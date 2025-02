Qué dijo Kennys Palacios de sus audios con Keita Baldé que podrían complicar a Wanda Nara ante la Justicia

Los audios de Kennys Palacios que podrían complicar a Wanda Nara en su juicio en Italia (Desayuno Americano - El Trece)

En medio del escándalo mediático y judicial que enfrenta Wanda Nara por su conflictiva separación de Mauro Icardi, su asistente y amigo personal, Kennys Palacios, quedó en el centro de la polémica tras la filtración de audios que admitirían la supuesta infidelidad de la empresaria con el futbolista Keita Baldé. Frente a la repercusión del caso, el estilista emitió un comunicado en el que asumió la responsabilidad de los mensajes y defendió su accionar.

Palacios, incondicional de Wanda en el último tiempo, publicó un escrito luego de que en el programa Desayuno Americano (América) se difundieran audios en los que presuntamente buscaba coordinar una versión con Keita Baldé en torno a su vínculo con la empresaria.

En su descargo, Palacios reconoció la autenticidad de los audios y justificó su accionar como un intento de apoyo a Nara en su conflicto con Icardi. “Me hago cargo de esos mensajes y que fueron enviados con un solo propósito, ayudar a mi amiga personal frente a los ataques violentos y desmedidos de su expareja”, expresó en su comunicado.

Asimismo, hizo referencia a una supuesta manipulación de los hechos con el fin de perjudicar a la conductora: “Tanto Wanda, como Icardi y el señor Baldé saben qué y cómo se dieron las cosas, pero uno de ellos, con una intención tan clara como espuria, quiere tergiversar los hechos para manchar a mi amiga”.

El comunicado de Kennys Palacios

Para cerrar, Palacios dejó en claro que no hará más declaraciones al respecto y que su decisión está respaldada por asesoramiento legal de Martín Payarola, quien también representa a Wanda Nara. “Espero sepan entender y respetar que es todo cuanto tengo para decir”, concluyó.

La filtración de audios y su impacto en el caso

Los audios que involucran a Palacios forman parte de un complejo entramado de acusaciones cruzadas en la disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Según lo revelado en Desayuno Americano, el peluquero habría intentado gestionar un contacto entre Nara y Keita Baldé, luego de que el futbolista la bloqueara.

“Escuchame, me pregunta Wan si puede hablar con vos. Te paso su número y vos hablás. A ver si se ponen de acuerdo, por las dudas, en qué decir o qué no, antes de que el otro loco (por Mauro Icardi) suba”, se escucha en uno de los mensajes atribuidos a Palacios. En otro audio, refuerza la idea de coordinar una versión en común: “Bueno, pero lo que te digo es lo otro, porque me preguntó si te doy su número, así hablan y se ponen de acuerdo sobre qué decir”.

Las duras declaraciones de Simona Guatieri, la expareja de Keita Baldé, sobre Wanda Nara

Estas revelaciones contradicen la versión pública de Wanda Nara, quien había asegurado que no mantenía contacto con Baldé. La exposición de estos mensajes no solo afecta su imagen, sino que también podría impactar en el proceso judicial con Icardi, quien busca trasladar el divorcio a Italia para evitar la división de bienes acordada previamente.

El caso tomó una dimensión internacional, con la participación de distintos actores que aportan nuevas aristas al conflicto. Simona Guatieri, expareja de Keita Baldé, confirmó que la relación entre Nara y el futbolista fue un factor determinante en su ruptura. “Cuando las fotos y los mensajes llegaron, ya no hubo forma de negarlo”, afirmó en el programa Verissimo (Canale 5).

Por su parte, Baldé asumió su responsabilidad y lamentó la repercusión del escándalo. “Soy consciente del error que cometí. No culpo solo a Wanda, pero cómo lo sacaron a la luz... No tienen corazón”, expresó el jugador senegalés, quien además prometió luchar por recuperar a su expareja.

Mientras tanto, Mauro Icardi sigue adelante con su estrategia legal para lograr la anulación de la división de bienes firmada hace tres años, argumentando la supuesta infidelidad de Nara. Por este motivo se explica su intención de llevar el juicio a Italia ya que ahí está penado el adulterio, que la empresaria habría cometido con su excompañero de equipo.

El comunicado de Kennys Palacios, lejos de disipar las dudas, avivó aún más la controversia. Con un proceso judicial en marcha y nuevas filtraciones mediáticas que podrían aparecer en los próximos días, el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos en su historia de nunca acabar.