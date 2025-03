Las fotos de la China Suárez y Mauro Icardi en su regreso a la Argentina en medio de la tormenta

Suárez e Icardi se retiraron del aeropuerto con sus siete valijas (Crédito: RS Fotos)

Después de una semana cargada de paseos y momentos románticos en Estambul, este domingo, la China Suárez y Mauro Icardi regresaron de su viaje a Turquía. La llegada de la actriz y el futbolista a la Argentina se dio en horas de la noche y estuvo marcada por una tormenta que azotó a Buenos Aires y provocó una alerta meteorológica de nivel amarillo sobre la provincia.

Con el objetivo de mantener el bajo perfil, el delantero del Galatasaray arribó desde un vuelo de línea de Turquía con un look casual deportivo compuesto por una gorra, remera y zapatillas blancas y un pantalón negro. Por su parte, la artista decidió viajar cómoda y utilizó una musculosa, calza y zapatillas negras. Una vez que aterrizaron, la pareja realizó los trámites migratorios correspondientes. Sin embargo, ambos permanecieron en el lugar por más de una hora.

Así las cosas, luego Suárez e Icardi se retiraron del lugar con sus siete valijas. En la puerta los esperaba una combi de color negro. Fue en ese trayecto que una fan de Wanda Nara gritó contra la cantante, lo que provocó el enojo del futbolista.

A lo largo de su viaje en Estambul, la pareja compartió imágenes de sus románticos días. Tal es así, que el recorrido de Icardi y Suárez por Estambul quedó marcado como un capítulo destacable en su relación. En ese tiempo, ambos se mostraron compartiendo un paseo por algunos de los puntos más icónicos de la ciudad turca. Intentando pasar desapercibidos por la multitud, especialmente Mauro, quien es uno de los jugadores más importantes del Galatasaray, ambos eligieron atuendos deportivos sencillos para no llamar la atención. La ciudad, conocida por su mezcla de lo clásico y lo moderno, fue el escenario perfecto para una serie de imágenes que reflejaron su relación.

El álbum de fotos, titulado “De Estambul con amor”, compartido por Mauro, incluyó momentos significativos, como su visita a la imponente Mezquita de Taksim y el emblemático tranvía que recorre la ciudad, conectando el pasado y el presente. La imagen más romántica de la serie fue una foto de los dos, sentados en un banco de plaza, observando el horizonte, cada uno en su espacio, pero juntos en espíritu. La China Suárez, por su parte, compartió esta foto en sus historias con un corazón rojo, destacando el amor que compartían bajo el cielo gris de Estambul.

A través de sus redes sociales, la pareja no solo compartió imágenes de su paseo romántico, sino que también aprovecharon para hacer declaraciones directas sobre su relación. En una de sus publicaciones, Mauro no solo destacó el amor que sentía por su novia, sino que también lanzó un mensaje hacia su expareja, Wanda Nara. En una imagen tomada en el Bósforo, con ellos sentados de espaldas en un banco, Icardi acompañó la foto con un mensaje en el que afirmaba: “El Bósforo es testigo de muchas historias, pero la nuestra es la más valiosa”. Este mensaje fue acompañado de un emoji de manos formando un corazón y otro de un corazón en llamas, lo que algunos interpretaron como un sutil (o no tan sutil) dardo hacia su exmujer.

Este tipo de publicaciones no son aisladas. Ya en otras ocasiones, la pareja había hecho publicaciones que parecían dirigirse directamente a Wanda. Un ejemplo de ello fue una imagen compartida por Mauro en la que se le veía abrazado a la China frente al mar de Mármara, junto a Tano, el perro que ambos compartieron durante su matrimonio. La frase “caminando juntos, creando recuerdos” acompañaba la foto, lo que generó una serie de reacciones en las redes sociales, muchas de ellas interpretando el mensaje como una provocación hacia Wanda.

