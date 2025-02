Los audios del estilista Kennys Palacios a Keita Baldé que podrían complicar a Wanda Nara en su juicio en Italia

Los audios de Kennys Palacios que podrían complicar a Wanda Nara en su juicio en Italia

Entre tensiones, declaraciones cruzadas y gestos en redes, Wanda Nara atraviesa un difícil momento en su conflicto judicial con Mauro Icardi. El delantero busca llevar el divorcio a Italia como una estrategia para anular la división de bienes que firmaron hace tres años. Como si fuera poco, este martes, se conocieron audios del peluquero Kennys Palacios que podrían complicar la situación de la conductora.

Todo sucedió luego de que se conociera que el jugador del Galatasaray habría denunciado a la cantante por adulterio ante la justicia italiana y, por su parte, Wanda confirmara su affaire con Keita Baldé. En ese contexto, este martes, el programa Desayuno Americano (América) puso al aire audios de Whatsapp en donde Kennys Palacios se contactaría con Baldé. “Escuchame, me pregunta Wan si puede hablar con vos. Te paso su número y vos hablás. A ver si se ponen de acuerdo, por las dudas, en qué decir o qué no, antes de que el otro loco (Mauro Icardi) suba. Vos me decís, yo no voy a pasar tu contacto sin autorización. O yo te paso el de ella, como quieras. Sí, está en juicio por todo el qui... que está haciendo, el mail y todo eso. Así nunca se ponen de acuerdo”, comenzó diciendo el asistente de Nara.

Las duras declaraciones de Simona Guatieri, la expareja de Keita Baldé, sobre Wanda Nara

En otro audio, Kennys Luego, agregó: “Bueno, pero lo que te digo es lo otro, porque me preguntó si te doy su número así hablan y se ponen de acuerdo sobre qué decir. Pero como vos me digas. Por eso te pregunto. El número, quédate tranquilo que te lo paso”. Según los panelistas del programa, Wanda habría intentado hablar con Keita mediante Palacios, ya que el futbolista la había bloqueado luego de que la conductora le enviara mensajes criticando a su pareja, Simona. Además, el equipo de Desayuno Americano aseguró que existirían audios de Wanda hacia Keita, lo que contradeciría sus declaraciones en las aseguró no haber vuelto a tener contacto con el senegalés.

El triángulo amoroso entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Keita Baldé generó un terremoto mediático en Europa. Las declaraciones de los involucrados, lejos de calmar las aguas, avivaron aún más el escándalo. En el programa Mañanísima (El Trece), Estefi Berardi reveló detalles clave sobre la disputa.

“Yo hablé con Wanda sobre este tema en su momento y ella me aseguró que cuando estuvo con Keita Baldé, ya estaba separada de Mauro”, afirmó Berardi. Sin embargo, el futbolista argentino no solo pretende finalizar su matrimonio, sino que quiere hacerlo en Italia. La razón detrás de esta decisión es que, si logra demostrar una infidelidad de su esposa, podría invalidar la división de bienes firmada hace tres años.

Desde el programa Verissimo (Canale 5), Simona Guatieri, expareja de Keita Baldé, se mostró contundente al referirse a la polémica. “Cuando las fotos y los mensajes llegaron, ya no hubo forma de negarlo. Me costó mucho aceptar todo esto, pero sabía que tenía que hacerlo por el bienestar de mis hijos”, sostuvo la modelo.

Guatieri aseguró que estaba casada con el jugador y que intentaban recuperar su familia cuando estalló el escándalo. “Keita y yo estábamos casados y teníamos dos hijos. Todo se vino abajo cuando descubrí lo que había sucedido”, sentenció.

El futbolista, que jugó con Icardi en el Inter, también dio su parecer. “Yo asumo toda mi responsabilidad, es el error más grande de mi vida. Me sentí como un león al que le tocan a la familia y seguí adelante con la resolución de esta situación, que se volvió mediática, con mis abogados”, aseguró.

Además, señaló que la exposición pública de su infidelidad no fue casual. “Soy consciente del error que cometí. No culpo solo a Wanda, pero cómo lo sacaron a la luz... No tienen corazón. Simona, estoy aquí para luchar por ti y lo haré toda mi vida”, afirmó.