Lali Espósito contó si grabará una canción con María Becerra: “Me parece una genia absoluta”

Lali Espósito reveló si está planificando una colaboración con María Becerra

Lali Espósito y María Becerra construyeron un vínculo de respeto y admiración mutua dentro de la escena musical argentina. En medio de los rumores y la expectativa de los fanáticos, la intérprete de Disciplina se refirió por primera vez a la posibilidad de trabajar juntas en una canción.

En una reciente entrevista con el medio mexicano Tu Música Hoy, Lali Espósito fue consultada sobre la posibilidad de grabar una canción junto a María Becerra, una de las artistas más importantes del género urbano en Argentina. Si bien la actriz reconoció que empezaron a compartir más momentos juntas, aclaró que para ella las colaboraciones deben surgir de un lazo genuino.

“Hay algo... hay una fantasía que igual la respeto y me da hasta ternura, y me gusta. Que es esta fantasía de que los artistas nos conocemos todos muchísimo entre todos. Y eso no es así”, explicó Espósito. “Yo tengo muy buena onda con María, me parece una genia absoluta. La fui a ver a su show, ella siempre apoya mi música, me escribe por privado, me pregunta, nos compartimos todo”.

En este sentido, la protagonista de El fin del amor sostuvo que no suele trabajar con colegas con quienes no tiene una relación cercana. “Para colaborar, por lo menos yo soy así y tengo la sensación que ella también, tiene que surgir de un vínculo que uno va forjando también, ¿viste? Como que yo no soy tan de que hagamos una canción y capaz no nos conocemos tanto”, detalló.

Sin embargo, Espósito dejó en claro que, en el último tiempo, desarrolló una conexión más profunda con Becerra: “Nos pasaron cosas del orden público que nos unieron conceptualmente e ideológicamente en un montón de formas de ver, sobre todo, nuestro trabajo y la cultura. Entonces, si es alguien que admiro, que me parece una artista muy número uno en Argentina, que nos representa muy bien, obvio que quisiera hacer algo con María. Y ya me siento más cerca de ella como para animarme a preguntarle o a buscar juntas una canción para hacer”.

En otra entrevista con The X Factor: España, Lali reforzó esta idea y dejó abierta la puerta a un futuro proyecto juntas. “Sería bárbaro. Ella es una grande, viene de hacer dos estadios enormes en River, que es muy importante y ninguna mujer lo había hecho antes. Cuando yo hice el Vélez, ella estuvo ahí con su mensaje bonito. Yo quería estar en su show, y tenemos ese vínculo de artistas que nos respetamos. Respeto mucho lo que ha logrado, me parece una supergrande. Ojalá hagamos un tema”, concluyó.

María Becerra: de fan de Lali Espósito a colega y amiga

La relación entre ambas no surgió de manera espontánea. Antes de que la quilmeña se convirtiera en una referente del género urbano en Latinoamérica, era una gran admiradora de Espósito.

En 2017, cuando aún no había dado el salto a la música, publicó un mensaje en sus redes sociales contando la emoción que sintió al cruzarse con Lali en persona. “Acabo de tener a Lali al lado mío y no me pude sacar una foto, me ganaron los nervios. La amo, loco. Qué divina es”, escribió en Twitter.

A medida que su carrera fue creciendo, Becerra comenzó a ganar reconocimiento en la industria y, en 2021, alcanzó su despegue internacional. En paralelo, empezó a entablar relaciones con otros artistas, incluyendo a Lali.

María Becerra brindó un apoyo contundente a Lali Espósito tras las críticas de Milei (Instagram)

Uno de los primeros encuentros públicos entre ambas se dio en febrero de 2023 en la Fiesta del Sol en San Juan, donde coincidieron en el backstage y se saludaron con un abrazo. Luego, el 4 de marzo de ese mismo año, Lali hizo historia al convertirse en la primera mujer argentina en llenar el Estadio Vélez Sarsfield, y María estuvo en la tribuna alentándola.

La admiración entre ambas artistas quedó aún más en evidencia en 2024, cuando María Becerra hizo historia en el Estadio River Plate. Con dos funciones completamente agotadas el 22 y 23 de marzo, se convirtió en la primera cantante femenina argentina en lograrlo. Y en la multitud presente en el Monumental, Lali Espósito estuvo allí como una fan más.

A través de sus redes sociales, la exjurado de La Voz Argentina compartió un video del recital y le dedicó unas palabras a su colega: “La nena de Argentina”, escribió en una storie de Instagram, celebrando el éxito de Becerra.

Por su parte, la cantante de Automático también manifestó su cariño y admiración por Lali en diversas oportunidades. En una entrevista a un medio chileno, antes de su presentación en Viña del Mar, María expresó su deseo de que la vida las cruce en un escenario algún día: “Quiero que mi compañera Lali Espósito siga cantando y trabajando tranquila como lo hace desde tan chica, sin ser perseguida, y que ojalá la vida nos cruce en un escenario algún día”.