El fuerte mensaje de Romina Malaspina luego de su polémica eliminación de Gran Hermano España

La eliminación de Romina Malaspina en la semifinal de GH España

Dispuesta a hacerse su camino en el espectáculo español, Romina Malaspina volvió a probar suerte en un reality. Luego del impacto de su participación en Supervivientes (2018), la modelo que adquirió relevancia en la edición 2015 de Gran Hermano Argentina fue convocada para un formato especial de la casa más famosa del mundo.

La marplatense participó de Gran Hermano Dúo, un formato en el que distintas parejas y tríos formados por concursantes famosos conviven en la casa ante el ojo del público que va determinando las sucesivas eliminaciones.

Con un perfil un poco alejado de las actitudes polémicas que tuvo en otros realities, Romina fue sorteando diferentes instancias y ganándose al público con su carisma y sus actitudes probadas para el show. Así se convirtió en una de las seis semifinalistas, con buenas expectativas para alzarse con el premio. Sin embargo, en la gala celebrada el jueves por la noche, fue expulsada y se quedó a las puertas de la gran final.

“Siento que gané. Estoy muy feliz y agradecida de haber llegado hasta acá. Un pedazo de mi corazón se queda en España para siempre”, relató antes de dejar la casa. Horas después de su salida, Romina retomó el control de sus redes sociales y dejó una serie de mensajes para sus más de dos millones de seguidores. “No tardo nada en ponerme al día de todo. Gracias por tanto apoyo, no puedo estar más feliz”, expresó en una historia de Instagram, sin rencores por lo sucedido.

La advertencia de Romina Malaspina tras su eliminación de GH España

Sin embargo, un rato después subió un video con una advertencia para sus flamantes excompañeros y alcanzó también a los haters que cosechó en las redes durante esta edición. “A todos los que se hayan metido conmigo, prepárense porque el domingo les voy a dar para que tengan y para que guarden. No tienen ni idea”, señaló en tono desafiante.

Sin embargo, también tuvo unas palabras para aquellos que la respaldaron en esta aventura. “Gracias a todos los que me defendieron, a los que me apoyaron. Nunca me imaginé tanto amor al salir. No puedo creer ser finalista de esta edición, no puedo estar más feliz. Gracias España para siempre, los amo”, sentenció.

El romance con un futbolista top

Una de sus intervenciones más destacadas de Malaspina durante el programa español fue cuando hizo referencia a una supuesta relación con un jugador de fútbol, que terminó resultando James Rodríguez. Relatado en modo enigmático, fue soltando pistas hasta dar con el nombre del crack colombiano cuando defendía la camiseta del Real Madrid. Luego de negar que se tratara de Vinicius y Neymar -“a ellos los conozco, pero no estuve. Son amigos”-, una compañera largó el nombre de James y la reacción de la marplatense fue reveladora.

Aunque no lo confirmó verbalmente, su sonrisa algo nerviosa y su gesto de llevarse las manos a la cara parecieron confirmar las sospechas, lo que desató una celebración entre sus compañeros por haber descubierto el misterio.

Una experiencia extrema y helada

Antes de su participación en GH, la también DJ se había vuelto viral al compartir la experiencia extrema a la que se sometió en un fascinante viaje por la Antártida. Durante la travesía, la modelo se arrojó en el agua helada desde un barco y registró el momento en un video.

La experiencia extrema de Romina Malaspina: se arrojó a las aguas heladas de la Antártida

“¿Qué creen que pasó? Véanlo hasta el final”, escribió en la descripción del video al subirlo como para mantener el suspenso. En la grabación, se vio cómo se preparaba para luego zambullirse y volver rápidamente al barco debido a la helada temperatura del agua. Esto lo hizo asistida por una persona que le ató una soga al arnés que llevaba puesto, a fin de arrastrarla de inmediato a la escalera que le permitió volver a la embarcación.