Las contundentes declaraciones de Tamara Báez sobre su relación con L-Gante: “Yo me enteraba que se veía con Wanda”

Tamara Báez hizo un fuerte descargo sobre su vínculo con L-Gante (Instagram)

Este jueves, Tamara Báez se expresó a través de sus redes sociales para contar cómo fue su relación con L-Gante, quien es el padre de su pequeña hija Jamaica. La influencer comenzó un extenso descargo a través de sus redes sociales. “No me da para decirlo en la televisión. Recibo miles de mensajes para ir pero no quiero. Ni siquiera quiero dinero para que escuchen esto”, comenzó escribiendo la exmujer de Elián Valenzuela. “No quiero dejar mal parado a nadie pero tampoco quiero que me sigan dejando mal parada a mí. Como dolida, mantenida y esas cosas que dicen que no son ciertas. Primero que nada, yo estando embarazada ya teníamos peleas horribles con Elián, yo volvía a vivir a lo de mi mamá cada tanto”, aseguró. Más adelante, se explayó: “Él trabajaba, ya estaba pegado en lo de la música, pero jamás me dejó dinero para manejarme, ni para las ecografías. Ni siquiera obra social tuve en su momento en mi embarazo. Por eso tuve a mi hija en un hospital, que de hecho no es nada malo pero siendo famoso jamás le preocupó pagarme una clínica. Sí recuerdo que su manager me transfería 5 mil pesos o un poquito más para pagarme las ecografías. Nunca manejé dinero de él, nunca me dijo ‘tomá anda a comprar ropa para Jamaica o para vos’. Yo ya tenía seguidores y ya empezaba a tener canjes súper contenta. Conseguía todo por Instagram”, afirmó en su primera historia.

Luego, agregó: “Siempre fue una relación tóxica... Lo que más anhelaba era una familia y nunca se dio... Cuando Jami tenía meses yo me la pasaba sola... Él empezó a ir a bailar, a disfrutar de su fama, y al otro día peleábamos porque volvía a cualquier hora. Cuando me enteraba que estaba con otras mujeres siempre quería separarme, pero él me amenazaba con que se iba a matar”. Acto seguido, Tamara Báez contó que el músico regresaba con ella cuando tenía ganas. “Cuando empecé a sospechar sobre W (Wanda Nara) él mismo me contó que se habían conocido en el evento de Yao y que le había reaccionado a una historia, también me dijo: ‘Cómo le voy a dar bola si es una señora’, y algunas cositas más”, aseguró. “Ahí empezó todo”, reveló, y luego continuó con su relato sobre las relaciones que Elián tenía con otras mujeres, que por supuesto, le negaba.

“Cada vez faltaba más a casa, y cuando empezó a faltar más se veía cada vez más seguido con la señora W. Me enteraba de todo siempre, y lo peor es que volvía y quería estar conmigo. Teníamos peleas horribles. Me cansé de estar esperándolo por una familia y de que me humillara. Enojada y llorando le guardé su ropa en unas bolsas... Ahí decidí separarme por completo”, confesó. “La depresión ya venía desde antes, bajé mucho de peso, no le veía sentido a nada. Lloraba todas las noches. Tenía miedo en la casa tan grande que habíamos alquilado”, destacó, hasta que se refirió a la perimetral que le impuso el juez porque “él entraba cuando quería”.

La joven continuó con su extenso relato: “Después de todo, yo ya súper cansada de todo con el abogado cerramos en que me iba a pasar 300 mil pesos por mes, de cuota alimentaria. Todos los padres pasan un 30 por ciento o más de todo lo que ganan trabajando. DE TODO. A él no le costaba nada pagar 300 mil pesos. Jamás me pasó un millón de pesos como las personas decían. Después de todo, la relación entre nosotros siguió. A veces había buena onda, a veces no. Jamás le quise sacar plata, acepté ese acuerdo que con esa plata que me pasaba hoy en día me alcanzaba para pagar las expensas del country. Después, me hago cargo yo de mi hija, comida, ropa, paseos, pañales. Hace mucho tiempo es así”, aseguró.

