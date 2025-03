Emilia Mernes recordó su infancia en los carnavales y habló de su video viral cantando en un camión

Emilia Mernes recordó sus inicios en su Nogoyá natal y habló de su video viral cantando sobre un camión

Después de presentarse en Gran Hermano Brasil, y anunciar el lanzamiento de su nueva colaboración con Luisa Sonza, Emilia Mernes continúa disfrutando de sus días en suelo carioca. Fue en ese contexto que la joven dio una entrevista para un medio local donde contó sus inicios cantando sobre un camión y dio detalles de sus primeras experiencias en un carnaval.

Todo sucedió cuando el conductor le preguntó a la joven si alguna vez había vivido una experiencia similar a los carnavales en Brasil. “Así como viví esta experiencia nunca, la verdad. Y fue espectacular. Sí, tengo como mucho amor por los carnavales y todo esto que trae el carnaval, que es alegría, es fiesta todo”, comenzó diciendo Mernes respecto a sus días en San Pablo.

Se conoció un video inédito de Emilia Mernes en sus inicios cantando arriba de un camión en Entre Ríos

Fue entonces cuando la intérprete de “La_Original.Mp3″ recordó su infancia: “Porque yo de chica, de donde soy yo, Entre Ríos, de Nogoyá, que es una ciudad más campestre, más del interior de Argentina. Yo bailaba en los carnavales cuando era muy pequeña. Se llaman corsos allá, que son más chiquitos, pero siempre de muy pequeña mi mamá me hacía los trajes y yo salía, desfilaba y bailaba. Sí, tengo una conexión especial con eso así que sí, me gusta mucho”.

Luego, el conductor también le consultó por su show junto a Luisa Sonza, en el que ambas bailaron sobre un escenario, rodeadas de miles de personas en el marco del carnaval. Al hacer memoria, la primera imagen que se le vino a Emilia a la cabeza fue su recordado video en un camión: “Hay un video que es muy viral de cuando comencé mi carrera, cuando yo tenía una banda de cumbia, que la cumbia es un género muy típico de Argentina, y me acuerdo que con mi banda, que éramos cinco o seis, girábamos en un camión, pero nada que ver a esto. Esto es obviamente otra dimensión, no se compara. Pero bueno, mis comienzos te puedo decir que fueron un poco parecidos”.

Emilia Mernes en Gran Hermano Brasil

La casa de Gran Hermano Brasil se convirtió en escenario de un espectáculo musical inesperado cuando la cantante argentina Emilia Mernes hizo una aparición sorpresa. Su ingreso se dio en el marco del mini concierto ofrecido por la brasileña Luisa Sonza, quien, tras interpretar algunas canciones en solitario, invitó a Mernes a sumarse para cantar juntas Bunda, su colaboración reciente.

Los participantes, aislados del mundo exterior, desconocían la letra de la canción, ya que se estrenó durante su estadía en la casa. A pesar de ello, esto no impidió que disfrutaran del show y se sumaran a la energía del espectáculo.

Cuando Emilia apareció en el escenario, fue recibida con gritos y aplausos. Su vestuario destacó por ser llamativo y colorido: un minitop de manga larga con plumas, una microfalda violeta, una cadena en la cintura y botas de caña alta en negro.

Durante la presentación, las artistas recorrieron dos escenarios distintos dentro del espacio, uno principal y otro decorado con globos rojos y luces. Además, se acercaron al público del reality para interactuar con ellos sin romper el aislamiento. Hacia el final de la canción, los participantes se sumaron al baile y comenzaron a perrear junto a las cantantes, lo que generó un revuelo en redes sociales.

El espectáculo contrastó con las fiestas en Gran Hermano Argentina, que hasta ahora no han contado con conciertos de esta magnitud. La comparación entre ambas ediciones se volvió un tema recurrente en redes, donde los seguidores debatieron sobre la diferencia en el nivel de producción de cada programa.

En medio de su crecimiento artístico, Emilia Mernes tomó una decisión clave para su carrera: mudarse a Miami. La ciudad estadounidense se ha convertido en el epicentro de la música latina, con artistas como Bad Bunny, Karol G y Rauw Alejandro estableciendo allí sus bases de operaciones. Para Emilia, instalarse en este entorno representa una oportunidad estratégica para conectar con productores, compositores y figuras influyentes de la industria.

En una entrevista con Billboard, la cantante confirmó su traslado y explicó sus razones: “Argentina me ha dado cosas increíbles, me las da hasta el día de hoy, que tengo todo allá, todo para mí. Pero tomé la decisión de venirme un tiempito a Miami para trabajar, para probar nuevas oportunidades”. Su enfoque no es solo consolidar su carrera, sino también expandir su alcance en la música urbana y explorar nuevas colaboraciones.

La decisión de mudarse a Estados Unidos generó incertidumbre entre sus seguidores respecto a su relación con Duki, su pareja y también una de las figuras más influyentes del género urbano. Aunque no se han dado detalles sobre cómo afectará este cambio a su vínculo, la pregunta sobre el futuro de la pareja quedó instalada entre sus fanáticos.