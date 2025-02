El insólito percance de Gimena Accardi antes de salir a escena: “Me pasó una de película”

Gimena Accardi compartió un percance en Instagram antes de una función de "En otras palabras" (Instagram)

Gimena Accardi, una de las protagonistas de la obra En otras palabras, dirigida por Nico Vázquez, su pareja desde hace 17 años, vivió un inesperado incidente justo antes de salir al escenario del teatro Lola Membrives. La actriz, que comparte cartel con Andrés Gil, relató en sus redes sociales el curioso percance que casi arruina la función.

Accardi subió una historia a su cuenta de Instagram donde se logra ver un sector del escenario del teatro y escribió un texto en el que explicó que, debido a molestias en la garganta, suele usar un spray de propóleo para aliviar la irritación antes de cada función.

Sin embargo, en un descuido, tomó el frasco equivocado y, en lugar del remedio, se roció perfume. “Ayer me pasó una de película. Hace algunos días que estoy medio mal de la garganta, entonces, antes de salir a escena, siempre me tiro un spray de propóleo que tengo en el camarín”, comenzó contando.

Gimena Accardi reveló que, pese a desesperarse, no le pasó nada grave (Captura)

El error se debió a la similitud entre los envases. La protagonista continuó relatando con humor: “Bueno, ayer, un minuto antes de salir al escenario, me tiré perfume en la garganta. Per-fu-me. Bárbaro, Gime”. Según explicó mediante la misma story, el perfume era de coco y, tras el error, tuvo que hacer toda la función con ese particular sabor en la boca.

A pesar del susto inicial, la actriz logró completar la obra sin inconvenientes. “Me desesperé un poco, pero también me reí. Por suerte, no me pasó nada grave. Sólo hice toda la función con sabor a coco. ¡Fuerte ese aplauso!”, concluyó entre risas.

“En otras palabras”: una historia de amor y memoria

Gimena Accardi reestrenó En otras palabras, la obra que protagoniza junto a Andrés Gil y que cuenta con la dirección de Nicolás Vázquez. Emocionada por volver a pisar el escenario del teatro Lola Membrives, la actriz compartió un mensaje de agradecimiento y amor en sus redes sociales, donde destacó la felicidad de volver a escena y elogió el trabajo de su esposo como director.

Nicolás Vázquez dirige la obra en la emblemática sala de Av. Corrientes (Instagram)

“Reestrenamos esta obra hermosa, y todavía estamos en las nubes. Salió todo impecable, mágico y angelado. Estamos súper felices. Ver la platea llena y de pie aplaudiendo con tanto amor fue hermoso. ¡Gracias!”, expresó Accardi en su cuenta de Instagram.

Además, resaltó la importancia de presentarse en un espacio emblemático: “Estar en el Lola Membrives es algo épico, un teatro icónico donde pasaron todos los grandes de nuestro país, ¡wow! ¡Qué maravilla poder pisarlo!”.

En su mensaje, la actriz también dedicó unas palabras a su esposo, quien la dirige en la obra: “Gracias, Nico Vázquez, por exigirnos al mango y sacar lo mejor de nosotros, gracias por tu mirada y sensibilidad única para dirigir una obra así, directo al alma, ¡te amo!”. Asimismo, destacó el trabajo de su compañero de elenco, Andrés Gil, y del equipo de producción que hace posible el espectáculo.

"En otras palabras" aborda el impacto del Alzheimer en una pareja y su entorno (Instagram)

Por su parte, Vázquez respondió con un mensaje cargado de amor y orgullo: “Te amo tanto. Tan orgulloso de ustedes y agradecido del equipo espectacular que me acompaña. Sean felices”.

La obra En otras palabras es un drama romántico escrito por el dramaturgo inglés Matthew Seager y estrenado en Londres en 2017. La historia sigue a Juana y Abel, una pareja que construye su relación hasta que la enfermedad de Alzheimer se manifiesta en él, poniendo a prueba el amor y la entrega de ambos. A través de una narración íntima y emotiva, la obra retrata el cuidado amoroso, los desafíos y los sentimientos que atraviesan tanto el paciente como su entorno cercano.

Con una puesta que busca conmover y conectar con el público, En otras palabras ofrece una mirada sensible sobre el impacto de la enfermedad en la vida cotidiana. Las funciones se presentan en el Teatro Lola Membrives (Av. Corrientes 1280), de viernes a domingo. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro o a través de Plateanet.