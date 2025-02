Los motivos por los que L-Gante no acompañó a Wanda Nara en su viaje a Turquía

Wanda descolocó a sus fanáticos tras conocerse la ausencia de L-Gante en su viaje a Turquía (Instagram)

El sábado por la noche, Wanda Nara partió rumbo a Estambul, una ciudad que, por su proximidad a su vida personal y profesional, promete poner aún más en el centro de la atención pública su ya mediática relación con Mauro Icardi y los rumores que giran en torno a su situación con L-Gante. En este viaje, la empresaria coincide con su exmarido y con la China Suárez, lo que abre la puerta a nuevas especulaciones sobre el vínculo entre ellos, especialmente porque ambos están en la misma ciudad por motivos muy distintos. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue que su novio actual no la acompañó en esta ocasión.

El motivo oficial del viaje a Estambul es su participación en la entrega de premios “La Mujer del Año Europea”, donde se encuentra nominada, un logro que ha generado comentarios y elogios en sus redes sociales. La misma Wanda compartió en Instagram la noticia, donde también expresó lo emocionada que se sentía por este reconocimiento. “Hoy vuelvo con una nominación a Mujer del Año, algo que ni soñando podía imaginar”, comentó en su publicación mientras mostraba detalles de su vuelo hacia la capital turca. En su trayecto, la empresaria estuvo junto a su fiel amigo y estilista Kennys Palacios, quien la ha acompañado en numerosas ocasiones, y con su manager Fabián Esperón. Aunque los seguidores se mostraron entusiastas con su viaje y su gala, Wanda no hizo mención alguna a los rumores que apuntan a una posible tensión con Icardi ni a su reciente coincidencia con la China en Estambul.

Lo que realmente generó especulaciones fue la ausencia de su novio, con quien vive un intenso romance hace meses. Según versiones que circularon con el correr de los días, la razón por la que el cantante no viajó con Wanda está relacionada con su salud. Hace poco, el artista sufrió un accidente mientras manejaba un cuatriciclo en las playas de Pinamar. Según detalles proporcionados por Guido Záffora en el programa DDM (América), habría tenido una fuerte discusión con la modelo debido a las recomendaciones de los médicos. “Al parecer, el galeno le ordenó que no se expusiera a un viaje de 12 horas con una fractura de clavícula”, comentó el panelista, indicando que la lesión complicaba su posibilidad de viajar y que incluso, a pesar de que ya estaban comprados los pasajes, aún no se sabía si obtendría el permiso para hacerlo.

Wanda compartió el motivo detrás de su viaje (Instagram)

En un video difundido por Ángel de Brito en LAM (América), se pudo ver cómo el vehículo dio varias vueltas y el cantante salió despedido violentamente. Aunque en el clip se observa que se levantó por sí mismo y caminó, rápidamente fue trasladado a un hospital de Pinamar, donde fue atendido por su fractura. En ese entonces, Nara lo acompañó junto a los menores, y su madre, Claudia Valenzuela, confirmó en Teleshow que estuvieron juntos, esperando la atención médica necesaria.

Este accidente y la posterior falta de autorización médica para viajar generaron tensiones que, según Záffora, habrían derivado en una pelea entre la conductora y el músico, un tema que aún no se ha confirmado ni aclarado por parte de los involucrados. Sin embargo, lo cierto es que Wanda Nara decidió viajar sola, sin la compañía de su pareja, lo que alimenta los rumores de crisis en la relación, justo en un momento en que ella se encuentra en el centro de la atención mediática por su participación en la gala en Estambul.

L-Gante volcó su cuatriciclo en las playas de Pinamar y debió recibir atención médica (Video: LAM - América)

Este viaje, lleno de coincidencias y circunstancias que apuntan a un momento complejo de la vida personal de Wanda, deja en el aire muchas preguntas sobre el estado actual de su relación con el artista y cómo esta afectará la dinámica de su vida pública. Estambul parece ser el escenario perfecto para una nueva fase de esta historia que, lejos de calmarse, sigue dando de qué hablar.