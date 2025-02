Furia vuelve a Gran Hermano: el regreso más polémico que ya comenzó a dar que hablar

Furia dejó entrever su regreso durante el programa "Se Picó" de República Z, con una frase que desató especulaciones (Video: Se Picó, República Z)

El nombre de Furia, la jugadora más polémica de la última edición de Gran Hermano de Telefe, vuelve a resonar con fuerza en la televisión argentina. Su posible regreso a la casa, confirmado por el periodista Ángel de Brito, desató múltiples especulaciones en las redes sociales. Aún no se sabe con certeza en qué rol ingresará, pero las pistas apuntan a que su presencia generará un impacto inmediato en la dinámica del reality show.

La fecha elegida para este acontecimiento coincide con un evento clave: este lunes 10 de febrero, cuando ingresarán ocho nuevos participantes a la casa más famosa del país.

La jugadora más polémica de Gran Hermano, regresará a la casa según confirmó Ángel de Brito (Captura)

Desde que fue eliminada del programa, Juliana Scaglione se mantiene en el centro de la conversación pública. Su paso por la casa estuvo marcado por una personalidad fuerte, estrategias agresivas y una legión de seguidores que la convirtió en una de las figuras más influyentes de la edición. Ahora, con su retorno confirmado, la pregunta es inevitable: ¿vuelve como jugadora o con otro rol?

En el programa Se Picó, emitido por el canal de streaming República Z, la propia Furia dejó entrever su vuelta de manera involuntaria cuando, al hablar sobre lo que diría a los jugadores, deslizó: “Eso sería cuando entre, Lau. Me lo voy a guardar”. Romina Uhrig, ex participante de GH, no tardó en notar el desliz y la interrumpió: “Pará, pará... dijiste ‘cuando entre’, te cacé, sinvergüenza”. Ante la evidencia, Furia confirmó: “Sí, sí... lo dije. AAAAAAHHH”.

Por otro lado, en una entrevista reciente, la exjugadora planteó que, en caso de volver, su papel sería más analítico que competitivo: “A mí la casa me trajo un montón de emociones y de sensaciones. Yo me enamoré de la casa, lo mismo creo que te pasó a vos, Romi, cuando entraste, pero una vez dije: ‘si llego a entrar, que sea como como entró Romi, a explicar’”. Estas declaraciones llevaron a muchos a especular con la posibilidad de que su presencia tenga un carácter orientador, con la intención de ayudar a los nuevos jugadores a interpretar mejor la dinámica del reality.

La exjugadora mencionó que su papel sería más analítico que competitivo dentro de la casa (Captura)

La estratega y actual actriz de Sex, la obra de teatro de José María Muscari, también añadió: “Me gustaría entrar y poderles explicar un poco de cosas. Obviamente, no darles info del afuera, pero sí hacerles entender qué es lo que quiere la gente y lo que es el formato para que no se desnude tanto, porque si no se va partiendo en pedazos y es como que realmente el televidente que quiere ver el formato de Gran Hermano empieza a decir ‘no, esto no me gusta, es una cagada’, y no. Necesito que esos jugadores entiendan dónde están y por qué están ahí. También porque por algo los eligieron”.

El ingreso de exjugadores en la recta final ha ocurrido en ediciones anteriores de Gran Hermano. El año pasado, Coty Romero reingresó como “refuerzo estratégico” para los participantes en competencia. Su participación generó controversia, ya que algunos consideraron que había recibido demasiada información del exterior. Esto plantea el interrogante de si Furia tendrá acceso a información privilegiada y si esto podría afectar la dinámica de la competencia.

Coty Romero entró a Gran Hermano por el Golden Ticket en la edición anterior (Video: Gran hermano, Telefe)

Según el fandom del programa y las redes sociales, el regreso de Furia parece formar parte de una estrategia de Telefe para sostener y potenciar el rating de Gran Hermano. A pesar de haber logrado repuntar en las últimas semanas, el reality necesita mantener el interés del público en un contexto donde la competencia televisiva es cada vez más fuerte. El regreso de una figura como Furia garantiza una fuerte reacción en redes sociales. Su base de fanáticos, una de las más fieles y activa de la historia del programa, ya manifestó su entusiasmo por su regreso.

El periodista y exjugador de GH, Gastón Trezeguet, adelantó que este lunes 10 de febrero “el juego comienza de cero” con la incorporación de ocho nuevos participantes. Este cambio busca renovar el interés del público y evitar que la monotonía afecte el desarrollo del programa.

Además, en la última semana, el reality sufrió modificaciones importantes: Giuliano, quien había ingresado en reemplazo de Jennifer, fue eliminado por el voto del público. Ahora, la pareja se encuentra fuera de la casa y habrá que ver cómo se desarrolla su relación lejos de las cámaras de TV.

Hasta el momento, ni Santiago del Moro ni la producción de Gran Hermano han dado detalles sobre el tipo de participación que tendrá. Con la expectativa en su punto más alto, lo único seguro es que su regreso tendrá impacto en la casa y en la audiencia.