La hija de Lía Crucet recordó a su mamá con una foto juntas antes de su partida: “Nuestra última mirada”

La hija de Lia Crucet le dedicó un emotivo mensaje a su mamá (Instagram)

El jueves 28 de noviembre, el mundo de la música tropical sufrió la pérdida de Lía Crucet, quien falleció a los 72 años tras atravesar un deterioro de su salud en los últimos años. La icónica cantante, recordada como una de las figuras más queridas de la cumbia argentina, dejó un vacío inmenso en su familia y en sus seguidores. A solo diez días de su partida, su hija Karina compartió en redes sociales la última imagen que guardó junto a su madre, un retrato íntimo cargado de ternura y dolor.

En la conmovedora fotografía, se pudo apreciar a Lía recostada en una cama, mientras Karina, de rodillas a su lado, le sostiene la mano y la mira directamente a los ojos. En el posteo, la hija de la artista escribió un mensaje lleno de sentimiento: “No sé si estará bien publicar esta foto, hace días que quería hacerlo porque es nuestra última mirada de las dos antes de despedirse de este mundo...”.

Sosteniendo esa misma línea, acompañado por un emoji con una expresión de tristeza, agregó: “Entró mi marido, nos vio, sacó esa foto y nos dejó solas... Él no se animaba a mostrármela, pero a pesar del feo momento, me pareció muy tierna”. Con un toque de añoranza, la mujer no pudo evitar volver a recordar a su madre, en especial luego de presenciar el cortejo fúnebre que le brindó su despedida final en este plano.

La hija de la cantante compartió la última foto que le sacó previo a su fallecimiento

La muerte de la intérprete de “La güera Salomé” no solo afectó a su hija, sino también a su nieta Florencia, quien sigue los pasos artísticos de su abuela. Aunque no pudo estar presente en el velatorio, Flor se despidió a través de un video en el que recopiló algunos momentos familiares llenos de alegría y anécdotas inolvidables. En el posteo, la joven cantante escribió: “Solo nosotras sabemos lo que pasamos, lo que vivimos, las fiestas, los cumpleaños, en tu casa también, cumpleaños, veranos en Mar del Plata, la quinta en los 90 cuando pasaba horas en la oficina, yendo a shows con vos también, la casa de la esquina. Los juegos a las escondidas que jugábamos juntas, tus polleras y zapatos que para mí eran un sueño y siempre jugaba con eso, ja, ja, ja. Los desayunos con mermelada y el pajarito amarillo...”.

Entre recuerdos y emociones, Florencia sumó: “¡Gracias a Dios te vi un día antes de tu partida física! Abriste los ojos grandes y me dijiste ‘FLORCITA’. Pude estar presente en tu partida ahí dándote la mano todo el tiempo”. La joven concluyó con una emotiva promesa: “Gracias infinitas por el legado y amor por la música que me dejaste. Cada vez que escuche ‘Qué bello’ voy a romper en llanto. Hasta pronto, Abuela Lía”.

A través de las redes sociales, la nieta de Lía Crucet la dedicó con un emotivo video y palabras inolvidables (Video: Instagram)

La despedida de Crucet trascendió las fronteras familiares. En medio del dolor por su partida, su nieta compartió varios homenajes de fanáticos que recordaron a la “reina de la cumbia”. Un reconocido boliche de General Pacheco rindió tributo a la artista haciendo sonar sus grandes éxitos, un gesto que la joven replicó en sus redes con orgullo. “Sos y vas a ser la uno en esto, gracias Abuela. Qué impresión, por favor”, escribió en agradecimiento. Además, visiblemente emocionada, la muchacha también habló con sus seguidores en historias de Instagram para agradecer el cariño recibido. “Muchas emociones, muchos sentimientos encontrados, muchos recuerdos. Agradecer la cantidad de mensajes y el apoyo de la gente es una cosa hermosa, saber que la querían tanto a mi abuela. No sabía que era así, sabía que la querían mucho, pero no tanto”, expresó sorprendida. Además, reafirmó su compromiso con el legado musical de la referente de la movida tropical: “Orgullosa de ser nieta de Lía Crucet. A seguir el legado, no la quiero reemplazar ni nada, solo quiero sentir la música igual que la sentía ella y el ejemplo que dejó para todas las mujeres de la cumbia”.