Marley contó cómo la llegada de Milenka cambió su vida y si tiene planes de ser otra vez padre: “Tengo siete embriones”

Marley habló sobre su vida tras la llegada de Milenka y la posibilidad de volver a ser papá (Video: Agarrate Catalina - La Once Diez/Radio de la Ciudad)

Marley en una reciente charla en el programa Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad) abrió su corazón y compartió cómo cambió su vida la llegada de Milenka, su segunda hija, a través del proceso de subrogación de vientre, tal como ya lo había hecho con Mirko en 2017. En ese marco, reveló lo que realmente implica ser papá de dos pequeños, cómo distribuye su tiempo entre ellos y qué significa para él este viaje de paternidad.

En esa oportunidad Catalina Dlugi le consultó sobre cómo se siente con que su familia se haya agrandado. El animador respondió sin dudarlo: “Tengo que estar prestando mucha atención también a Mirko. Él ahora es el hermano mayor y le presta mucha atención a su hermana. Pero tengo que seguir repartiéndola para un lado y para el otro. Si veo que estoy todo el tiempo con Milenka dándole la mamadera y demás, trato de equilibrarlo. Entonces, vamos pasándonos la bebé como para estar también con él y que no piense que ahora la atención es toda para ella y no para él. Así que estoy midiendo bastante eso”.

Marley mostró el momento en el que a su hija Milenka le cortaron el pelo (Instagram)

Luego, la conductora del ciclo radial le recordó un hermoso momento que compartió en sus redes sociales, cuando presentó a la recién nacida a su mamá y le comentó que la bebé se parecía mucho a su primer hijo. Sin embargo, Marley aclaró que no era la misma donante de su primogénito: “Eso es lo más increíble porque la donante de Mirko fue un caso muy especial. Ella se llama Yulia, es una rusa de Siberia, y ella había quedado embarazada en Florida, Estados Unidos, con el novio y decidieron abortar. Después, a ella le agarró un cargo de consciencia, se arrepintió de haber abortado y decidió devolverle al universo un hijo a alguien que no pudiera tenerlo. Y ella eligió mi historia”.

En esa misma charla, continuó relatando la historia única de cómo se dio la conexión con la mujer que llevó en su vientre a su segunda bebé: “Cuando yo decidí tener una hermana para Mirko nos contactamos con ella, pero ella ya tenía un hijo con una pareja nueva y ya estaba embarazada de vuelta, entonces no lo iba a poder hacer”.

A corazón abierto, Marley habló del balance que busca entre sus dos hijos y cómo fue el proceso de subrogación de vientre (Instagram)

A pesar de no ser la misma donante, el presentador reconoció que la bebé tiene una gran semejanza con Mirko: “La de Milenka es otra chica muy parecida, Svetlana. Y bueno, salió igual, muy parecida a Mirko. Son parecidos a mi papá, que tenía la misma nariz de ambos. Así que hay como un parecido ahí también por ese lado”.

La conversación también tocó un tema delicado: la preocupación de Marley por el futuro, cuando sus hijos le empiecen a preguntar sobre su origen. En ese marco, Dlugi le preguntó si le preocupaba el momento en que los chicos comiencen a hacer preguntas sobre cómo se armó la familia. Por su parte, él reflexionó: “No sé si va a tener curiosidad, pero obviamente ellos merecen saber y conocer su historia. Yo tengo las fotos de las donantes y toda la familia de ellos, los abuelos, los tíos, los primos de Rusia y todas las historias de toda su vida, como una biografía con todo lo que estudiaron. Lo que le gustaba de chiquita, los colores, lo que le gusta comer, todo”.

Además, relató cómo reaccionó a las primeras preguntas de su hijo: “Con Mirko lo fui haciendo paulatinamente cuando él me preguntaba. Leíamos libros donde, por ejemplo, había un gato que iba paseando por varios departamentos en un edificio, y en cada casa que entraba había una familia distinta. Entonces, él se sentía muy identificado porque veía la familia típica, veía a unas personas que adoptaban a un chico de otra raza, veía a dos mujeres”.

Marley junto a Kasandra, la mujer que llevó adelante el embarazo de Milenka (Instagram)

Finalmente, Catalina le preguntó si tenía pensado ampliar su familia en el futuro: “No sé en este momento... Yo tengo muchos embriones, hay siete varones y dos nenas, pero no voy a tener nueve hijos más, así que también está la posibilidad de donar a gente que no pueda tenerlos”. En tono jocoso, la entrevistadora le dijo: “Uy, ya decís eso y te digo que te van a llover los pedidos”, a lo que él contestó con humor: “Si no voy a terminar siendo el abuelo directamente”.