Emilia Mernes deslumbró con su show sorpresa en Gran Hermano Brasil

Emilia entró a la casa de Gran Hermano Brasil (Video: X)

No importa el país. Cada viernes, la casa de Gran Hermano arma una fiesta para los participantes en busca de un momento de distensión. En Argentina, por ejemplo, suelen ser en el SUM de la casa, con diferentes temáticas. En cambio, en la edición de Brasil arman conciertos en vivo para los jugadores, a riesgo de correr el aislamiento. Y en la última jornada, los jugadores se sorprendieron con la visita de Emilia Mernes.

El ingreso dela argentina se dio en el marco del mini concierto que dio Luisa Sonza para los habitantes de la casa. Luego de algunas canciones en solitario, la carioca invitó a la entrerriana para entonar “Bunda”, canción que lanzaron hace una semana. Un detalle no menor es que los participantes no conocían la letra, ya que se encontraba en pleno aislamiento, aunque esto no los detuvo a la hora de participar.

Luego de la presentación de Luisa, Emilia entró entre gritos y aplauso y entonó las primeras estrofas sobre el escenario. Para esta presentación eligió un look arriesgado: un minitop manga larga, con detalles de plumas y muchos colores, una micro pollera violeta, una cadena en la cintura y unas botas caña alta de color negro.

Las artistas hicieron uso de todo el espacio que tenían a disposición. Además del principal, recorrieron un escenario secundario que estaba lleno de globos rojos y luces y bailaron entre los miembros del reality, que mantuvieron la distancia todo el tiempo posible. Sin embargo, al final de la canción empezaron a “perrear” todos juntos. Esta performance rápidamente se volvió viral y no faltaron los comentarios comparando a la edición nacional, que, hasta el momento, no hizo una cosa similar.

Emilia, el conductor del programa y Sonza

La cantante estuvo promocionando su música en Brasil, con un enfoque claro en conquistar ese mercado. Durante los últimos días, ofreció un concierto en el Carnaval de Río, donde se presentó ante un público de más de 120,000 personas.

En este contexto de una nueva etapa en su carrera, Mernes tomó la decisión de dejar Argentina. De los pasos tímidos de sus comienzos en el interior de la Argentina, hoy se propone recorrer los escenarios más importantes del mundo en busca de lo más alto de la música latina. Pero la gloria conlleva sacrificios. Ahora, la artista tomó una determinación que la aleja de sus raíces: decidió mudarse a Miami. En el trasfondo de esta decisión también surge una pregunta inevitable: ¿qué sucederá con Duki?

La noticia no tardó en sacudir a sus seguidores. En una entrevista con la revista Billboard, la cantante confirmó lo que para muchos era un rumor: dejará la Argentina, al menos por un tiempo, en busca de nuevas oportunidades en la capital de la música latina. “Argentina me ha dado cosas increíbles, me las da hasta el día de hoy, que tengo todo allá, todo para mí. Pero tomé la decisión de venirme un tiempito a Miami para trabajar, para probar nuevas oportunidades”, expresó.

La mudanza no es un simple capricho ni una aventura pasajera. Miami se convirtió en el epicentro de la música urbana en español, el lugar donde se cruzan productores, artistas y empresarios de la industria. Bad Bunny, Karol G, Rauw Alejandro, Feid y tantos otros hicieron de la ciudad su base de operaciones. Para Emilia, establecerse en este epicentro es un movimiento estratégico: “A nivel laboral, creo que lo que pasa en la industria acá en Miami es muy grande. Te cruzás todo el tiempo con artistas y productores nuevos”, explicó.