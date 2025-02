El emotivo mensaje de Abel Pintos a la hija de su pareja, Mora Calabrese: “Cambiaste con tu amor mi vida entera”

El amoroso mensaje de Abel Pintos a Guillermina Calabrese

Este martes Abel Pintos sorprendió a Guillermina Pintos Calabrese, hija biológica de su pareja Mora Calabrese, en el día de su cumpleaños número 17. Cuando el cantante se puso en pareja con la abogada, él decidió adoptarla e incorporarla a su vida, además de darle su apellido. Así las cosas, el folklorista pop le dedicó un tierno posteo que colgó en el feed de su cuenta de Instagram.

“Cambiaste con tu amor mi vida entera. Sos la más grande (en todo sentido) hija. Feliz cumpleaños. Te amamos”, escribió Pintos en el epígrafe de la publicación, la cual se compone de una foto playera de Guillermina. Entre las respuestas a la publicación, se destaca la de la propia adolescente, quien retribuyó el mensaje con un “Gracias, pa”, junto con un emoji de corazón rojo. Y también Mora Calabrese reaccionó al mensaje con un emoji que llora de la emoción y otro de un corazón.

“Padre no es el de sangre, es el que da amor, educa, cuida”, “Sos un gran ejemplo como papá, abrazando a sus hijos del corazón”, “Qué lindos sentimientos de ambos, cuando lo que realmente importa son los sentimientos de nuestro corazón... mi respeto a ambos”, fueron algunos de los miles de mensajes que se acumularon en la caja de comentarios, en donde se destacó la decisión de vida que tomó Abel Pintos para con Guillermina.

Cabe recordar que, además de Guillermina, Pintos y Calabrese son padres de Agustín (nacido en 2020) y de Rosario (llegó al mundo en septiembre de 2024).

El emotivo posteo de Abel Pintos para su hija Guillermina en el día de su cumpleaños (Instagram)

“Cuando con Mora y Guillermina decidimos formar una familia, yo sentí que iba a tener que aprender a funcionar de una manera completamente distinta a como venía funcionando en mi vida. Una de las cosas que hice fue empezar terapia y, entre todos los temas que hablé, estuvo el hecho de decidir formar parte de una mesa redonda cuando siempre había estado en la punta de la mesa. Tenía que aprender a funcionar en equipo. Ese construirme desde la revisión me llevó a estar en este momento de balance, que tiene un tiempo de desarrollo. Y que en lo relacionado con la música, me enseñó a sanar lo que tengo que sanar y a colgarme las medallas que merezco”, dijo Pintos en diálogo con Teleshow acerca de cómo su familia se combina con el resto de su vida, especialmente con su dedicación profesional a la música.

“Todavía no hay una canción en particular dedicada a Rosario”, dijo en esa misma entrevista acerca de cómo su más reciente paternidad lo inspira musicalmente. “Creo que todo lo que me produce conceptual y emocionalmente la paternidad ya está un poco volcado en ‘Piedra libre’. Ahí cuento que una noche soñé que Mora estaba embarazada de Agustín, y que jugaba a las escondidas con él. Lo escuchaba moverse por la casa, pero no lo veía, porque todavía no lo conocía. Con la llegada de Agustín la canción se ligó naturalmente a él, pero el núcleo emocional tiene que ver con lo que a mí me pasa con el hecho de ser padre”, agregó en ese sentido.

También habló acerca de cómo ve el crecimiento de Guillermina. “A ella le gusta mucho la música, pero esto lo hace porque es compañera y, ante la imposibilidad de Mora de este último tiempo, ella toma ese lugar porque le gusta acompañar a su papá; y eso es hermoso para mí; como cuando viene a la oficina, al estudio o a los ensayos. Y yo la invito permanentemente por fuera de sus responsabilidades, porque también es un hermoso tiempo compartido entre los dos”, contó.