce de leche. “¿Vos qué estás haciendo? Estás rompiendo la dieta. ¡No lo había visto!“, indagó, entre risas, la conductora.

“La verdad, es que es estamos como de entrecasa. Le empecé a entrar en la cocina. ¿Está mal?“, preguntó el humorista, quien había participado en un segmento en el que la cocinera y la actriz preparan una receta, acompañadas por uno de los invitados. ”Esto lo hago en mi casa y la verdad que me siento como en casa, así que disculpen chicos", señaló, con humor.

Martín Bossi comió un pote de dulce de leche en el momento del postre en la mesa de Juana Viale (Almorzando con Juana, Eltrece)

En ese momento, la mesa se dividió entre los que consideraban que una cucharada de dulce de leche era suficiente para empalagar y quienes no podían parar hasta terminar el pote. Bossi, por supuesto, se reconoció de estos últimos. “Yo me levanto a la noche, porque uno va al baño, y le hago un ‘tac’, una cucharada, y tipo 4 de la mañana me voy a dormir”, contó, mientras Amigorena no salía de su sorpresa.

“Le entré al dulce de leche con Juana en la cocina y ahora no puedo parar”, comentó, haciendo que Juana le haga una pregunta con picardía. “¿Dijiste ‘le entré a Juana en la cocina’?”, le lanzó, provocando carcajadas y chistes de un lado y del otro.

La comedia francesa que regresa con una nueva dupla y la incorporación de Laurita Fernández, dialogó con Teleshow antes del estreno con las figuras. “¡Es genial! Hacer una obra que ha sido probada en el mundo y que tiene tanto recorrido puede generar presión, pero al leerla rápidamente entendés que está tan bien escrita y es tan divertida que simplemente se trata de ponerle el cuerpo“, aseguró Laurita sobre el espectáculo que se estrena el 20 de marzo.

”Esto lo hago en mi casa y la verdad que me siento como en casa, así que disculpen chicos", comentó Martín Bossi

Martín Bossi, por su parte, reflexionó sobre los desafíos de representar un clásico teatral en un contexto donde, según él, “ya no se sabe qué es verdad y qué es mentira”. “Es un momento muy difícil y muy interesante para hacer esta obra”, expresó. “Vivimos en tiempos de hipocresía, donde la verdad parece haber pasado de moda. Pero, a la vez, el teatro nos da la oportunidad de recuperar algo genuino en medio de tanta locura”, opinó.

“El humor de hoy está en boga. Si uno lo hace desde la actualidad y desde la identificación social, no hay ningún inconveniente”, expresó el comediante, que viene de realizar espectáculos solo como Bossi Master Show y Bossi Big Bang Show y el musical Kinky Boots.

“Si querés hacer humor con la mirada de hace 20 años, ahí sí podés tener problemas”, reflexionó, sobre cómo hacer reír en la actualidad. “Siempre y cuando no se falte el respeto y uno se adapte a las normas sociales de hoy, el humor sigue siendo un espacio de libertad. Vivimos en un mundo tan loco que hacer humor sobre eso es bastante simple”“, compartió.

“El público cambia, la sociedad cambia, y uno tiene que estar atento a esos cambios sin perder su esencia”, aseguró. “No se puede hacer lo mismo que hace 20 años y esperar que funcione igual. Hay que escuchar, observar y entender qué quiere la gente hoy”, dijo, para terminar contando cuál es su clave para disfrutar arriba del escenario. “Si no te divierte a vos, no va a divertir a nadie más. Eso es algo que aprendí con el tiempo”, concluyó.