A continuación, Báez continuó con sus dichos. “Se dijeron muchas cosas de mí, que me duelen ver porque la gente no sabe ni se imagina. Al viaje a España fuimos porque él nos invitó, me llamó después de mi cumpleaños invitándonos a mí y a mi novio, yo le dije que no quería ir porque estoy ahorrando para comprarme la casa. Él estando en España me dijo: ‘Venite con tu novio, traémela a Jami. ¿Saben por qué fui? Porque sabía de los problemas con la Justicia que tenía, porque tenía miedo que mi hija se quede años sin estar con el padre. Por eso fui, después él salió a contar que le había pagado todo a mi novio, para hacerlo quedar mal”, siguió.

Después, Tamara fue contundente. “Y hoy en día le tocaba pagar el alquiler de este año pero yo ya no quiero alquilar más. Me cansé de mudarme de un lugar a otro. Hace unos meses me puse en campaña, buscando casa, departamento, lo que me alcance con mis ahorros. Porque por las redes se gana súper bien. Ya me compré mi auto este año. Como le conté esto, él quiso darme un poco de plata, lo que le correspondía pagar por este año, pero que ponga la casa a nombre mía y de él, él quería que firme un papel donde diga que la propiedad es de los dos. Y obvio que no, no pienso aceptar eso ni loca. LA CASA ES MÍA Y DE MI HIJA. Le quise dar el auto que él me había regalado para un cumpleaños mío, me dijo que nadie quería el auto. Lo único que él hizo fue ofrecerme una casa para vivir dos semanas, seguimos esperando para firmar la escritura de mi propia casa.

Luego, la joven se explayó sobre el viaje a Brasil que Elián hizo junto a Wanda y a su hija. “Antes de su viaje a Brasil me enojé y subí una historia, porque no quería que sumen a mi hija que está todos los días conmigo en su circo mediático. Que unos días antes se negaban entre ellos y después de la nada aparece una foto de mi hija como si nada en las redes de W. Cuando confirmaron la relación le dije que está bien, que les deseaba lo mejor pero que no usen a mi bebé. Le permití ir a Brasil porque jamás le negué a nuestra hija, no se me pasa por la cabeza, y se decía que la dejé ir porque él me compraba una casa. Eso es totalmente mentira. En fin, no hablo más de él. Confío en el cambio que dice que está haciendo. Que ahora sí va a estar más presente y va a buscar a mi hija los días que le corresponden. Les dejo mi verdad acá, nadie me dio nada ni le pido nada a nadie”, concluyó categóricamente junto a un emoji de un corazón rojo.

L-Gante mostró la construcción de la casa para su hija Jamaica

Este jueves, L-Gante compartió detalles del avance en la construcción de una casa para su hija Jamaica, en un exclusivo barrio privado. En un video publicado en sus redes sociales, el cantante mostró cómo progresan las obras de la vivienda y agregó: “La Jamaica Mansion, pa”, en referencia al nombre de su hija y al tamaño del proyecto, que aún se encuentra en estado de construcción.

La publicación de Elián Valenzuela - tal el nombre verdadero del artista - no solo llamó la atención de sus seguidores por el gesto hacia su hija, sino que coincidió con el descargo que Tamara Báez, su expareja y madre de la niña, hizo en sus redes sociales, unas horas después de la publicación del artista.

Cabe recordar que la joven se había mudado de la casa que alquilaba hace unas semanas. Ese cambio, según contó, se dio por varios motivos. Entre ellos, destacó el alto costo de las expensas y la falta de flexibilidad en las normas de convivencia del barrio. “El contrato de acá solo era por un año y la verdad es que las expensas son carísimas, nos hacen multa por todo”, comentó en respuesta a una pregunta de uno de sus seguidores. También dejó en claro que su objetivo principal era tener una casa propia, un sueño que asegura haber estado construyendo, en parte, con los ahorros generados desde que comenzó su carrera como influencer. “Desde que estoy en las redes, mis ahorros son para eso”, afirmó en una de sus historias.

El proceso de mudanza no estuvo exento de complicaciones. Báez recordó los obstáculos recientes que enfrentó, como la pérdida de su cuenta principal de Instagram a finales de octubre. La influencer, conocida por su capacidad para promocionar productos y generar ingresos a través de sus redes, tuvo que comenzar desde cero con un nuevo perfil, algo que describió como un golpe emocional y profesional. “Sin Instagram y sin las muelas de juicio. Chau, hoy no existo”, expresó en ese entonces, reflejando su frustración por la situación.

L-Gante llevó a su hija Jamaica a ver la casa que está construyendo para ella en un barrio privado (Instagram)