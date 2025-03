Tensión en Ezeiza: la reacción de la China Suárez cuando le preguntaron por Wanda Nara y la respuesta de Mauro Icardi

Mauro y la China llegaron al país entre gritos y preguntas sobre Wanda Nara (RS Fotos)

El regreso de Mauro Icardi a Argentina estuvo lejos de la calma. En la noche del domingo, el futbolista aterrizó en el país junto a la China Suárez, luego de un viaje desde Turquía, y la bienvenida que recibieron estuvo marcada por la incomodidad. En el Aeropuerto de Ezeiza, un grupo de personas los recibió con referencias constantes a Wanda Nara, dejando en claro que la figura de la empresaria sigue muy presente en el conflicto que los rodea.

Cerca de las 23, Mauro y la China salieron de Migraciones y se encontraron con una gran cantidad de prensa y fanáticos que los esperaban expectantes. Según pudo saber Teleshow, la pareja llegó con siete valijas, acompañado del amigo de la actriz, Mancha Latorre, quien estuvo con ellos durante su estadía en la capital turca. Sin embargo, la incomodidad se hizo evidente cuando, en medio del recorrido por el aeropuerto, una fanática de Wanda le habló a la China.

Todo ocurrió cuando una mujer se acercó a saludar a Suárez y le preguntó por la empresaria, lo que desató una sonrisa nerviosa de la actriz y la furia del futbolista. A partir de ese instante, el delantero adoptó una actitud distante, negándose a sacarse fotos, evitando responder cualquier pregunta y mostrando un gesto serio e incómodo. En contraste, si bien la China intentó mantener una actitud relajada y sonriente, luego del incómodo encuentro su expresión cambió de inmediato. Así, la sonrisa que iluminaba su rostro fue quedando en el olvido, destacándose entre los presentes en el lugar. El fotógrafo de Teleshow intentó hablar con Icardi para lograr una fotografía de la pareja junta, pero el deportista no accedió. Su reacción fue adelantarse a su novia y caminar solo, a pasos apresurados, dejando a la actriz más atrás con su amigo Mancha, quien la ayudó con el equipaje.

A pesar de haber permanecido más de una hora en el aeropuerto tras su aterrizaje, el ambiente seguía siendo incómodo para la pareja. Finalmente, abordaron el automóvil que los llevó a su destino final: “la casa de los sueños” de la empresaria, la propiedad que Icardi compró y que ahora disfruta junto a Eugenia Suárez.

Cabe mencionar que el retorno de Icardi a Argentina no solo estuvo marcado por la tensión en el aeropuerto, sino también por un conflicto judicial con su expareja. El futbolista enfrenta una denuncia por violencia contra uno de los hijos de la conductora, presentada en conjunto con su expareja y padre de los varones, Maxi López. A su llegada a Argentina, Wanda confirmó la denuncia en diálogo con Intrusos (América) y expresó su malestar ante la prensa. “Me parece gravísimo, me parece que todo tiene un límite y este es el mío”, declaró ante las cámaras, dejando en claro la gravedad de la situación.

Por su parte, Mauro respondió con un extenso comunicado, asegurando que la denuncia carece de fundamentos. Como parte de su defensa, publicó una captura de un chat de WhatsApp, en la que su exmujer le preguntaba si quería pasar a saludar a su hijo Benedicto por su cumpleaños.

“No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los tres nenes... (porque los crié y me dicen ‘papá’, palabras textuales). Es la misma que me denunció por violencia de género, agresiones, insultos y tenencia de armas de fuego, pero dos días más tarde se apareció en mi domicilio como si nada. Mmm... Raro, ¿no?”, escribió Icardi, manifestando su indignación mientras se encontraba en Estambul, Turquía.

Así, el regreso de Mauro y la China a Argentina no solo los enfrentó con la presión mediática y la opinión pública, sino que también los sumergió en una nueva etapa de su conflicto legal con la animadora, en una historia que parece estar lejos de llegar a su fin.

