Pampita y Benjamín Vicuña compartieron el primer día de clases de su hijo Benicio

Pampita y Benjamín Vicuña estuvieron presentes en el primer día de clases de Benicio (Foto: Instagram)

Luego de unas largas vacaciones en Estados Unidos, Pampita y sus hijos regresaron al país para iniciar las clases y prepararse para retomar la rutina. La primera en dar este paso fue Anita García Moritán, la hija que tuvo con Roberto García Moritán, la pequeña comenzó sala de tres y ahora se sumó Benicio, el menor de los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña.

Los cuatro hijos de la modelo van al mismo colegio, pero comienzan en distintas fechas. En el posteo que le dedicó Carolina a su hijo menor escribió en el pie de las fotos: "¡Que sea un año espectacular Beni!“. En la primera de las imágenes que subió se la puede ver abrazada a su hijo, en el patio del colegio y con una sonrisa que ilumina su rostro.

Días antes, la conductora había compartido con sus seguidores que Benicio pidió hacerse un cambio de look para iniciar esta nueva etapa escolar y sorprendió con un nuevo corte de pelo que los artistas celebraron en sus respectivos perfiles. En la tercera foto que integra esta publicación se puede ver a la jurado de Los 8 Escalones dándole un beso en el cachete a Beni, apodo que utiliza la familia para referirse al pequeño de diez años.

Ardohain se quedó todo el tiempo que le permitieron: fue parte de la formación de la mañana, lo acompañó al interior de la institución y luego lo dejó para que se reencuentre con sus compañeros. Ella no fue la única que estuvo presente en este hito, sino que Benjamín también fue parte de esto, demostrando una vez más que dejaron el pasado atrás y que, cuando tiene que ver con los niños, su relación es la mejor de todas.

Benicio es el segundo de sus hermanos en comenzar las clases, la primera fue Anita

El actor chileno subió una fotografía en sus historias, en la cual se puede ver a Benicio de costado, con el sol de frente y una sonrisa. Si bien Benjamín y Carolina no se mostraron juntos en ninguna de las fotos, ambos estuvieron presentes en este primer día de clases.

Este encuentro se dio al día siguiente de que Pampita hablara, luego de un prolongado tiempo, sobre la China Suárez, quien fue pareja del actor y es la madre de dos de sus hijos. Lejos de quedarse callada, esta vez en una nota con el periodista Rodrigo Bar para LAM (América TV), la modelo le contestó a la novia de Mauro Icardi sobre una polémica frase que la actriz escribió y subió a la sección “Mejores amigos” de Instagram, pero que fue filtrada públicamente por Ángel de Brito.

Según lo que el conductor de LAM reveló, la ex Casi Ángeles habría añadido a sus historias una captura de pantalla en la que se podían leer los dichos de Pampita: “Yo no le robo el marido a nadie”. Acto seguido, agregó otra foto con el texto: “No. Solamente fuiste la única mujer en perder un juicio por adulterio en Argentina”. La misma se filtró y el escándalo no tardó en aparecer.

La historia que compartió Vicuña por el primer día de clases

“¿Qué te pasa cuando lees esa publicación que hace la China en ‘mejores amigos’?”, quiso saber Bar. Rápidamente y con una sonrisa, Pampita le respondió: “Tenemos amigos muy chusmas, parece. Uno en privado dice cada cosa, imaginate... Si ven mis chats me tengo que ir del país”. Esta filosa respuesta, también parecería una coincidencia con la canción “AY AY AY”, de la China, en la que canta: “Si yo hablara, vos te irías del país”.

Esto no fue todo: el periodista repreguntó sobre aquel juicio y le consultó directamente: “¿Te dolieron las palabras o que recuerde el juicio que perdiste?”. “No, no me duele nada. Tengo mucho respeto por Eugenia, es la mamá de los hermanos de los chicos y yo lo que digo siempre lo digo de verdad. No me vas a ver haciéndome la que estoy bien con alguien si no lo estoy. Si estoy mal, se me nota en la cara y no comparto espacio”, respondió la modelo sin titubear.

Además, la conductora añadió: “Desde mi lado siempre va a estar todo bien. A partir de que ella fue mamá de Magnolia, la primera de los hijos, el chip cambió por completo, el lazo es infinito y mis hijos tienen que vivir en armonía”.