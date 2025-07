El fuerte testimonio de Ángela Leiva contra su exnovio Mariano Zelaya: “Si me pasa algo, ya saben a quién buscar” (Video: Cortá por Lozano, Telefe)

Hace pocos días Ángela Leiva compartió a través de sus redes un posteo al que tituló “Censura y persecusión” en donde apuntó directo contra Mariano Zelaya, su exnovio y exmanager. Entrevistada por Vero Lozano, la cantante se refirió al difícil momento que está atravesando y realizó un llamado a la Justicia.

“Estoy segura de que él está obsesionado conmigo. Lamentablemente. El mensaje que yo vengo a dejar acá hoy, que agradezco el espacio, Vero. Me hubiese encantado venir a contarte que saqué mi álbum ”15 años" por mis 15 años de carrera, donde yo regrabé estas canciones. Pero lamentablemente hoy me tengo que sentar acá en tu diván y y decir que si a mí me llega a pasar algo, ya saben a quién buscar. Solamente eso voy a decir. Es así”, lanzó, con dureza en Cortá por Lozano.

“Él hizo más cosas durante todos estos años. Hizo muchas cosas. Yo cuando en el 2019 creo que fue, me senté por primera vez en la televisión a contar mi historia, lo que me estaba pasando con él, que fue en el programa de Moria, yo había recibido amenazas en mi teléfono, en mi número personal, donde decían que sí yo iba a hacer un show en Rosario que ni siquiera vaya porque el laburo ya estaba pago. El trabajo ya estaba pago. Era muy claro”, recordó, mientras en el ciclo ponían en pantalla el mensaje de WhatsApp que recibió en aquel momento.

“Yo creo que la Justicia está muy a mi favor, por eso este hombre hace, lo que se dice en la jerga, manotazos de ahogado. Va por ese lado. YouTube por un tema de prevención da de baja el contenido, entonces sus argumentos no son del todo sólidos. Él reclama por la autoría de cosas que yo volví a grabar”, detalló.

Ángela explicó cómo su expareja aún hoy sigue perjudicándola. “Hace más de 7 años que yo ya no estoy con él. Era mi representante y todo. Le entregué mi carrera y todo en ese momento. Él no tiene la potestad de bajar el contenido que yo subo. Cuando vos sos autor y registrás tus obras en Sadaic, ellos se hacen cargo de esas obras y cuando vos las entregás, cualquier artista las puede grabar. En caso contrario, de que se le cambie la letra o la esencia de la canción, tiene que haber un proceso desde otro lugar”, detalló.

“Yo creo que lo que él hizo fue simplemente malicioso porque si el hubiera querido reclamar un derecho de autor por su autoría, lo hubiese hecho en Sadaic. Sin embargo, no lo lo hizo. Él fue directo a YouTube y ellos, antes de chequear por un tema de prevención, bajan el contenido. Eso es lo que pasó”, contó Ángela, quien por otro lado vive un buen momento sentimental tras confirmar su noviazgo con Marcelo Weigandt, exjugador de Boca y actual del Inter de Miami.

“Yo ya presenté toda la documentación necesaria, estoy contacto con la gente de Sadaic y de YouTube. Estoy respaldada. Pero lo que yo quiero demostrar es el daño que él me hace. No para, es su único objetivo”, resaltó la cantante de éxitos como “Amiga traidora” y “Karma”.

“Yo vengo recibiendo su violencia desde hace muchos años y, a veces, la violencia está asociada a lo físico. También existe esta violencia laboral, la económico. El daño que él me hizo por bajar este contenido es un perjuicio muy grande. Hay mucha gente que vive de ese material”, se lamentó la cantante contra el actual representante de la banda de cumbia, La T y La M.

“En 2018 empezó toda esta pesadilla con él. Ahí hice la primera denuncia contra él, me dieron una perimetral y luego se actualizó tres veces más. Dos veces en el 2019 y una más en el 2020. Nunca paró en querer censurarme, la persecución y el hostigamiento. En muchos trabajos ha llegado a mandar cartas documento, solo para molestar, sin ningún argumento. Y a veces vos sabés cómo es el medio, la gente no quiere tener conflicto”, aseveró.