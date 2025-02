La respuesta de la China Suárez luego de que Wanda Nara y L-Gante lanzaran su primer tema juntos

La China Suárez protagonizó el videoclip de "Temporada 2 Dembow," junto a MHTRESUNO y Alan Gómez, el mismo día y hora que Wanda (Video: YouTube)

Lejos de estar cerca del final, el enfrentamiento mediático entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo: ambas lanzaron sus respectivas producciones en simultáneo. Mientras Wanda presentó el remix de “Amor Verdadero” junto a L-Gante, la actriz protagonizó el video de “Temporada 2 Dembow”, de Mhtresuno y Alan Gómez. La “coincidencia” se suma a una jornada en la que la empresaria y Mauro Icardi también vieron avances en su disputa judicial.

El 13 de febrero, un día antes de San Valentín y conocido en la cultura popular como el Día de los Amantes, Wanda y L-Gante no solo celebraron su amor, sino también su primera colaboración juntos. Originalmente, la conductora le había dedicado la canción al padre de sus hijas cuando todavía eran pareja. En esa versión, lanzada en 2024, la grabación mostraba imágenes románticas con el futbolista, en tiempos en los que aún convivían en Turquía. Ahora, en su nueva etapa, Wanda la reversionó junto al referente de la cumbia 420, con quien mantiene una relación amorosa que expone cada vez más.

Wanda Nara y L-Gante lanzaron el remix "Amor Verdadero" en el Día de los Amantes en un evento en Costanera Sur (Video: YouTube)

Para celebrar el lanzamiento, la pareja organizó un evento en un puesto de choripán en la Costanera Sur de Buenos Aires, un guiño a la primera foto pública que se conoció de ellos juntos. Vestida con un ajustado vestido rojo, la rubia posó junto al artista en un escenario que mezclaba lo popular con lo extravagante, una estrategia de marketing que se volvió un sello de su imagen mediática.

En el videoclip, la empresaria y el cantante derrochaban sensualidad en una producción cargada de imágenes provocativas. Entre las escenas más comentadas, se encuentran un fogoso beso, tomas con Wanda tirando de las cadenas de L-Gante y una secuencia en la que bailan abrazados frente a una fogata. La letra de la canción también se vincula con la idea de un amor que desafía las diferencias sociales, haciendo referencia a su relación personal.

De todas maneras, la verdadera sorpresa llegó cuando, a la misma hora, la China Suárez hizo su aparición en otro videoclip. La actriz se convirtió en la protagonista de “Temporada 2 Dembow”, una colaboración de Mhtresuno y Alan Gómez, dos referentes de la música urbana.

Wanda dedicó "Amor Verdadero" a Mauro Icardi en su versión original de 2024 antes de reversionarla con L-Gante

En un adelanto que se viralizó antes del estreno, se la podía ver bailando en un ascensor con luces intermitentes, pero fue un detalle en el fondo el que captó la atención de los usuarios de redes sociales: un cartel pegado en la pared con una frase polémica.

El mensaje decía: “Cuide sus objetos personales. La empresa no se hace responsable de daño, pérdida o hurto”, lo que fue interpretado como una indirecta a Wanda y al escándalo entre ambas. Este detalle no pasó desapercibido y generó una catarata de comentarios en las redes sociales.

Otras indirectas entre las canciones de Wanda Nara y la China Suárez

Coincidencia o no —debido a que la canción no es de su autoría—, otra cuestión que llamó la atención fue el nombre del tema: “Money”. El tercer single que Wanda lanzó en marzo de 2024 se llamó exactamente igual. Eso no es todo, porque hay otro detalle que mantiene vigente el enfrentamiento entre las dos y radica en que, en un principio, la canción lanzada por la empresaria habría estado dedicado a la actriz.

Wanda criticó imitaciones de su estilo en la letra de su canción, vinculando con polémicas pasadas sobre atuendos similares con Suárez (Video: YouTube)

La letra de la canción de Nara dice: “¿Te gusta cómo soy? ¿Te gusta copiarme, mi amor?”, haciendo referencia a la enorme cantidad de veces que la actual pareja de Mauro Icardi se vistió igual que ella, y más específicamente, el escándalo que existió cuando ambas lucieron atuendos y accesorios del popular personaje de ficción “Hello, Kitty”.

En su momento, la presentadora de reality shows como Love Is Blind (Netflix) y MasterChef (Telefe) mostró una bata con el logo de la conocida gata y escribió en su historia de Instagram: “En fin, nunca copio a nadie, porque nunca quiero lo que tiene otro. Y porque siempre consigo todo lo que quiero”.

Wanda Nara había mostrado todas las situaciones de su vida donde usó la bata de Hello Kitty y le respondió a la China Suárez (Instagram)