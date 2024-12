L-Gante contó en detalle cómo fue su primer beso con Wanda Nara: “De repente, se apagó la luz”

L-Gante recordó el primer beso que se dio con Wanda Nara

En medio de la tensa batalla legal de Wanda Nara contra su todavía marido, Mauro Icardi, L-Gante disfruta de compartir los detalles de su romance con la empresaria. A semanas de formalizarlo ante el ojo público, el cantante, cuyo verdadero nombre es Elián Valenzuela, no duda en responder todas las consultas respecto a su vínculo amoroso. Ahora, cuando la situación con el delantero del Galatasaray está en su momento más delicado, pasó por el programa de streaming de Martín Cirio y dio a conocer cómo se dio el primer beso entre ambos.

Sentado ante la cámara, el referente de cumbia 420 recordó con lujo de detalles aquel momento, que situó alrededor de dos años atrás. “Eran tres o cuatro de la mañana. Yo estaba con un amigo que me segundeaba porque ella estaba con su peluquero, Kennys, siempre charlando. Por teléfono me le intentaba conquistar, hablábamos de que nos queríamos hacer percha (sic), pero después iba y no pasaba nada”, explicó, en alusión que el comportamiento entre ambos eran diferentes al encontrarse frente a frente.

“Era la décima vez que iba y no ocurría ni un abrazo, mientras que por teléfono parecía todo lo contrario. Entonces, un día se hizo muy tarde y le dije: ‘Che, no tengo ganas de manejar hasta mi casa, ¿está bien si nos quedamos con mi amigo? En un sillón, donde sea’. Ella me dijo que sí y que me armaba un lugar”, continuó, ante la curiosidad de Martín, sobre el momento en el hogar de la conductora de Bake Off Famosos (Telefe). “La acompaño para ver dónde me puedo quedar a dormir y, de repente, se hace la bol... y comenta: ‘Se apagó la luz’. Y yo pensé: ‘Ese es mi momento’. Y ahí nos dimos el primer beso”, cerró, entre risas, ante la estrategia que utilizó su flamante novia en ese entonces.

El cantante recordó cómo fueron los inicios de su vínculo con la empresaria (Instagram)

Al finalizar la entrevista, Elián habló con la prensa que lo esperaba a la salida y el móvil de Intrusos (América) lo puso en contacto con Flor de la V. La primera consulta de la presentadora fue respecto a su ausencia en un evento al que iba a ir con su pareja: “Creo que sí estaba invitado, pero me quedé descansando, hablando con mi hermano y comiendo algo”, explicó sin hacerse demasiado problema.

También fue consultado por un particular mensaje en su cuenta personal. “Subiste unos posteos bastante misteriosos a tu Facebook, ¿con qué tiene que ver?”, indagó la animadora, a lo que él no dudó en explicar el motivo. “Con mi situación sentimental, son cosas de siempre, cuando veo una frase piola la comparto”, comentó, disipando las dudas de que se tratase de Wanda. “Entonces, estás bien con ella, ¿no?”, consultó la animadora del ciclo, a lo que él dijo: “Si no nos peleamos cuando hice una canción con la China Suárez, menos con esto”.

Tras su romance con Martín Cirio, L-Gante habló con Flor de la V sobre su relación con Wanda Nara (Video: Intrusos - América)

Acto seguido, Flor aprovechó para dar a conocer un particular detalle sobre Nara. “Te voy a contar algo que me enteré ayer. Hace dos años, cuando ella estaba grabando MasterChef, le pregunta a una persona conocida cómo estabas. Ella seguía con Mauro, por lo que le consultó por qué quería saber y ella responde: ‘Porque yo lo amo’”. Esto dejó sin palabras a Valenzuela, quien no pudo evitar mostrar feliz por el gesto.

Sin embargo, evadió la posibilidad de declarar que se encontraba enamorado de ella: “Estoy bien y se siente bueno estarlo, como también brindarle a amor a otra persona y, a la vez, buscando estar de la mejor manera es darse amor propio”.

El particular posteo que alimentó los rumores de crisis entre el músico y la empresaria (Facebook)

Finalmente, Flor aprovechó a más a fondo: “¿Qué te pasa cuando la gente habla de vos y comenta: ‘¿Qué te vio en vos?’? ¿Qué te hace pensar los prejuicios y la xenofobia?”. Con el mismo carácter humorístico de siempre, este sentenció: “Es normal que piensan mal del pibito de barrio. En mi vida yo me dedico a eso, a cerrar oj…”.