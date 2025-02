El presidente Javier Milei y Yuyito González recibieron a Roberto Piazza y su pareja en Olivos: “Horas de charla”

Roberto Piazza, Walter Vázquez, Yuyito González y Javier Milei cenaron en Olivos (Foto: Instagram)

La relación entre Javier Milei y Amalia González se encuentra cada día más fuerte y luego de las vacaciones de Yuyito en la ciudad de Miami y en Mar del Plata, la pareja recibió en la Quinta de Olivos a Roberto Piazza y a su pareja Walter Vázquez para cenar y hablar. Roberto y Walter no se presentaron con las manos vacías en la residencia presidencial.

Los cuatro se fotografiaron en uno de los pasillos de la propiedad, frente un enorme cuadro del mandatario nacional, con su característica campera de cuero y la banda presidencial. Para esta ocasión, Milei seleccionó suéter negro con mangas grises y posó con el gesto que lo caracteriza: los pulgares hacia arriba. Por otro lado, Amalia eligió un vestido de color amarillo al que combino con la nueva colección de joyas del diseñador de modas, quien está usó una comida de color negro y rojo con un gran león en el frente, un claro guiño para el Presidente.

Roberto, Walter y Milei en la Quinta

Luego Piazza y Vázquez posaron solos con el presidente de la Nación. "Gracias amigos @javiermilei y @yuyitogonzalezok por esta invitación a cenar en la quinta de Olivos“, escribió Walter en la publicación que hizo en sus redes sociales. Por su parte Amalia compartió las fotos en sus historias y le agradeció a los diseñadores las joyas que le regalaron. Esta publicación no pasó sin pena ni gloria y Javier no tardó en dejar un comentario: “Momento extraordinario”.

Los diseñadores le llevaron de regalo al jefe de Estado un cuadro de un león, animal que eligió como símbolo de su persona. A esta gran pieza, obra de la artista Loreley Portas, la colgó en una de las paredes de la Quinta y está acompañado por otros retratos del economista, uno de los cuales se lo puede ver en el personaje de Wolverine.

El regalo que le llevaron a Javier Milei (Video: Instagram)

Semanas atrás, Roberto y su pareja vivieron un calvario durante su viaje a la ciudad de Los Ángeles. En medio de sus vacaciones, una serie de incendios azotaron California, dejando la destrucción de hogares, fauna, flora y la evacuación de más de 80.000 personas. El diseñador habló con Teleshow y contó cómo atraviesa esta situación junto a su pareja.

Piazza y Vázquez llegaron a Los Ángeles y el tiempo los acompañó de la mejor manera: frío pero agradable, tuvieron la oportunidad de pasear por las calles de la ciudad. Sin embargo, el día martes un fuerte viento azotó la ciudad y todo cambió. “Anoche empezó un viento que era una cosa de locos, no se podía caminar, no había nadie. Nunca esperé esto, nunca lo pasé en mi vida y hoy a las ocho de la mañana mi pareja abrió la ventana y el cielo era rojo, parecía fuego”, le contó el diseñador de modas a Teleshow.

La artista Loreley Portas con su cuadro de un león que Piazza le obsequió al presidente Javier Milei

“Estamos en el medio, a una cuadra del Paseo de la Fama, del Teatro Chino, en pleno Hollywood. Nos hospedamos en un hotel de 1926, maravilloso, y nosotros no evacuamos”, detalló acerca del lugar en el que se están quedando. Con la intención de llevar un poco de tranquilidad, aseguró que, si bien todavía no abandonaron la zona, se encuentran en comunicación constante con las autoridades: “Hablamos con el dueño del hotel, nos dijo que nos quedemos acá, hablamos con la gente del consulado y nos dijeron lo mismo, que cualquier cosa ellos nos venían a buscar en un auto y nos llevaban a algún lugar”.

Piazza con Yuyito Gonzalez frente a la pintura de Javier Milei

No solo se trata de una situación inesperada para la pareja, sino que se trata de territorio desconocido y Piazza confesó que se encuentra asustado por todo lo que está sucediendo a su alrededor: “Cuándo vi el cielo me dio un ataque de pánico, no sabía para qué lado correr. Encendí el celular y empezaron a llegar mensajes de alerta de evacuación. Estoy aterrado, mi pareja está más calmada“.