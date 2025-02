La mamá de Tomás Holder usó la técnica de la China Suárez para engrosar sus labios: el paso a paso

Gisela Gordillo, madre de Tomás Holder, probó el Lip Lift en redes sociales (Video: Gisela Gordillo)

Gisela Gordillo, la madre del exparticipante de Gran Hermano (Telefe) Tomás Holder, decidió probar en sus redes sociales un truco de maquillaje viral. Se trata del Lip Lift, una técnica utilizada por la actriz China Suárez para lograr unos labios más gruesos y voluminosos sin recurrir a procedimientos invasivos.

El método, que también aplican celebridades internacionales como Kim Kardashian, Bella Hadid y Ariana Grande, consiste en un delineado estratégico que juega con la percepción visual para modificar la apariencia de la boca. Con solo tres productos básicos, es posible conseguir un efecto carnoso y definido, sin necesidad de cirugías ni rellenos estéticos.

Gordillo documentó todo el proceso en un video donde mostró el paso a paso y reaccionó con humor a los resultados. “No tendré la cara de la China. Me falta Icardi también, pero creo que algo quedó”, bromeó luego de mostrar el logro a cámara.

“No tendré la cara de la China. Me falta Icardi también, pero algo quedó”, bromeó Gordillo tras probar el Lip Lift (Instagram)

En qué consiste la técnica que popularizó la China Suárez

El Lip Lift, a diferencia del overlining tradicional —donde se delinean los labios por encima de su contorno natural—, es más sutil y estructurado.

Según explicó en sus redes sociales Juan Manuel Cativa, peinador y maquillador de la China Suárez, el método busca acortar la distancia entre el labio superior y la nariz, lo que genera una apariencia más juvenil y simétrica.

El procedimiento es sencillo y requiere tres elementos clave:

Delineador en tono marrón chocolate: este producto permite marcar el contorno de los labios sin generar un efecto artificial. La clave está en redondear el arco de Cupido, suavizando los ángulos naturales de la boca. Labial en tono nude rosado: aplicado en el centro de los labios y difuminado hacia los bordes, ayuda a mantener un acabado natural sin cortes bruscos de color. Gloss del mismo tono: este último paso no solo aporta brillo e hidratación, sino que también potencia el efecto visual de volumen.

La técnica Lip Lift, popularizada por China Suárez, promete labios voluminosos sin cirugía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El éxito de esta técnica radica en que es rápida, efectiva y accesible, ya que cualquiera puede replicarla con productos básicos de maquillaje.

Gisela Gordillo probó el truco y reaccionó con humor

Siguiendo los pasos detallados por la China Suárez y su maquillador, la mamá de Holder decidió experimentar la técnica y compartir su experiencia mediante un video en las redes.

“Vieron que dicen que la China Suárez tiene un tip para hacerse los labios más gorditos. Entonces yo quiero probar”, dijo al comenzar el video. En la grabación, se puede ver cómo aplica el delineador, marcando su labio superior más arriba de lo habitual. Luego, completó el proceso con el labial nude y el gloss para sellar el look.

Su reacción al mirarse en el espejo no tardó en volverse viral. “Bueno, y después te quedan como dos riñones. Wow! No tendré la cara de la China. Me falta Icardi también, pero creo que algo quedó. Pedazo de jeta, por favor”, bromeó.

Por qué el Lip Lift es tendencia

El Lip Lift requiere delineador marrón, labial nude y gloss para acentuar el volumen (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del Lip Lift en redes como Instagram y TikTok responde a varias razones:

Es una técnica sencilla y accesible : no se necesitan productos costosos ni habilidades avanzadas para lograr un resultado efectivo.

El maquillaje permite modificar rasgos sin cirugías : el Lip Lift es una alternativa práctica.

La influencia de las famosas : figuras como la China Suárez, Ariana Grande y Kim Kardashian demostraron que los trucos de maquillaje pueden generar grandes cambios, lo que hace que sus seguidores quieran probarlos.

Los desafíos virales: muchas tendencias de belleza surgen a partir de la curiosidad y el deseo de experimentar con diferentes looks. Cuando una técnica sencilla se vuelve viral, miles de usuarios la replican y comparten sus resultados.