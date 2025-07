Benjamín Vicuña habló de los rumores de la China Suárez con Mauro Icardi y la polémica con Wanda Nara

Un día después de que Wanda Nara en una entrevista con LAM volvió a apuntar contra la China Suárez y Mauro Icardi, el ciclo de Ángel de Brito fue a buscar a Benjamín Vicuña. En la presentación de su nueva película El silencio de Marcos Tremmer, el actor se refirió a las polémicas.

Primero le consultaron sobre sus sensaciones por lo que ocurre con su expareja y la versión de que empezó una relación amorosa con el exmarido de la conductora de Bake Off Famosos. “Ya lo dije. Prefiero no opinar de algo que puede ser doloroso. No me corresponde”, comenzó diciendo.

“¿Te angustia?”, indagó el cronista. “Somos personas grandes. Obviamente siempre uno tiene una preocupación, el foco son nuestros hijos. Pero aquí no hay grandes tragedias, no hay drama. O sea, la vida pasa por otro lugar”, afirmó el actor.

Benjamín Vicuña en LAM: “Somos personas grandes. Obviamente siempre uno tiene una preocupación, el foco son nuestros hijos" (LAM, América)

“Vos mismo me lo dijiste, esto ojalá que se pueda ubicar en el lugar que se debe, se debe contextualizar y por lo mismo yo no puedo opinar de cosas que, lamentablemente, no me corresponden”, señaló.

También fue consultado por una de las frases más polémicas, de las muchas que soltó la empresaria en la nota que dio el jueves al mismo ciclo de América. “¿Te preocupa que Mauro conviva con tus hijos? Wanda le dijo ‘morbosa’ a Eugenia porque maquilla a las nenas como ella misma”, le preguntó, momento en el que Benjamín aprovechó los saludos de la gente, que se acumuló para felicitarlo por el filme, para terminar la nota. “No, eso jamás lo vi”, dijo, mientras se iba.

Wanda Nara apuntó contra la China Suárez: “Antes de ella nuestra vida con Mauro Icardi era perfecta”

Según las declaraciones de Wanda Nara en LAM, la relación entre Mauro Icardi y China Suárez tuvo consecuencias significativas tanto en su vida personal como familiar. La empresaria reveló que, tras separarse de Icardi, sus hijas, Francesca e Isabella, pasaron las fiestas de Navidad y Año Nuevo lejos de ella, lo que atribuyó directamente al vínculo del futbolista con la actriz.

“Mis hijas pasaron Navidad en una casa en Pilar. El problema es que no tenemos contacto desde que apareció esta mujer en la vida de él. Hasta hace un par de semanas hablábamos cosas de las nenas aunque estábamos separados. Lo que me molesta es esta mentira de los medios, hay periodistas a los que Mauro les paga 20 mil dólares por mes”, afirmó.

Wanda Nara habló entre lágrimas de su relación con Mauro Icardi

Sobre la casa que el delantero del Galatasaray adquirió recientemente en Nordelta, la animadora detalló que inicialmente ella había visitado la propiedad con intenciones de adquirirla: “La casa que compró Mauro era la casa que yo había ido a visitar. Ahora me contaron que la compró él y que firmó el contrato con ella al lado, es de una morbosidad tremenda”, expresó.

Wanda también denunció que su expareja está llevando a cabo una estrategia mediática para limpiar la imagen de Suárez: “Tengo entendido, de gente que está trabajando para Mauro, que él dijo que antes de blanquear la relación quiere limpiar a esta mujer, porque tiene muy mala imagen en Argentina. Entonces él está pagando a muchos periodistas para hacerlo”.

La empresaria mencionó además amenazas previas que habría recibido por parte de Icardi: “Me dijo que se iba a buscar a la más fácil de Argentina y que me iba a destruir la vida. Tengo ocho amigas que tienen mensajes donde él les dijo que me iba a cag... la vida, que se iba a agarrar a la más fácil de Argentina. Mi hermana Zaira también tiene estos mensajes en su teléfono. ‘La voy a embarazar, total esta piba se embaraza de cualquiera’, me dijo”.

Wanda Nara habló entre lágrimas de su separación de Mauro Icardi: “Antes de la China nuestra vida era perfecta”

En cuanto a su relación con L-Gante, Nara desmintió las versiones que buscaban desacreditarla: “También quieren ensuciar mi relación con Elián, que yo le escribí un mensaje a Mauro para volver. Es verdad que lo empecé a seguir en Instagram porque hablamos hace dos días. Él niega haber pasado Navidad con esta mujer, niega que mis hijas la conozcan, niega que está en pareja. Yo supongo que ella debe estar un poco despechada porque él en su momento no la eligió”.

La empresaria también habló sobre el impacto que China Suárez ha tenido en otras relaciones, incluyendo su vínculo previo con Pampita y otras figuras: “Con Pampita hablé. Es una gran mujer Carolina. En un momento en que yo estaba muy angustiada me dio palabras muy lindas. Tobal se calló, Pampita se calló. Pero yo no me voy a callar. En representación de todas estas mujeres a las que esta mina les cagó la vida voy a salir a hablar”.