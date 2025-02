Los posteos de Mauro Icardi que aun conserva con Wanda Nara: “Amor verdadero”

Mauro Icardi aun conserva algunas fotos con Wanda Nara en su feed de Instagram (Instagram)

Aunque Wanda Nara se encargó de reversionar la canción “Amor verdadero” con L-Gante, su actual pareja, y dejó de lado el tema original que había grabado junto a Mauro Icardi, el futbolista aun conserva en sus redes sociales las imágenes de su exesposa. Al menos en su feed de Instagram, el jugador del Galatasaray mantiene en los posteos amorosos con Wanda. Incluso, en uno de ellos se puede ver la declaración de amor que él le hizo a la empresaria hace apenas unos mesas atrás. Con la frase “Amor verdadero” y un carrete de fotos en donde se puede apreciar a la expareja besándose y durante el día de su boda, el deportista había escrito un extenso mensaje para la mamá de sus hijas.

“Hoy, mientras celebramos una década de matrimonio, me encuentro reflexionando sobre el increíble viaje que hemos compartido. Estos diez años han sido un testimonio de amor, paciencia, y crecimiento, y cada momento ha sido invaluable a tu lado”, comienza su dedicatoria del 7 de junio de 2024. “Recuerdo el día en que nos casamos como si fuera ayer. La felicidad que sentí al verme caminar hacia vos y verte con esa sonrisa que ilumina mi mundo, sigue siendo uno de los momentos más preciados de mi vida. Desde ese día, hemos construido un hogar lleno de risas, amor, y, sobre todo, una familia maravillosa”, continúa la publicación que aun conserva miles de likes de sus fanáticos y que lleva dos fotos: una de ellos besándose con un almohadón con el nombre de la canción, y otra del día de su boda, en blanco y negro.

Mauro Icardi aun conserva fotos de amor con Wanda Nara en sus redes sociales (Instagram)

Al final de la misiva, Icardi había dejado una posdata: “Casualidades de la vida que estamos festejando nuestro décimo aniversario en la Ciudad Eterna, Roma/Amor”, había expresado con profundo amor.

La conductora, por su parte, eliminó (o archivó) todas las imágenes con su expareja, excepto las que se remontan a la fecha anterior al 2022, donde se los puede ver en reuniones familiares junto a sus hijas y los tres varones de la empresaria con Maxi López, y en otras ocasiones de viajes y vida cotidiana. El feed de Wanda se compone de muchas imágenes suyas y de sus hijos, su familia de origen, como su mamá y su hermana, y también de L-Gante.

Los fanáticos de ambos han descubierto estos indicios, y si bien las redes sociales no son una muestra de la vida real, en el caso de la conductora y del futbolista los parámetros indicarían que ellos eligen qué mostrar a sus seguidores. Por ejemplo, durante el último mes, Icardi comparte fotos con la China Suárez, con quien le había sido infiel a Wanda en el 2021, lo que desató el escándalo del Wandagate, que por estos días recobró más fuerza que nunca. Por su parte, la conductora continúa su relación con Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante y también deja registrado su día a día con el músico de cumbia 420.

Por qué Mauro Icardi aun no eliminó las fotos con Wanda Nara de su perfil de Instagram (Instagram

En este contexto, este lunes Wanda debía reintegrar a las niñas a su padre, pero esto no sucedió. Según comentó el abogado de la conductora, el Dr. Nicolás Payarola, en A la Barbarossa: “No estamos reteniendo una cosa, estamos escuchando a las nenas. Creemos que es fundamental para su bienestar compartir tiempo con ambos padres, pero es crucial que se den las condiciones necesarias para ello”. Sus palabras reflejan la profunda preocupación de Wanda por el estado emocional de sus hijas en medio de esta disputa judicial.

La orden judicial es tajante: si las niñas no son entregadas este lunes, la fuerza pública deberá intervenir para buscarlas. Sin embargo, desde el entorno de la empresaria insisten en que la cuestión no es tan sencilla. “Hemos presentado una apelación porque consideramos que es imprescindible escuchar a las menores y respetar sus deseos. En ningún momento se niegan a ver a su papá, pero sí piden que sea de una manera distinta, más flexible y menos rígida que los 15 días seguidos establecidos por el juez. No podemos ignorar que son seres humanos con capacidad de comprensión y sentimiento, y la ley respalda la importancia de atender sus voces”, argumentó Payarola, con un tono firme pero conciliador.