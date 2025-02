Lali Espósito fue a ver la versión teatral de Margarita y sorprendió a la protagonista: “Sueños cumplidos”

Cris Morena y Lali Espósito en la función de Margarita

Desde su estreno el pasado 5 de febrero, Margarita, el nuevo y esperado espectáculo de Cris Morena, logró un impacto arrollador en el mundo del entretenimiento. Con funciones multitudinarias que emocionan a más de 15 mil espectadores por noche, e incluso con días de doble función, esta superproducción se convirtió en el epicentro de la música, el teatro y las redes sociales. Decenas de figuras del espectáculo se acercaron a vivir la magia de esta obra, pero una visita en particular capturó todas las miradas y desató una ola de emoción entre los fanáticos: la de Lali Espósito.

A través de las redes sociales de la productora, se reveló un instante tan conmovedor como inspirador. Bajo la frase insignia de la serie, “El cuento vale la pena”, se inmortalizó el encuentro entre Lali Espósito y Lola Abraldes, una de las jóvenes protagonistas de Margarita. En la imagen, ambas se funden en un cálido abrazo que refleja la admiración mutua y la magia de los sueños cumplidos. Pero lo que terminó de emocionar a todos fue la foto adjunta: un recuerdo del pasado en el que una pequeña Lola asistía al teatro para ver a su gran ídola, Lali.

Las redes estallaron en un sinfín de comentarios llenos de ternura y admiración. “Lo lograste”, “Nunca dejes de soñar porque no hay imposibles, y vos ya lo sabés muy bien”, “Esa mini Lola debe estar llorando de felicidad viendo todo lo que estás viviendo”, fueron solo algunos de los mensajes que inundaron las publicaciones. Y la propia Lola, conmovida hasta las lágrimas, no dudó en expresar su alegría con una frase que resonó con fuerza: “Sueños cumplidos y más”. Pero sin dudas uno de los mensajes más destacados fue el del padre de Lola, quien no dudó en expresar “No me podés hacer llorar en un bar, Loli. Te amo”, al dejar en claro la emoción que sentía por ese instante.

La presencia de Lali fue un número aparte dentro del espectáculo. Durante uno de los intervalos, los espectadores captaron a la intérprete de “Disciplina” en uno de los palcos haciendo una coreografía de “Que nos volvamos a ver”, tema de los Teen Angels. Junto a ella, Mery del Cerro, compañera en Casi Ángeles, la ficción de donde se desprendió la banda que fue furor en todo el mundo.

Pero allí no terminó el show que dio la intérprete de “Disciplina”, que se fundió en un emotivo abrazo con su mentora, Cris Morena. “¡Explosión de magia y alegría! Que lindo que nos volvamos a ver, Lali”, escribió la productora en el video que muestra el encuentro con quien interpretó a Roberta en Floricienta. Lola también participó del ritual, uniendo simbólicamente las dos líneas temporales de la historia, que terminó de cobrar sentido con la musicalización de “Que nos volvamos a ver” en la versión de Margarita.

Nace una estrella

A sus 21 años, Lola Abraldes se convirtió en uno de los grandes descubrimientos de Cris Morena. Su talento y dedicación la llevaron a brillar en distintas producciones, desde comerciales hasta el cine, destacándose como una de las protagonistas de Cómo mueren las reinas (2021). Pero fue Margarita la plataforma que la consagró en el corazón del público, dándole un papel fundamental en la nueva tira.

En la historia, Lola interpreta a quien sería la hija de Floricienta y el Conde de Krikoragán, además de ser sobrina de Delfina. Su vida da un giro inesperado cuando se descubre que su mejor amiga, Margarita, es en realidad la verdadera heredera del trono. Sin embargo, lejos de convertirse en un obstáculo, esta revelación fortalece el vínculo entre ambas, convirtiéndolas en aliadas inseparables frente a los desafíos que les depara el destino.

También tuvo su cuota de nostalgia la presencia en una de las funciones de Agustina Cherri, una de las figuras clave en la historia de Cris Morena. La actriz, que participó en éxitos como Chiquititas y Rincón de Luz, no quiso perderse el espectáculo y estuvo en el público junto a sus hijos, Muna y Nilo Pauls. Al finalizar la función, compartió un video recopilatorio y escribió: “Y Cris Morena lo hizo una vez más”. Su historia rápidamente se viralizó entre los fanáticos de las producciones de la creadora.

Así, desde influencers hasta actrices que formaron parte de sus proyectos, nadie quiere quedar al margen de un show que es una celebración de la música y la magia que acompañó a tantas personas a lo largo de los años.

El emotivo reencuentro entre Lali y Lola no solo revivió la magia de la factoría Cris Morena, sino que también recordó a miles de fanáticos que los sueños, cuando se persiguen con pasión, siempre terminan cumpliéndose.