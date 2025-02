Mauro Icardi apuntó contra Wanda Nara luego de las denuncias de la conductora: “La misma que enloqueció publicando chats”

Mauro Icardi negó las acusaciones de violencia tras la denuncia presentada por Wanda Nara y su abogado (Video: LAM, América TV)

En un nuevo capítulo del conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara, este jueves, el futbolista utilizó sus redes sociales para responder a las numerosas denuncias de su exesposa. Luego de que la Justicia fallara a su favor, y obligara a la conductora a entregar a sus hijas, el delantero del Galatasaray aportó su versión de los hechos y publicó un antiguo chat con la mediática en la que la misma lo invitaba a ver a uno de sus hijos.

Así las cosas, Icardi recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un extenso comunicado donde se mostró indignado por la situación y aseguró que las denuncias carecen de fundamento. Como parte de su defensa, publicó una captura de un chat de WhatsApp en la que Wanda le preguntaba si quería pasar a saludar a Benedicto por su cumpleaños, lo que, según él, contradice la acusación en su contra.

Icardi publicó un comunicado en Instagram donde defiende su inocencia y asegura que la denuncia carece de pruebas (Captura)

“No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los tres nenes... (porque los crié y me dicen ‘papá’, palabras textuales). Es la misma que me denunció por violencia de género, agresiones, insultos y tenencia de armas de fuego, pero dos días más tarde se apareció en mi domicilio como si nada. Mmmm... Raro, ¿no?”, expresó el jugador del Galatasaray.

En su mensaje, el delantero también acusó a Wanda de incumplir resoluciones judiciales y de haber cambiado de abogados tres veces para modificar la jurisdicción de la causa. “Qué buena estrategia, o qué mal asesorada, diría yo. Igual vamos probando a ver quién nos hace el favor”, ironizó.

La captura de un chat de WhatsApp entre Wanda Nara e Icardi evidencia invitación para saludar a su hijo en su cumpleaños (Captura)

Además, recordó que Wanda había solicitado el divorcio, pero cuando él presentó la documentación legal, ella reaccionó publicando chats antiguos en un intento por manipular la opinión pública. “La misma que quería el divorcio y cuando presenté el divorcio enloqueció publicando chats antiguos para desorientar y hacer creer públicamente otra realidad. Mmmm... raro”, sostuvo.

Por último, se mostró confiado en que la Justicia fallará a su favor y deslizó que cuenta con pruebas contundentes para demostrar su inocencia. “Tranquilos, que falta poco... les dejo una mínima prueba de las tantas que tengo... ahhh, me olvidaba, también pidió mi teléfono por miedo... ¿miedo a que se sepa la verdad de todo? Tic Tac, Tic Tac... Falta poco”, concluyó.

"Atentos que pronto se caen las caretas", declara Mauro Icardi (Captura)

Días atrás, la batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en su historial. Después de unos días de tregua, en el que ambos protagonistas viajaron a Turquía cada uno por su lado, se conoció un fallo que favorece al futbolista. De esta manera, el delantero del Galatasaray podrá reencontrarse con las dos hijas que tuvo con la empresaria, a quienes no ve desde comienzos de enero.

Hace una semana, un fallo había dictaminado que la conductora no estaba en desobediencia por no entregarle a sus hijas a su exmarido. En el documento judicial al cual tuvo acceso Teleshow, se aclaró que la empresaria podía continuar al cuidado de las niñas hasta que la apelación fuera resuelta por la Cámara. Sin embargo, en horas del mediodía de este miércoles le fijaron un plazo de tres días para reincorporar a las nenas con su padre.

En este nuevo documento al que accedió Teleshow se lee: “Disponer en forma urgente y sin más trámites el reintegro de las niñas a su padre, el Sr. Mauro Icardi, a fin de compensar los 15 días corridos, de vacaciones que las menores se vieron impedidas de gozar con su padre”.

“Ello dentro del plazo perentorio de tres (3) días, estableciendo para el caso de incumplimiento de la progenitora, una multa que fijo en la suma de pesos ochenta millones ($80.000.000) a favor de El Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez”, es el plazo y la multa que se le aplicará a Nara en el caso de no acceder al pedido de la Justicia.